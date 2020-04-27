Perjalanan blockchain yang cukup cepat, dari sekadar istilah trendi hingga menjadi kenyataan sangatlah menarik. Blockchain saat ini mengubah banyak industri dari perawatan kesehatan hingga rantai pasokan makanan. Sekarang produsen mobil memikirkan bagaimana teknologi buku besar terdistribusi dapat diterapkan untuk menggerakkan kendaraan otonom dan menyempurnakannya, meningkatkan retensi pelanggan, kepuasan, dan pengalaman secara keseluruhan. Tetapi bagaimana dorongan menuju inovasi ini dapat diwujudkan?
Dengan semakin matangnya blockchain dan meningkatnya permintaan akan mobil otonom, blockchain kini dipertimbangkan untuk mengelola, toko, dan mentransfer catatan digital seperti identifikasi kendaraan, kepemilikan, jaminan, keausan, jarak tempuh, sewa, pinjaman, suku cadang, dan info servis mobil.
Blockchain dan kontrak pintar akan memungkinkan data ini disimpan dalam format buku besar bersama yang terdesentralisasi. Sebagian dari data buku besar ini akan tersedia untuk pihak yang berwenang berdasarkan hak akses dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, blockchain akan memungkinkan vendor, pihak berwenang, dan entitas lain yang terlibat untuk memverifikasi kredensial dan menggunakannya dalam waktu nyaris seketika.
Sebagai contoh, agen kendaraan bermotor yang memanfaatkan blockchain yang perlu berkolaborasi dengan organisasi eksternal seperti Departemen Kehakiman AS dan penyedia asuransi, akan dapat memberikan informasi yang tak terbantahkan kepada lembaga yang berwenang.
Pada 2019, IBM mengajukan paten untuk proyek yang akan memungkinkannya mengelola informasi dan interaksi untuk mobil otonom swakemudi yang menggunakan teknologi blockchain. Teknologi ini menguraikan berbagai parameter yang dapat digunakan untuk menilai perilaku driver terdekat, menggunakan beragam teknologi sensor IoT. Data yang dikumpulkan ini dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penilaian risiko berdasarkan prediksi dan manuver aktual kendaraan dan pengemudi terdekat.
Di era mobil otonom, miliaran perangkat IoT harus berinteraksi satu sama lain tanpa sedikit pun penundaan. Interaksi ini harus dapat diaudit dan dapat dibagikan. Blockchain menyediakan platform terdesentralisasi yang membuatnya lebih sulit untuk dirusak, sehingga mendukung transaksi yang aman, privat, dan efisien.
Di dunia kendaraan otonom, ada banyak pemain yang berkontribusi pada ekosistem ini. Misalnya, buku besar bersama dari mobil tertentu yang mencakup data produsen mobil, data real-time dari sensor, kondisi jalan, variabel lingkungan, OEM, vendor asuransi, dan pemain utama lainnya, akan membentuk bagian informasi yang signifikan yang diperlukan untuk mendukung fungsionalitas yang dibutuhkan mobil untuk beroperasi secara otonom.
Salah satu produsen mobil besar sedang menguji coba program perangkat lunak keselamatan mobil digital yang memanfaatkan blockchain sebagai buku besar bersama untuk mencatat semua informasi perbaikan dan pemeliharaan kendaraan di satu lokasi. Semua ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan teknologi blockchain ke dalam DNA industri otomotif.
Para pakar industri juga sedang bereksperimen untuk mengintegrasikan IoT ke dalam transaksi mikro pada platform mobil di masa depan. Beberapa pemain otomotif besar juga turut berinovasi dalam proyek blockchain dengan banyak contoh penggunaan lain yang masih dijelajahi, seperti manufaktur cerdas atau manufaktur sesuai permintaan dengan keterlacakan rantai pasokan.
Blockchain dapat memainkan peran penting dalam skenario manajemen rantai pasokan yang khas dalam sektor manufaktur mobil dengan memberikan ID unik untuk setiap nomor komponen dan mendukungnya dengan teknologi IoT untuk mengurai biaya, perselisihan, dan masalah rantai pasokan lainnya mulai dari ide pembuatan produk, desain, pembiayaan distribusi pengembangan, dan penyewaan.
Meskipun blockchain didukung oleh berbagai faktor keberhasilan, aplikasi untuk contoh penggunaan otomotif masih menghadapi tantangan eksternal yang besar seperti kurangnya pengalaman, pengetahuan, pelatihan langsung, dan skalabilitas.
Tantangan pertama yang dihadapi blockchain komersial di sektor otomotif adalah banyaknya pihak yang mungkin diminta untuk mengadopsi buku besar yang terdesentralisasi. Hal ini, selain rezim peraturan yang dinamis dan bervariasi secara geografis, merupakan faktor yang harus diatasi untuk adopsi yang lebih luas guna mencapai nilai dan efisiensi yang lebih besar.
Pada tahun 2025, sekitar 8 juta mobil diperkirakan akan mampu berjalan dengan otomatisasi "bersyarat" atau lebih tinggi. Jadi, sementara industri menghadapi masalah lama yang serupa, seperti manajemen rantai pasokan dan pertanyaan terkait keselamatan kendaraan, tantangan baru masih melibatkan inovasi teknologi dan evolusi standar industri.
Blockchain adalah aplikasi yang tepat untuk memberikan pengawasan dan akuntabilitas yang lebih besar dalam rantai pasokan otomotif dan juga dapat berfungsi sebagai cara agar driver dapat melihat dan memahami bagaimana data kendaraan mereka dibagikan dan digunakan.
Gabungkan kemajuan teknologi dengan perubahan keseimbangan oleh pendatang baru ke industri otomotif. Gabungkan juga penerimaan konsumen terhadap lingkungan biaya dan peraturan dengan sifat pertukaran kontrol dan pemantauan driver.
Blockchain tetap mengendalikan untuk membantu membawa industri ke tingkat berikutnya.
Kami mengendarai mobil selama lebih dari satu abad. Sekarang, saatnya untuk menikmati perjalanan!