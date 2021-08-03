

Perjanjian Paris menetapkan kerangka kerja global untuk menghindari perubahan iklim yang berbahaya dengan membatasi pemanasan global hingga di bawah 2°C (3,6°F) dan mengupayakan upaya untuk membatasinya hingga 1,5°C (2,5°F). Hal ini juga bertujuan untuk memperkuat kemampuan negara dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan mendukung mereka dalam upaya mereka.

Semakin banyak organisasi yang semakin sadar akan strategi bisnis berkelanjutan dan menyelaraskan berbagai unit bisnis mereka menuju tujuan di atas. IBM telah menyatakan selama lebih dari satu dekade bahwa perubahan iklim adalah masalah serius yang memerlukan tindakan yang berarti secara global.

Saat ini, perusahaan membeli Sertifikat Energi Terbarukan (REC) yang mewakili 1MWh listrik nol karbon yang dihasilkan oleh entitas lain. Penjual REC bisa berada di luar wilayah atau negara asal perusahaan tersebut. Perusahaan kemudian menggunakan REC untuk mengimbangi jejak karbon mereka dan mematuhi peraturan tentang emisi karbon dan standar ramah lingkungan. Dalam hal perdagangan (dipisahkan) internasional, meskipun penggantian kerugian karbon memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, REC tidak menjamin bahwa energi yang dikonsumsi berasal dari sumber energi terbarukan.

Bisnis memfokuskan upaya mereka untuk menggunakan teknologi guna mengatasi masalah ini. Perusahaan mencari solusi baru untuk menangkap, menganalisis, dan melaporkan informasi Tujuan Keberlanjutan Lingkungan (ESG) dan mengurangi dampak lingkungannya. Jaringan blockchain yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah, yang memanfaatkan karakteristik teknologi buku besar terdistribusi (DLT) yang ditingkatkan, dapat meningkatkan adopsi sertifikat energi secara signifikan dan memastikan konsumsi hampir sama dengan pembangkitannya.

