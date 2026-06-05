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Manajemen Aset

Apa itu sistem manajemen energi bangunan (BEMS)?

By Phill Powell , Ian Smalley
diterbitkan 5 Juni 2026

Sistem manajemen energi bangunan (BEMS), didefinisikan

Sistem manajemen energi bangunan (BEMS) adalah platform teknologi yang memantau dan mengoptimalkan kinerja energi dan membantu mengurangi penggunaan energi.

Melalui gabungan penggunaan sensor, meter pintar, dan otomatisasi, jaringan BEMS perusahaan menghasilkan penghematan energi dan manfaat tambahan. BEMS adalah sistem berbasis komputer yang memantau dan mengontrol peralatan mekanik dan listrik bangunan—hal-hal seperti HVAC, penerangan, listrik, sistem kebakaran, dan keamanan.

Secara khusus, BEMS melakukan fungsi inti berikut:

  • Memantau secara komprehensif berapa banyak energi yang digunakan bangunan secara real time
  • Melacak kinerja energi bangunan melalui pengumpulan metrik utama, menemukan inefisiensi dan mengurangi limbah
  • Mengotomatiskan dan mengelola tugas yang terkait dengan pemanasan dan pendinginan, pencahayaan, dan sistem lainnya
  • Menghasilkan laporan kepatuhan untuk audit energi dan kepatuhan emisi

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Bagaimana cara kerja BEMS?

Setelah menerapkan sistem manajemen energi bangunan (BEMS), sensor dan meter di seluruh bangunan memasukkan data ke platform perangkat lunak pusat. Manajer fasilitas dapat menetapkan aturan, jadwal, dan ambang batas—sistem kemudian mengoperasikan peralatan secara otomatis atau memberi tahu staf ketika sesuatu berada di luar parameter normal.

Mengebor ke bawah, BEMS menjalankan pekerjaannya melalui empat langkah:

  1. Pengumpulan data: Pertama, BEMS mengumpulkan informasi dari sensor, meter pintar (yang menyediakan data penggunaan utilitas total kepada penyedia layanan) dan submeter (yang mengukur informasi spesifik untuk departemen di dalam gedung itu). Data ini mencakup berbagai pengukuran, seperti konsumsi daya, suhu, kelembapan, dan kadar karbon dioksida. 
  2. Analisis tren: Perangkat lunak manajemen energi kemudian meninjau data yang dikumpulkan melalui pemantauan real-time dan memeriksa bagaimana penggunaan dibandingkan dengan data historis dan tolok ukur untuk kinerja puncak. 
  3. Pengambilan keputusan: Selanjutnya, berbagai algoritma mulai bekerja, mempelajari kebutuhan operasi bangunan dan menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk menghitung cara hemat energi untuk menjaga berbagai subsistem bangunan (seperti HVAC dan pencahayaan) bekerja sesuai keinginan tanpa menciptakan limbah energi dalam prosesnya.
  4. Tindakan: Akhirnya, BEMS mengambil tindakan korektif berdasarkan analisis data masuk yang relevan dan tindakan terbaik yang ditentukan oleh algoritma. 

Langkah-langkah ini terjadi secara diam-diam dan otomatis. Tiba-tiba, kantor yang mulai berangin sekarang satu atau dua derajat lebih hangat, dan tidak ada karyawan yang harus mengangkat jari untuk menyesuaikan termostat. 

Tetapi bagaimana berbagai sistem peralatan ini—semuanya dibuat oleh produsen yang berbeda—berkomunikasi satu sama lain? Di situlah BACnet (Jaringan Otomatisasi dan Kontrol Bangunan) berperan. BACnet adalah standar komunikasi data global untuk jaringan Otomatisasi dan kontrol bangunan. Ini berfungsi sebagai protokol bahasa umum dalam fungsi BEMS, membiarkan berbagai merek dan jenis mesin “berbicara” satu sama lain. 

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Manfaat menerapkan BEMS

Manfaat yang dapat diwujudkan perusahaan dengan menggunakan BEMS bisa sangat menguntungkan—dalam hal uang, kepatuhan pemerintah, dan prestise perusahaan tambahan:

  • Penghematan biaya: Departemen Energi AS memperkirakan bahwa biaya energi dapat dikurangi hingga 30% melalui manajemen energi yang cermat dan adopsi inisiatif keberlanjutan fasilitas.
  • Pelaporan yang sesuai: BEMS menegakkan kepatuhan terhadap peraturan dengan menghasilkan laporan akuntansi gas rumah kaca (GRK), laporan kepatuhan karbon, dan laporan sertifikasi hijau.
  • Visibilitas operasional: Dengan menggunakan dasbor, BEMS menawarkan pandangan multiperspektif yang bermanfaat tentang bagaimana perusahaan menggunakan energi.
  • Perlindungan peralatan: Dengan menggunakan BEMS, perusahaan dapat memperpanjang umur peralatan pemanas dan pendinginannya dengan diagnostik canggih dan pemeliharaan prediktif.
  • Hubungan masyarakat: Ketika sebuah perusahaan dapat menunjukkan dukungannya terhadap konservasi energi, perusahaan harus mewakili dirinya sebagai warga korporat yang bertanggung jawab yang layak dipercaya publik. 

Tantangan penerapan BEMS

Meskipun ada banyak yang bisa diperoleh oleh perusahaan yang mengadaptasi BEMS, prosesnya juga melibatkan beberapa investasi yang cukup besar dan lebih dari beberapa rintangan untuk diselesaikan: 

  • Biaya dimuka: Perusahaan menghadapi beberapa pengeluaran modal awal ketika menerapkan BEMS dan investasi ini bisa curam, seperti biaya sensor dan meter pintar.
  • Integrasi yang rumit: Seringkali, BEMS modern dikawinkan dengan HVAC atau peralatan pencahayaan dari sistem lama, dan kombinasi ini sering membutuhkan retrofit perangkat keras dan peningkatan perangkat lunak.
  • Isu keamanan: Banyak perusahaan memilih untuk mengoperasikan BEMS mereka di lingkungan cloud, yang membuat mereka lebih rentan terhadap pelanggaran data dan serangan siber.
  • Partisipasi staf: Pemanfaatan sistem yang kurang dapat terjadi ketika anggota staf fasilitas tidak memiliki pengalaman yang cukup dengan BEMS yang baru dipasang.
  • Pengembalian investasi: BEMS adalah investasi cerdas untuk dilakukan perusahaan, tetapi biasanya tidak membuahkan hasil dengan cepat. Pemilik bangunan mungkin harus menunggu bertahun-tahun sebelum menyadari ROI yang signifikan.

BEMS versus BMS

BEMS dimulai dengan penggabungan sistem manajemen bangunan (BMS), yang menggunakan sistem kontrol berbasis komputer untuk melacak peralatan listrik, mekanik dan keamanan bangunan komersial. Semua fungsi yang dipantau ini—seperti HVAC, pencahayaan, dan perlengkapan keamanan—dimasukkan ke dalam dasbor, di mana pengguna dapat mengikuti semuanya dalam satu pandangan. Penggunaan sistem kontrol mendorong pengurangan konsumsi energi, sementara dasbor membantu meningkatkan efisiensi operasional.

Sementara BMS mampu melakukan banyak hal secara mekanis, ia memang memiliki batasan. Misalnya, BMS tidak benar-benar dibangun untuk pemikiran tingkat yang lebih tinggi. Untuk itu Anda memerlukan BEMS, yang mengambil semua informasi yang dikumpulkan dan menerapkan algoritma kompleks untuk menganalisis data utilitas dan sensor dan mengekstrapolasi cara untuk mengurangi biaya energi. 

BEMS juga memanfaatkan kekuatan perangkat lunak manajemen energi (EMS), yang terus memeriksa konsumsi energi melalui pemantauan energi real-time dari aktivitas intensif energi. EMS mendukung pembandingan kinerja fasilitas dan penetapan standar kinerja dasar. Hal ini juga menyederhanakan pelacakan untuk pelaporan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) .

Dengan cara ini, sistem manajemen energi bisnis berfungsi dalam kapasitas pengawas. Melalui otomatisasi dan pemantauan sumber energi yang konstan, mereka siap untuk mengingatkan manajer fasilitas ketika BEMS mulai mendeteksi perilaku anomali dalam pola konsumsi energi. Melalui penerapan diagnostik ke data energi, BEMS dapat menemukan inefisiensi dan menghilangkan energi yang terbuang. Dari sudut pandang operasional, penggunaan data real-time membantu mendorong pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Bagaimana rata-rata bangunan menggunakan energi?

Rata-rata gedung perkantoran AS mengonsumsi sekitar 22,5 kWh Power per kaki persegi setiap tahun. Berikut adalah berbagai cara bangunan kantor biasa menggunakan energi, yang dapat dipecah menjadi lima operasi bangunan umum:

  • Pendinginan dan pemanasan: Pendinginan dan pemanasan biasanya mewakili bagian terbesar dari biaya operasi energi gedung perkantoran (30-40%), tergantung pada ukuran gedung dan hunian staf.
  • Ventilasi dan penanganan udara: Kipas ventilasi berukuran besar dan peralatan sistem HVAC lainnya memberikan pemanas dan pendingin udara ke seluruh gedung, yang menyumbang 10-20% dari biaya energi bangunan. 
  • Pencahayaan: Segmen lain dari peralatan penting melibatkan pencahayaan yang dipasang di fasilitas, biaya yang menempati 10–15% dari anggaran energi bangunan.
  • Biaya operasi tambahan: Sekitar 5–10% dari biaya energi terkait dengan biaya energi lain-lain yang ditimbulkan oleh lift, perlengkapan toilet, pemanas air dan beberapa peralatan tambahan. 
  • Outlet peralatan: Antara 15–30% dari kebutuhan energi bangunan adalah untuk segala sesuatu yang mungkin dicolokkan ke stopkontak di dalam kantor. Peralatan ini termasuk peralatan komputasi pribadi, lampu, “fasilitas” kantor (misalnya, mesin penjual otomatis, pembuat kopi dan oven microwave), dan Power untuk perangkat Internet of Things (IoT). 

Masa depan penggunaan energi yang efektif

Perusahaan dan pemangku kepentingan yang berpikiran maju yang ingin mengurangi jejak karbon mereka dan meningkatkan upaya konservasi energi mereka ke tingkat berikutnya saat ini memanfaatkan peluang yang disajikan oleh energi terbarukan.

Banyak perusahaan mengoptimalkan peluang tersebut dengan merancang dan membangun bangunan pintar yang manfaatkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Sementara itu, kantor yang ada dapat dilengkapi dengan kolektor energi terbarukan, seperti panel surya. Daya yang dihasilkan panel tersebut dapat secara efisien dialihkan ke penyimpanan baterai, yang dapat dipanggil dan digunakan selama periode selanjutnya untuk menggantikan jam jaringan yang mahal.

Bisnis yang tertarik untuk mempelajari bagaimana mereka menggunakan energi sekarang dan bagaimana mereka dapat mendekati penggunaan energi secara lebih strategis ke depan memiliki alat yang tersedia bagi mereka untuk tujuan itu. Salah satunya disebut Panduan Estimasi Utilitas Bisnis Constellation sementara yang lain, Sumber Daya Penganggaran Energi Energy Elephant, membantu perusahaan meningkatkan kinerja bangunan, menetapkan tujuan keberlanjutan yang dapat dicapai, dan membangun sistem yang akan menunjukkan skalabilitas optimal saat bisnis mereka bertahan dan berkembang. 

Penyusun

Phill Powell

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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