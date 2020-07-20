Bayangkan ini: satu platform di mana Anda dapat mencari sebuah lagu dan menemukan catatan setiap pemain yang telah menyentuh lagu tersebut dari awal hingga pengiriman. Setiap penulis lagu, produser, penata suara, dan semua orang lain. Bayangkan model pembagian pendapatan transparan yang langsung membayar seniman bagian royalti yang adil. Bayangkan dunia dengan kepercayaan dan akuntabilitas yang meningkat antara artis dan perusahaan media besar.
Meskipun ini semua terdengar hebat, kita belum mencapainya. Agar artis dan perusahaan media dapat menuai manfaat ini, semua pelaku dalam rantai nilai musik digital perlu berpartisipasi untuk menciptakan jaringan yang dapat diskalakan. Blockchain dapat membuat kita lebih dekat untuk membuat platform ideal ini menjadi kenyataan.
Banyak profesional industri dan terutama artis setuju, sistem distribusi royalti saat ini sudah usang, tidak dapat diandalkan, dan tidak memprioritaskan artis. Diperkirakan ada 250 juta USD uang royalti yang diperoleh tetapi tidak didistribusikan kepada penerima pembayaran yang sah. Dana yang tidak dialokasikan ini dapat disebabkan oleh perbedaan kontrak, pendaftaran yang tidak tepat, atau data yang salah dikelola.
Sebelum era distribusi digital, royalti mekanis, yang dibayarkan setiap kali sebuah lagu direproduksi, didasarkan pada unit fisik yang terjual, seperti rekaman atau CD. Saat ini, platform streaming membayar tarif yang ditetapkan per pemutaran, mulai dari 0,00069 USD per pemutaran di YouTube hingga 0,004 USD per pemutaran di Spotify. Sebuah lagu di Spotify membutuhkan sekitar 230 streaming untuk menghasilkan satu dolar. Setelah hasil dibagi, artis menerima sebagian kecil dari total royalti.
Tanpa catatan yang akurat tentang kontributor lagu, royalti tidak dapat dibayarkan. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menerima pembayaran, jika ada. "Penyebabnya bisa hanya karena satu penulis lagu yang tidak disebutkan kontribusinya," ujar seorang perwakilan dari NONRESIDENT, sebuah label rekaman yang berbasis di New York City dan platform distribusi bagi para artis diaspora. “Pembayaran royalti sering tertunda tiga hingga enam bulan. Apa yang terjadi jika sebuah lagu meledak dan ketika statistik masuk, tidak semua orang disebutkan kontribusinya? Pada saat itu, mengubah metadata sangat merepotkan dan sering diabaikan. Makin kecil peran yang Anda miliki dalam sebuah proyek, makin Anda tidak diprioritaskan. Hal ini khususnya menjadi masalah bagi para artis yang sedang naik daun, yang mungkin tidak siap menyelesaikan masalah ini secara tepat waktu.
Banyak inefisiensi dalam pembayaran dan pengkreditan media digital timbul akibat metadata yang tidak akurat, yang singkatnya, adalah semua informasi tentang sebuah lagu, yang disematkan langsung ke dalam file. Di balik setiap file musik adalah metadatanya, yang berisi nama artis, penulis lagu, produser, penata suara, informasi hak cipta, dan masih banyak lagi lainnya. Agar semua kontributor musik mendapatkan pengakuan yang layak, metadata harus konsisten dan akurat di semua platform. Sayangnya, tidak selalu demikian.
Tidak ada metode standar atau “cara yang benar” untuk mencatat metadata. Yang paling penting adalah agar informasi diperoleh dengan benar. Namun, ketika sebuah lagu beredar di sepanjang rantai pasokan media, beberapa bagian dari informasi dapat hilang atau disalahartikan karena kesalahan komputer dan manusia. Masalah ini dapat dikaitkan dengan kurangnya database pusat untuk menyimpan informasi ini. Ketika perusahaan menerima informasi yang tidak konsisten tentang sebuah lagu, kontributor menjadi tidak tercatat.
Memecahkan masalah metadata yang tercerai-berai dalam industri musik dapat memberikan informasi lengkap tentang semua kontributor untuk sebuah karya sekaligus merampingkan proses pembayaran.
Blockchain digunakan untuk mengelola dan melacak berbagai aspek dari proses pembuatan media dengan andal. Artis pemenang penghargaan Grammy Imogen Heap mendirikan Mycelia pada tahun 2015, ekosistem digital yang didukung blockchain di mana pencipta dan perwakilan manajemen media menggunakan identitas digital yang disebut Creative Passport untuk mengelola data mereka. Informasi mengenai lagu dan kontributornya akan disimpan dengan aman, menciptakan basis data tanpa batas yang membantu memfasilitasi pembayaran royalti yang akurat dan efisien.
Membangun jaringan metadata bersama yang terdesentralisasi menggunakan blockchain memungkinkan para partisipan di seluruh rantai nilai media digital untuk memberikan input dan berbagi data dalam satu ruang. Pada tahun 2017, Spotify mengambil tindakan dengan mengakuisisi Mediachain, sebuah perusahaan yang menawarkan antarmuka tunggal untuk menampung data hasil kontribusi penyelenggara, pembuat konten, dan pengembang. Informasi tentang lagu memiliki pengenal unik yang dapat dibagikan ke berbagai pihak, sehingga mengurangi ketidakcocokan atau data yang hilang. Dengan menambahkan transparansi dan akuntabilitas, blockchain membantu mengidentifikasi dan memberikan pengakuan atas kontribusi kepada pihak yang tepat berdasarkan upaya kolektif.
Industri musik telah melalui transformasi cepat selama 20 tahun terakhir, mengembangkan kehadiran yang hampir seluruhnya digital dengan banyak pelaku baru. Sementara industri mengikuti teknologi modern, kompleksitas kepemilikan hak dan pembayaran masih belum jelas.
Perusahaan di seluruh dunia menyadari tantangan ini dan mendisrupsi dunia musik dengan blockchain. Konsensus adalah hal yang sangat penting untuk kesuksesan solusi blockchain, yang mengurangi risiko kontributor yang terlupakan dan metadata yang tidak tersedia. Membuat jaringan yang dapat diskalakan akan membutuhkan waktu, tetapi jika pengadopsi awal yang ternama seperti Spotify terus mengambil sikap melawan kelalaian di industri, kita akan makin dekat ke arah yang benar.
