Menggunakan blockchain sebagai perangkat manajemen proyek

Manfaat yang paling jelas dari blockchain adalah kemampuan untuk mempertahankan catatan peristiwa yang tidak dapat diubah menggunakan teknologi buku besar terdistribusi (DLT).

Dalam alur kerja manajemen proyek besok, tim Anda dapat mengandalkan DLT untuk sejumlah fungsi penting, seperti mempertahankan sumber kebenaran yang tidak dapat diubah.

Dalam buku besar terdistribusi, setiap node atau komputer akan secara independen menghosting data proyek. Setiap node juga akan memperbarui data tersebut. Dengan kata lain, tidak ada satu pihak pun dalam sistem ini yang dapat mengubah atau mengganti data ini dan, pada gilirannya, seluruh tim proyek akan merujuk pada satu sumber kebenaran tunggal.

Hal ini akan sangat membantu saat menyelidiki ketidaksesuaian dan perselisihan, terutama dengan pemangku kepentingan proyek eksternal, seperti klien atau subkontraktor. Sebagai contoh, jika Anda telah menjadwalkan kontraktor konstruksi Anda untuk mengirim orang pada tanggal tertentu dan mereka mengirim orang terlambat atau terlalu cepat, semua orang di buku besar dapat memverifikasi apakah subkontraktor melakukan kesalahan atau tidak.

Secara internal, Anda juga dapat memercayai data di buku besar saat menganalisis operasi bisnis untuk melihat berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk melakukan tugas, mengidentifikasi peluang efisiensi, dan manfaat lainnya.

Ya, Anda dapat melakukan hal yang sama hari ini dengan rangkaian manajemen proyek berbasis cloud terpusat. Tetapi ada kemungkinan kehilangan beberapa data tersebut karena waktu henti dari host cloud atau perusakan.

Dengan DLT, Anda dapat memercayai bahwa kumpulan data dari tim Anda lengkap dan tidak dirusak. Dalam hal ini, Anda juga mendapatkan redundansi data berkat ketersediaan beberapa node — jika node Anda sementara mati sebagai akibat transisi perangkat lunak dan data Anda.