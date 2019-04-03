Seberapa sering masyarakat mengalami frustrasi ketika memberikan informasi kepada pemerintah?

“Saya harus memanggil departemen yang berbeda untuk membuat perubahan yang sama yang baru saja Anda buat?”

“Mengapa saya harus menunggu 30 menit untuk memberikan informasi lama yang sebenarnya sudah Anda miliki?”

“Ini sangat tidak efisien!”

Pemerintah berada di bawah tekanan untuk meningkatkan pengalaman pengguna untuk semua pemangku kepentingan mereka; publik, bisnis, dan karyawan. Menerapkan prinsip sekali saja — konsep pemerintah elektronik untuk memberikan informasi standar kepada entitas pemerintah hanya sekali — akan mencapai efisiensi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan.

European Interoperability Framework - bagian dari strategi Digital Single Market - telah mengadopsi prinsip once-only (satu kali) untuk administrasi publik, bisnis, dan warga negara. Inisiatif yang paling relevan adalah peningkatan akses nasional dan lintas batas ke data registri pemerintah.

Registri pemerintah seringkali merupakan sumber data otoritatif tentang seseorang, tempat, atau benda. Namun, terlepas dari upaya digitalisasi, data registri yang terduplikasi masih "tersembunyi" di beberapa lembaga yang terpisah-pisah, menimbulkan konflik yang sulit untuk dipecahkan, dan tidak memiliki sumber kebenaran tunggal yang tepercaya.



Pendaftaran — ditingkatkan dengan teknologi blockchain — meningkatkan efisiensi, kepercayaan, dan pengalaman dengan melengkapi sistem lama yang ada. Pemerintah dapat mempercepat adopsi prinsip sekali saja sambil mempertahankan investasi dalam data otoritatif yang mereka miliki dan sistem lama yang mengelola registri.