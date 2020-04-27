

Perjalanan blockchain yang cukup cepat, dari sekadar istilah trendi hingga menjadi kenyataan sangatlah menarik. Blockchain saat ini mengubah banyak industri dari perawatan kesehatan hingga rantai pasokan makanan. Sekarang produsen mobil memikirkan bagaimana teknologi buku besar terdistribusi dapat diterapkan untuk menggerakkan kendaraan otonom dan menyempurnakannya, meningkatkan retensi pelanggan, kepuasan, dan pengalaman secara keseluruhan. Tetapi bagaimana dorongan menuju inovasi ini dapat diwujudkan?

Dengan semakin matangnya blockchain dan meningkatnya permintaan akan mobil otonom, blockchain kini dipertimbangkan untuk mengelola, toko, dan mentransfer catatan digital seperti identifikasi kendaraan, kepemilikan, jaminan, keausan, jarak tempuh, sewa, pinjaman, suku cadang, dan info servis mobil.

Blockchain dan kontrak pintar akan memungkinkan data ini disimpan dalam format buku besar bersama yang terdesentralisasi. Sebagian dari data buku besar ini akan tersedia untuk pihak yang berwenang berdasarkan hak akses dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, blockchain akan memungkinkan vendor, pihak berwenang, dan entitas lain yang terlibat untuk memverifikasi kredensial dan menggunakannya dalam waktu nyaris seketika.

Sebagai contoh, agen kendaraan bermotor yang memanfaatkan blockchain yang perlu berkolaborasi dengan organisasi eksternal seperti Departemen Kehakiman AS dan penyedia asuransi, akan dapat memberikan informasi yang tak terbantahkan kepada lembaga yang berwenang.