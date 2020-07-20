Banyak profesional industri dan terutama artis setuju, sistem distribusi royalti saat ini sudah usang, tidak dapat diandalkan, dan tidak memprioritaskan artis. Diperkirakan ada 250 juta USD uang royalti yang diperoleh tetapi tidak didistribusikan kepada penerima pembayaran yang sah. Dana yang tidak dialokasikan ini dapat disebabkan oleh perbedaan kontrak, pendaftaran yang tidak tepat, atau data yang salah dikelola.

Sebelum era distribusi digital, royalti mekanis, yang dibayarkan setiap kali sebuah lagu direproduksi, didasarkan pada unit fisik yang terjual, seperti rekaman atau CD. Saat ini, platform streaming membayar tarif yang ditetapkan per pemutaran, mulai dari 0,00069 USD per pemutaran di YouTube hingga 0,004 USD per pemutaran di Spotify. Sebuah lagu di Spotify membutuhkan sekitar 230 streaming untuk menghasilkan satu dolar. Setelah hasil dibagi, artis menerima sebagian kecil dari total royalti.

Tanpa catatan yang akurat tentang kontributor lagu, royalti tidak dapat dibayarkan. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menerima pembayaran, jika ada. "Penyebabnya bisa hanya karena satu penulis lagu yang tidak disebutkan kontribusinya," ujar seorang perwakilan dari NONRESIDENT, sebuah label rekaman yang berbasis di New York City dan platform distribusi bagi para artis diaspora. “Pembayaran royalti sering tertunda tiga hingga enam bulan. Apa yang terjadi jika sebuah lagu meledak dan ketika statistik masuk, tidak semua orang disebutkan kontribusinya? Pada saat itu, mengubah metadata sangat merepotkan dan sering diabaikan. Makin kecil peran yang Anda miliki dalam sebuah proyek, makin Anda tidak diprioritaskan. Hal ini khususnya menjadi masalah bagi para artis yang sedang naik daun, yang mungkin tidak siap menyelesaikan masalah ini secara tepat waktu.