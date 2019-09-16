Blockchain adalah buku besar bersama yang tidak dapat diubah yang memfasilitasi proses pencatatan transaksi dan pelacakan aset dalam jaringan bisnis. Dengan memiliki satu versi catatan publik, kepercayaan yang dibutuhkan antara pembeli dan penjual berkurang karena penjual dapat langsung membuktikan kepemilikan properti mereka dan pembeli dapat langsung membuktikan dana yang mereka miliki. Faktanya, dengan pemanfaatan kontrak pintar pada blockchain, Mark Zilbert, EVP Brown Harris Stevens Miami mengatakan bahwa transaksi real estat bisa menjadi semudah belanja online, memungkinkan kontrak real estat, escrow, dan catatan properti yang harus diselesaikan dan uang didistribusikan tanpa perusahaan yang membantu mentransfer hak kepemilikan atau pengacara.

Bahkan di luar pembelian dan penjualan properti independen, blockchain menawarkan kemampuan untuk mengubah cara orang berinvestasi di bidang real estat. Dengan melakukan tokenisasi pada properti di blockchain, pengembang menghilangkan kebutuhan akan pembiayaan bank konvensional dan membebaskan mereka dari batasan siklus penjualan tradisional pada properti investasi. Di sisi pembeli, memperluas atau mengurangi posisi semudah menemukan pembeli atau penjual untuk satu bagian properti. Tokenisasi properti mewah bahkan telah menarik minat beberapa pialang teratas New York ke teknologi blockchain.

Ryan Serhant, penulis buku terlaris “Sell It Like Serhant” dan bintang Million Dollar Listing New York di Bravo, mengatakan kepada Forbes, “Pasar di New York selalu kuat, tetapi butuh waktu untuk menjual dengan harga yang tepat di bangunan konstruksi baru. Dengan tokenisasi blockchain, kita dapat menghilangkan tekanan yang sulit diatur dari pembiayaan bank tradisional, yang jauh lebih sehat untuk proyek dan semua pemangku kepentingan. Tokenisasi membuka jalan bagi kemutakhiran baru dalam pengembangan real estat.”