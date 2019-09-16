Secara global, real estat belakangan ini bernilai lebih dari USD 280 triliun — kelas aset yang lebih berharga daripada gabungan semua kepemilikan saham, lembar saham, dan utang sekuritisasi di seluruh dunia dan merupakan penyimpan kekayaan terbesar yang jumlahnya tiga setengah kali total PDB global. Di Amerika Serikat, catatan pertama penjualan rumah tercatat dilakukan pada tahun 1890, tetapi baru pada tahun 1910-an agen mulai bertindak sebagai perantara bagi pembeli dan penjual dengan mendampingi pembeli, menata rumah, dan memasang tanda dijual di pekarangan rumah untuk memasarkan rumah.
Semua agen ini menyediakan dan masih menyediakan sumber daya yang berharga: kepercayaan! Ketika Anda melalui proses penjualan atau pembelian rumah dengan agen berpengalaman, Anda dapat mengandalkan pengetahuan mereka tidak hanya seputar hukum dan peraturan setempat, tetapi juga jaminan mereka bahwa penjual benar-benar memiliki rumah tersebut dan pembeli memiliki dana untuk membayar rumah. Meskipun taktik pemasaran yang digunakan pada tahun 1910-an masih sangat relevan saat ini, proses yang terlibat dalam membeli atau menjual real estat akan mengalami terobosan baru dengan teknologi blockchain.
Blockchain adalah buku besar bersama yang tidak dapat diubah yang memfasilitasi proses pencatatan transaksi dan pelacakan aset dalam jaringan bisnis. Dengan memiliki satu versi catatan publik, kepercayaan yang dibutuhkan antara pembeli dan penjual berkurang karena penjual dapat langsung membuktikan kepemilikan properti mereka dan pembeli dapat langsung membuktikan dana yang mereka miliki. Faktanya, dengan pemanfaatan kontrak pintar pada blockchain, Mark Zilbert, EVP Brown Harris Stevens Miami mengatakan bahwa transaksi real estat bisa menjadi semudah belanja online, memungkinkan kontrak real estat, escrow, dan catatan properti yang harus diselesaikan dan uang didistribusikan tanpa perusahaan yang membantu mentransfer hak kepemilikan atau pengacara.
Bahkan di luar pembelian dan penjualan properti independen, blockchain menawarkan kemampuan untuk mengubah cara orang berinvestasi di bidang real estat. Dengan melakukan tokenisasi pada properti di blockchain, pengembang menghilangkan kebutuhan akan pembiayaan bank konvensional dan membebaskan mereka dari batasan siklus penjualan tradisional pada properti investasi. Di sisi pembeli, memperluas atau mengurangi posisi semudah menemukan pembeli atau penjual untuk satu bagian properti. Tokenisasi properti mewah bahkan telah menarik minat beberapa pialang teratas New York ke teknologi blockchain.
Ryan Serhant, penulis buku terlaris “Sell It Like Serhant” dan bintang Million Dollar Listing New York di Bravo, mengatakan kepada Forbes, “Pasar di New York selalu kuat, tetapi butuh waktu untuk menjual dengan harga yang tepat di bangunan konstruksi baru. Dengan tokenisasi blockchain, kita dapat menghilangkan tekanan yang sulit diatur dari pembiayaan bank tradisional, yang jauh lebih sehat untuk proyek dan semua pemangku kepentingan. Tokenisasi membuka jalan bagi kemutakhiran baru dalam pengembangan real estat.”
Sementara industri real estat berfokus pada blockchain untuk pencatatan, kontrak pintar mewakili masa depan di mana membeli dan menjual real estat semudah belanja online. Kontrak pintar adalah baris kode yang disimpan di blockchain dan dieksekusi secara otomatis ketika syarat dan ketentuan yang telah ditentukan terpenuhi. Pada tingkat paling dasar, mereka adalah program yang berjalan sesuai pengaturan untuk dijalankan oleh pengembangnya. Alih-alih proses rumit seperti yang ada saat ini, dengan masing-masing pihak yang terlibat meningkatkan harga sebuah properti melalui komisi mereka, kepercayaan dapat dijamin antara peserta melalui satu versi kebenaran.
Dengan identitas Anda tersimpan di blockchain, pemberi pinjaman hipotek dapat dengan cepat mengambil keputusan tentang kredit. Kemudian, kontrak pintar dapat diterbitkan antara bank, agen, dan pemberi pinjaman hipotek sehingga setelah dana dilepaskan ke agen, pemberi pinjaman hipotek akan memegang properti dan pembayaran akan dimulai berdasarkan persyaratan yang disepakati. Transfer kepemilikan bisa dilakukan secara otomatis karena transaksi dicatat ke blockchain dan dibagikan di antara peserta yang dapat memeriksa proses kapan saja.
Token adalah penyimpanan digital untuk nilai. Di dunia real estat, tokenisasi terjadi ketika kepentingan kepemilikan terjadi melalui token dan dapat ditunjukkan oleh banyak hal seperti kepemilikan aset, ekuitas dalam kepemilikan aset, bagian dari utang yang dijamin oleh properti, arus kas dari properti, dan lain-lain. Meskipun mirip dengan real estate investment trust (REIT), tokenisasi real estat berbeda karena aset jauh lebih fleksibel dan memiliki biaya lebih sedikit dari perantara.
Manfaat utama untuk tokenisasi real estat serta semua aset yang tidak likuid adalah: likuiditas tambahan, hambatan investasi yang lebih rendah, sekuritas yang dapat diprogram, serta keamanan dan imutabilitas. Berbagai merek besar seperti St. Regis Aspen Resort di Colorado telah mulai mengambil keuntungan dari token ketika keamanan ketika mengumpulkan USD 18 juta melalui “Aspen Coin” mereka melalui Indiegogo.
Kepercayaan adalah bagian utama dari bisnis real estat dan blockchain memiliki kemampuan untuk memungkinkan tidak hanya kepercayaan, tetapi juga kerja sama antara agen tidak transparan. Sementara sebagian besar industri real estat berfokus pada blockchain untuk pencatatan, beberapa pemain kontemporer dengan cepat melihat keuntungan yang dapat ditawarkan kontrak pintar dan tokenisasi. Para pemain ini akan berada dalam posisi yang baik untuk membantu klien mereka memanfaatkan potensi peluang masa depan yang dimungkinkan oleh teknologi blockchain.
Meskipun blockchain berpotensi untuk melakukan terobosan dalam industri, baik itu berupa kesepakatan senilai USD 18 juta di Aspen atau kontrak pintar yang membuat membeli rumah berlangsung sangat mudah, para profesional real estat akan terus berkembang. Seperti yang dikatakan Mark Zilbert, “Saran, pengetahuan, dan dukungan profesional real estat akan selalu menjadi bagian penting dari proses pembeli atau penjual.”