Seberapa sering masyarakat mengalami frustrasi ketika memberikan informasi kepada pemerintah?
“Saya harus memanggil departemen yang berbeda untuk membuat perubahan yang sama yang baru saja Anda buat?”
“Mengapa saya harus menunggu 30 menit untuk memberikan informasi lama yang sebenarnya sudah Anda miliki?”
“Ini sangat tidak efisien!”
Pemerintah berada di bawah tekanan untuk meningkatkan pengalaman pengguna untuk semua pemangku kepentingan mereka; publik, bisnis, dan karyawan. Menerapkan prinsip sekali saja — konsep pemerintah elektronik untuk memberikan informasi standar kepada entitas pemerintah hanya sekali — akan mencapai efisiensi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan.
European Interoperability Framework - bagian dari strategi Digital Single Market - telah mengadopsi prinsip once-only (satu kali) untuk administrasi publik, bisnis, dan warga negara. Inisiatif yang paling relevan adalah peningkatan akses nasional dan lintas batas ke data registri pemerintah.
Registri pemerintah seringkali merupakan sumber data otoritatif tentang seseorang, tempat, atau benda. Namun, terlepas dari upaya digitalisasi, data registri yang terduplikasi masih "tersembunyi" di beberapa lembaga yang terpisah-pisah, menimbulkan konflik yang sulit untuk dipecahkan, dan tidak memiliki sumber kebenaran tunggal yang tepercaya.
Pendaftaran — ditingkatkan dengan teknologi blockchain — meningkatkan efisiensi, kepercayaan, dan pengalaman dengan melengkapi sistem lama yang ada. Pemerintah dapat mempercepat adopsi prinsip sekali saja sambil mempertahankan investasi dalam data otoritatif yang mereka miliki dan sistem lama yang mengelola registri.
Bayangkan masa depan ketika:
Pendaftaran yang akurat dan mudah diakses sangat penting untuk memupuk kepercayaan dan transparansi dalam pemerintahan. Menyediakan akses yang diizinkan dan berbagi data registri pemerintah — di dalam dan lintas batas negara — dapat membuat masa depan yang dibayangkan menjadi kenyataan.
Platform registri berbasis blockchain — dengan pemerintah, bisnis, dan perantara sebagai node — meningkatkan transparansi dan merampingkan proses berbagi data registri.
Platform registri berbasis blockchain tidak berarti bahwa pemerintah harus membuang dan mengganti sistem lama yang ada. Platform registri "bayangan", menarik data dari sistem lama yang sudah ada dan terpisah, dapat memberikan nilai tambah secara langsung.
Blockchain memungkinkan pendekatan tangkas ini dengan memberikan dasar yang mendasari untuk mengembangkan solusi dengan arsitektur modular dan komponen seperti konsensus, layanan keanggotaan, dan kontrak pintar. Pendekatan ini memberikan time to value yang lebih cepat dengan mempercepat kecepatan penerapan dengan biaya yang lebih rendah.
Prinsip Think Big, Start Small, dan Scale Fast yang dipraktikkan di IBM, berlaku dengan sempurna. Sementara pemerintah secara strategis bekerja untuk merasionalisasi register, metode tangkas dan antarmuka pemrograman aplikasi (API) dapat digunakan untuk mendukung platform registri yang dapat dibagikan dengan akses yang aman dan diizinkan secara selektif. Pendekatan tangkas ini juga menambah nilai upaya strategis pemerintah dengan mendokumentasikan registri, antarmuka mereka, dan peluang untuk menyelaraskannya.
Pemerintah yang berwawasan ke depan sudah mengakui dan bertindak atas potensi teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi, kepercayaan, dan efisiensi data registri. Meskipun pendaftaran tanah telah menarik banyak perhatian awal, ada banyak eksplorasi ke dalam pendaftaran bisnis.
Inisiatif Unified Commercial Registry Dubai akan menyimpan informasi pendaftaran dari perusahaan untuk merampingkan proses pembukaan dan pengoperasian bisnis, penerbitan lisensi dagang, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan.
National Council of Clerks (NCC) Prancis berhasil menerapkan solusi berbasis blockchain nasional yang ditujukan untuk menghadirkan transparansi dan efisiensi tambahan melalui peningkatan manajemen transaksi hukum yang terkait dengan siklus hidup perusahaan.
Pertanyaan bagi para pemimpin bukanlah jika tapi kapan mereka akan menjelajahi penggunaan blockchain untuk register pemerintah untuk meningkatkan pengalaman pengguna, mempercepat efisiensi pemerintah, dan memulihkan kepercayaan.