Menggunakan blockchain sebagai perangkat manajemen proyek

Setelah menjadi termasyhur melalui mata uang kripto, blockchain siap untuk merombak industri tradisional seperti real estat hingga yang baru muncul seperti berbagi tumpangan.
Bagian utama dari setiap kisah inovasi potensial adalah bagaimana teknologi blockchain dapat mengubah alur kerja dan proses yang ada, seperti manajemen proyek.
Ini memang masih teoretis, tetapi pengusaha kripto sudah mencari cara untuk memosisikan buku besar yang tidak dapat diubah sebagai komponen kunci dari alur kerja manajemen proyek masa depan. Dalam posting ini, kami membahas bagaimana blockchain akan mengubah ruang manajemen proyek.
Manfaat yang paling jelas dari blockchain adalah kemampuan untuk mempertahankan catatan peristiwa yang tidak dapat diubah menggunakan teknologi buku besar terdistribusi (DLT).
Dalam alur kerja manajemen proyek besok, tim Anda dapat mengandalkan DLT untuk sejumlah fungsi penting, seperti mempertahankan sumber kebenaran yang tidak dapat diubah.
Dalam buku besar terdistribusi, setiap node atau komputer akan secara independen menghosting data proyek. Setiap node juga akan memperbarui data tersebut. Dengan kata lain, tidak ada satu pihak pun dalam sistem ini yang dapat mengubah atau mengganti data ini dan, pada gilirannya, seluruh tim proyek akan merujuk pada satu sumber kebenaran tunggal.
Hal ini akan sangat membantu saat menyelidiki ketidaksesuaian dan perselisihan, terutama dengan pemangku kepentingan proyek eksternal, seperti klien atau subkontraktor. Sebagai contoh, jika Anda telah menjadwalkan kontraktor konstruksi Anda untuk mengirim orang pada tanggal tertentu dan mereka mengirim orang terlambat atau terlalu cepat, semua orang di buku besar dapat memverifikasi apakah subkontraktor melakukan kesalahan atau tidak.
Secara internal, Anda juga dapat memercayai data di buku besar saat menganalisis operasi bisnis untuk melihat berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk melakukan tugas, mengidentifikasi peluang efisiensi, dan manfaat lainnya.
Ya, Anda dapat melakukan hal yang sama hari ini dengan rangkaian manajemen proyek berbasis cloud terpusat. Tetapi ada kemungkinan kehilangan beberapa data tersebut karena waktu henti dari host cloud atau perusakan.
Dengan DLT, Anda dapat memercayai bahwa kumpulan data dari tim Anda lengkap dan tidak dirusak. Dalam hal ini, Anda juga mendapatkan redundansi data berkat ketersediaan beberapa node — jika node Anda sementara mati sebagai akibat transisi perangkat lunak dan data Anda.
Kontrak pintar pada dasarnya adalah kode yang berjalan di atas blockchain. Kontrak ini berisi aturan khusus yang harus disetujui oleh kedua belah pihak dalam kontrak. Setelah kondisi tersebut terpenuhi, kontrak pintar akan secara otomatis mengeksekusi atau mengimplementasikan dirinya sendiri.
Dalam alur kerja manajemen proyek yang kompleks, Anda berpotensi menggunakan kontrak pintar sebagai sarana untuk mengelola tugas yang saling bergantung.
Misalnya, dalam industri konstruksi penggunaan bangunan, informasi, dan pemodelan (BIM) semakin meningkat. Ide dasar BIM adalah untuk memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam proyek konstruksi, seperti firma arsitektur, insinyur sipil, pemasok, dan lainnya.
Bayangkan sebuah proyek konstruksi bangunan yang melibatkan pemasok beton, kru konstruksi, dan pemilik proyek bangunan. Pemilik proyek dapat mengatur kontrak pintar yang hanya akan memberi tahu kru konstruksi untuk datang pada tanggal yang dijadwalkan setelah beton dikirim ke lokasi.
Jika beton tidak dikirim, subkontraktor kru tidak perlu berkomitmen pada tanggal yang dijadwalkan tersebut. Ini dapat mencegah risiko tenaga kerja menganggur dan, pada gilirannya, membantu mengontrol anggaran proyek. Demikian juga, subkontraktor kru dapat dengan bebas mengirim pekerja mereka ke proyek lain sebagai pengganti proyek asli tanpa harus memberi tahu pemilik proyek — mereka dapat merujuk pada informasi yang ditampilkan dalam perangkat lunak BIM.
Demikian pula, Anda dapat memiliki kontrak pintar untuk hanya melepaskan pesanan tertentu kepada pemasok — misalnya jumlah dan kualitas baja yang Anda butuhkan — hanya jika insinyur sipil memberi lampu hijau pada desain. Jika insinyur mendeteksi perbedaan, pemasok tidak akan diberi tahu sampai desainer menyelesaikan perbedaan.
Namun ketika hal itu dilakukan, pemasok hanya akan mendapatkan pesanan berdasarkan desain yang telah diperbarui, sehingga menyelamatkan pemilik proyek dari pembengkakan biaya yang diakibatkan oleh material yang tidak sesuai. Anda dapat menerapkan ini untuk penerbangan, manufaktur otomatis, manufaktur elektronik, dan jenis proyek lainnya.
Sebuah rangkaian BIM berbasis blockchain juga akan memberikan sumber yang tidak dapat diubah untuk metadata proyek kepada setiap pemangku kepentingan. Mereka dapat menggunakan metadata tersebut sebagai bukti untuk arbitrase, perselisihan, dan alasan peraturan serta untuk tujuan akreditasi, seperti standar bangunan LEED dan WELL.
Sistem ini memiliki potensi, namun menerapkan blockchain dalam manajemen proyek akan menjadi tantangan.
Misalnya, buku besar blockchain bergantung pada node-nodenya, tetapi jika node dibanjiri dengan terlalu banyak data, mereka mungkin menjadi terlalu lambat. Dalam proyek dengan jumlah metadata yang signifikan, seperti konstruksi, penskalaan DLT bisa menjadi tantangan. Demikian pula, penerapan blockchain juga dapat menuntut peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap cara manajer proyek dan perusahaan menjalankan proses.