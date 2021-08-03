Perjanjian Paris menetapkan kerangka kerja global untuk menghindari perubahan iklim yang berbahaya dengan membatasi pemanasan global hingga di bawah 2°C (3,6°F) dan mengupayakan upaya untuk membatasinya hingga 1,5°C (2,5°F). Hal ini juga bertujuan untuk memperkuat kemampuan negara dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan mendukung mereka dalam upaya mereka.
Semakin banyak organisasi yang semakin sadar akan strategi bisnis berkelanjutan dan menyelaraskan berbagai unit bisnis mereka menuju tujuan di atas. IBM telah menyatakan selama lebih dari satu dekade bahwa perubahan iklim adalah masalah serius yang memerlukan tindakan yang berarti secara global.
Saat ini, perusahaan membeli Sertifikat Energi Terbarukan (REC) yang mewakili 1MWh listrik nol karbon yang dihasilkan oleh entitas lain. Penjual REC bisa berada di luar wilayah atau negara asal perusahaan tersebut. Perusahaan kemudian menggunakan REC untuk mengimbangi jejak karbon mereka dan mematuhi peraturan tentang emisi karbon dan standar ramah lingkungan. Dalam hal perdagangan (dipisahkan) internasional, meskipun penggantian kerugian karbon memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, REC tidak menjamin bahwa energi yang dikonsumsi berasal dari sumber energi terbarukan.
Bisnis memfokuskan upaya mereka untuk menggunakan teknologi guna mengatasi masalah ini. Perusahaan mencari solusi baru untuk menangkap, menganalisis, dan melaporkan informasi Tujuan Keberlanjutan Lingkungan (ESG) dan mengurangi dampak lingkungannya. Jaringan blockchain yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah, yang memanfaatkan karakteristik teknologi buku besar terdistribusi (DLT) yang ditingkatkan, dapat meningkatkan adopsi sertifikat energi secara signifikan dan memastikan konsumsi hampir sama dengan pembangkitannya.
Organisasi didorong ke arah inisiatif ESG dengan motif yang berbeda. Menghasilkan energi terbarukan on premises menghasilkan penghematan biaya. Ada minat dan fokus yang cukup besar dari pemegang saham dan karyawan bagi organisasi untuk mengurangi jejak karbon secara keseluruhan, memantau dan melaporkan kemajuan menuju ESG. Data survei IDC terhadap pembeli teknologi global menunjukkan bahwa mayoritas (69%) dari mereka setuju atau sangat setuju bahwa strategi infrastruktur digital mereka sudah menjadi pendorong penting upaya keberlanjutan mereka.
Deregulasi pasar energi di banyak negara mendorong peningkatan pangsa pasar bagi penyedia energi dari sektor swasta. Partisipasi entitas yang lebih kecil daripada entitas monopoli pemerintah atau semipemerintah tradisional menghasilkan peluang untuk pertukaran peer-to-peer (P2P) — atau dengan dukungan perantara — pertukaran jumlah energi yang berbeda dan detail sertifikat energi. Sebagai contoh, sertifikat energi dapat diperdagangkan dalam satuan waktu program yang lebih kecil (PTU), seperti halnya sertifikat per jam, yang menjadi lebih selaras dengan kliring dan penyelesaian. Dalam semangat yang sama, proses penghitungan karbon yang saat ini rumit disederhanakan dengan penghematan biaya yang signifikan, dengan diperkenalkannya pengukuran dan otomatisasi cerdas.
Undang-undang emisi yang semakin ketat dan target dekarbonisasi yang ambisius telah mendorong rencana untuk mengembangkan hidrogen biru skala komersial, yang berasal dari gas alam dan penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) serta hidrogen hijau, yang dihasilkan dari proses elektrolisis berbasis energi terbarukan. Hal ini telah menyebabkan lonjakan pengumuman proyek hidrogen yang bekerja sama dengan sektor gas dan energi terbarukan. Pembangkit energi yang menggunakan hidrogen dan sumber campuran lainnya memiliki beberapa emisiCO2 yang terkait dan perlu dicatat dalam sertifikat.
Gabungan rekomendasi mengenai standardisasi protokol yang dapat dioperasikan dari organisasi nirlaba dan organisasi laba telah tersedia di pasar, mencari pengadopsi awal dan kontributor untuk mengikuti dan/atau berkontribusi. Berbagai macam implementasi untuk tokenisasi sertifikat energi, ditambah dengan fakta bahwa mereka sering kali masih berada dalam tahap awal, menyerukan untuk menetapkan standar industri menuju interoperabilitas antara jaringan di berbagai wilayah geografis di seluruh dunia.
Potensi luar biasa dari menstandarkan proses pengadaan energi tidak luput dari perhatian oleh pelaku pasar ceruk. Sementara itu, adopsi blockchain menjadi semakin umum. Karakteristiknya yang belum pernah ada sebelumnya membangun kepercayaan dalam lingkungan yang transparan, terdesentralisasi, tidak dapat diubah, dan dapat diverifikasi secara retrospektif, yang dapat diterima dengan baik oleh komunitas di industri energi. Tren pasar yang patut diperhatikan menunjukkan bahwa ekosistem pendanaan mandiri memanfaatkan solusi berbasis Ethereum (ERC-20) dengan memperkenalkan lapisan ganda tokenisasi. Tujuan platform publik mendukung dua lapisan tokenisasi adalah untuk memberikan akses kepada pengguna akhir untuk menggunakan platform mereka dan berkontribusi pada pendapatan perusahaan dan membuat token yang dapat ditukar yang merangkum sertifikat energi.
Untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan secara finansial, pendekatan bukti kepemilikan diikuti untuk memberi insentif kepada pengadopsi awal untuk mendukung platform. Misalnya, Restart Energy Democracy (RED), sebuah perusahaan pemasok listrik dan gas Uni Eropa yang independen, meluncurkan platform pasokan energi terdesentralisasi untuk memberikan penghargaan kepada konsumen energi terbarukan dengan sertifikat energi hijau. Mereka memungkinkan perdagangan langsung peer-to-peer antara konsumen dan pemasok, sementara biaya transaksi berkurang. Strategi go-to-market RED didasarkan pada dua tingkatan waralaba, yang lebih tinggi menuntut kepemilikan sejumlah token minimum.
Sistem serupa sedang dikembangkan oleh Power Ledger. Dengan algoritma pencocokan perdagangan yang unik, konsumen dan konsumen dapat bertransaksi daya yang tersedia secara adil, tanpa memihak salah satu peserta. Karakteristik lain dari platform ini termasuk pematokan token asli ke unit mata uang lokal dan agregasi meteran individu dalam satu transaksi. Grup perdagangan dapat dikonfigurasi oleh host aplikasi mereka atau Power Ledger. WePower juga menawarkan solusi alternatif untuk bertukar sertifikat energi melalui token WPR aslinya dan lelang. WePower meluncurkan produk derivatif keuangan, yang disebut Contract for Difference, untuk memitigasi risiko dalam perjanjian pembelian tenaga listrik korporat (PPA).
Karena organisasi sekarang berkomitmen untuk berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), ada kebutuhan untuk solusi elegan yang memungkinkan mereka menghitung jejak karbon dan membantu dalam membuat pelaporan ESG mereka. Pasar fraksional, yang diciptakan oleh inisiatif kewirausahaan, sangat membingungkan dan dapat menyebabkan adopsi yang lambat.
Untuk merevolusi perdagangan sertifikat energi berbiaya tinggi dan rumit yang ada, kami sedang mengerjakan solusi (enerT) untuk mengonversi sertifikat energi menjadi token digital menggunakan Hyperledger Fabric dan Tokens-SDK. Tokenisasi sertifikat energi di platform DLT dapat menawarkan solusi cerdas sehubungan dengan sertifikasi pengungkapan penuh energi. Selain jumlah energi yang dihasilkan oleh berbagai sumber, token yang dibuat dalam jaringan juga dapat menyimpan karakteristik lain yang berguna seperti emisi CO2 dalam rantai pasokan energi.
Pasar tokenisasi energi akan menawarkan berbagai sertifikat tepercaya dalam hal jenis energi dan asal. Jaringan semacam itu akan memungkinkan pemasok dan konsumen untuk memperdagangkan sertifikat energi secara efisien dan murah. Unit sertifikasi token akan seperti apa yang dilakukan kontainer untuk industri pelayaran.
Solusi enerT kami sedang dikembangkan sebagai solusi ramah energi pada teknologi pribadi dan berbasis izin untuk menghilangkan konsumsi energi oleh operasi jaringannya. Protokol konsensus hemat energi Hyperledger Fabric didasarkan pada RAFT, pendekatan pemimpin — pengikut. Faktor ini menyebabkan operasi jaringan mengonsumsi energi yang terbatas, dibandingkan dengan algoritma penambangan dengan teka-teki matematika (seperti Proof-of-Work), yang sering digunakan di beberapa jaringan publik.
