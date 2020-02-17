Seperti yang telah kami catat, pasar barang palsu global adalah masalah miliaran dolar dan tumbuh lebih besar dengan cepat. Sebagian besar dari jumlah ini, pada pesanan 100 miliar USD per tahun, disebabkan oleh barang-barang mewah palsu—termasuk merek-merek terkenal di balik tas tangan, pakaian kelas atas, sepatu, dan aksesori. Banyak orang yang membeli produk bermerek palsu mungkin tidak menyadari bahwa produk tersebut palsu, karena mereka dapat membelinya secara online melalui situs web terkemuka, toko outlet, atau replika situs web peretail atau produsen.

Dalam sistem rantai pasokan saat ini, tidak ada cara sederhana untuk melacak asal dan keaslian suatu produk. Sistem terpusat yang lebih canggih telah menggunakan barcode, kode produk elektronik unik (EPC), dan teknologi RFID untuk melacak item melalui rantai pasokan. Namun, sistem ini bergantung pada otoritas sertifikat terpusat dan database terpusat sehingga pada dasarnya tidak aman karena mereka memiliki satu titik kegagalan yang membuat mereka rentan terhadap serangan siber dan penipuan orang dalam.

Sistem blockchain yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah memungkinkan pelacakan produk ke asalnya (keterlacakan) dan melalui setiap langkah rantai pasokan (keaslian). Berdasarkan fondasi ini, sejumlah proyek blockchain telah menerapkan aplikasi terdesentralisasi (dApps) yang menggunakan informasi dalam rantai pasokan untuk mengotentikasi bahwa suatu produk, seperti barang mewah atau produk makanan, sebenarnya asli. dApp memungkinkan pengguna untuk memindai kode QR pada produk yang memberikan jejak penuh dan validasi keaslian produk.

Pendekatan semacam itu melacak produk atau komponen produk melalui setiap langkah dalam rantai, misalnya melalui chip RFID atau NFC tertanam. Pada setiap langkah dalam rantai, chip RFID dipindai, kontrak pintar dieksekusi, dan kemudian beberapa node memverifikasi informasi itu benar sebelum ditulis ke buku besar blockchain. Setiap entri dalam buku besar blockchain ditandatangani dan dienkripsi secara kriptografis yang mencegah penipuan dan mengurangi kemungkinan peretasan. Karena seluruh proses rantai pasokan menjadi transparan, menjadi mungkin untuk memvalidasi keaslian produk dengan cepat dan murah. Produk apa pun yang tidak mengaktifkan keaslian berbasis dAPP kemudian menjadi dicurigai yang menghambat penipuan.

Provenance mengambil keaslian selangkah lebih jauh dengan juga memberikan informasi tentang seluruh sejarah suatu produk melalui rantai pasokan. Jadi, misalnya, riwayat lokasi, riwayat penahanan, dan kondisi lingkungan selama perjalanan dapat dilacak dan toko secara permanen di blockchain. Jenis informasi ini—koordinat GPS, ID penahanan, data suhu, informasi akselerometer (untuk penilaian kerusakan)—biasanya disediakan oleh perangkat Internet of things (IoT). Perangkat ini mengirimkan aliran data yang dikombinasikan dengan konsensus terdesentralisasi kemudian ditulis ke blockchain. Karena teknologi blockchain mengurangi biaya verifikasi, kemungkinan akan mendapatkan adopsi yang luas dan dengan demikian membuat pemeriksaan keaslian dan asal produk menjadi hal biasa.

Contoh penggunaan lainnya dapat mencakup verifikasi sertifikasi tanaman khusus (mis. perdagangan yang adil, organik), asal dan keaslian barang bernilai tinggi (mis. berlian, logam mulia, barang mewah, dll.), Penunjukan bebas konflik (mis. BUKAN berlian darah atau menggunakan pekerja anak), dan asal/keaslian obat-obatan medis (mis. obat-obatan—dibahas dalam Bab 12).

