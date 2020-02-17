100% minyak zaitun murni. Kopi perdagangan yang adil. Mineral bebas konflik. Sebagian besar dari kita akrab dengan istilah-istilah ini, dan setiap hari kita menaruh kepercayaan pada label dan pengecer favorit kita, tetapi bagaimana kita tahu klaim ini nyata? Banyak produk sebenarnya salah label atau memiliki label yang menyesatkan. Tahukah Anda bahwa lebih banyak makanan organik yang dijual daripada diproduksi? Atau sekitar setengah dari semua minyak zaitun di rak-rak toko AS memiliki kemasan dengan klaim yang menyesatkan? Istilah-istilah khusus sering digunakan untuk membenarkan harga premium, sehingga muncul insentif untuk salah memberi label demi meningkatkan margin. Frustrasi dengan penipuan atau perpanjangan kebenaran, konsumen dan bisnis menjadi lebih cerdas. Mereka sekarang semakin menuntut lebih banyak transparansi seputar barang yang mereka beli, baik itu dalam kaitannya dengan keberlanjutan, sumber etika, atau keaslian.
Saat ini, teknologi blockchain perusahaan yang dikombinasikan dengan sensor dan perangkat Internet of Things (IoT) menciptakan fondasi yang hemat biaya untuk transparansi rantai pasokan. Alih-alih menjadi visi aspirasional, catatan kebenaran nyaris seketika bersama sekarang dapat direkam dan diakses oleh anggota ekosistem dan dibagikan dengan pelanggan mereka. Terobosan teknologi ini sekarang memungkinkan untuk dengan cepat memverifikasi keaslian produk seperti minyak zaitun premium atau kopi perdagangan yang adil, serta asal dan pemrosesan mineral “bebas konflik”. Kabar baiknya adalah bahwa segala sesuatunya baru saja dimulai.
Buku kami Enterprise Blockchain Has Arrived membahas kasus penggunaan, pertimbangan pengembalian investasi, dan adopsi serta pertumbuhan di masa depan teknologi canggih ini di berbagai sektor. Selain rantai pasokan dan logistik, kami juga membahas adopsi dan contoh penggunaan di perbankan dan layanan keuangan, perawatan kesehatan dan ilmu kehidupan, pemerintah, dan sektor energi.
Berikut adalah kutipan dari Bab 11 tentang rantai pasokan:
Seperti disebutkan di atas, sistem blockchain yang diizinkan dapat memberikan visibilitas dan data yang lebih baik di seluruh rantai pasokan. Penerapan umum meliputi:
• Ketertelusuran produk
• Keaslian dan asal usul produk
• Transparansi proses
• Digitalisasi dokumentasi dan perampingan proses
Seperti yang telah kami catat, pasar barang palsu global adalah masalah miliaran dolar dan tumbuh lebih besar dengan cepat. Sebagian besar dari jumlah ini, pada pesanan 100 miliar USD per tahun, disebabkan oleh barang-barang mewah palsu—termasuk merek-merek terkenal di balik tas tangan, pakaian kelas atas, sepatu, dan aksesori. Banyak orang yang membeli produk bermerek palsu mungkin tidak menyadari bahwa produk tersebut palsu, karena mereka dapat membelinya secara online melalui situs web terkemuka, toko outlet, atau replika situs web peretail atau produsen.
Dalam sistem rantai pasokan saat ini, tidak ada cara sederhana untuk melacak asal dan keaslian suatu produk. Sistem terpusat yang lebih canggih telah menggunakan barcode, kode produk elektronik unik (EPC), dan teknologi RFID untuk melacak item melalui rantai pasokan. Namun, sistem ini bergantung pada otoritas sertifikat terpusat dan database terpusat sehingga pada dasarnya tidak aman karena mereka memiliki satu titik kegagalan yang membuat mereka rentan terhadap serangan siber dan penipuan orang dalam.
Sistem blockchain yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah memungkinkan pelacakan produk ke asalnya (keterlacakan) dan melalui setiap langkah rantai pasokan (keaslian). Berdasarkan fondasi ini, sejumlah proyek blockchain telah menerapkan aplikasi terdesentralisasi (dApps) yang menggunakan informasi dalam rantai pasokan untuk mengotentikasi bahwa suatu produk, seperti barang mewah atau produk makanan, sebenarnya asli. dApp memungkinkan pengguna untuk memindai kode QR pada produk yang memberikan jejak penuh dan validasi keaslian produk.
Pendekatan semacam itu melacak produk atau komponen produk melalui setiap langkah dalam rantai, misalnya melalui chip RFID atau NFC tertanam. Pada setiap langkah dalam rantai, chip RFID dipindai, kontrak pintar dieksekusi, dan kemudian beberapa node memverifikasi informasi itu benar sebelum ditulis ke buku besar blockchain. Setiap entri dalam buku besar blockchain ditandatangani dan dienkripsi secara kriptografis yang mencegah penipuan dan mengurangi kemungkinan peretasan. Karena seluruh proses rantai pasokan menjadi transparan, menjadi mungkin untuk memvalidasi keaslian produk dengan cepat dan murah. Produk apa pun yang tidak mengaktifkan keaslian berbasis dAPP kemudian menjadi dicurigai yang menghambat penipuan.
Provenance mengambil keaslian selangkah lebih jauh dengan juga memberikan informasi tentang seluruh sejarah suatu produk melalui rantai pasokan. Jadi, misalnya, riwayat lokasi, riwayat penahanan, dan kondisi lingkungan selama perjalanan dapat dilacak dan toko secara permanen di blockchain. Jenis informasi ini—koordinat GPS, ID penahanan, data suhu, informasi akselerometer (untuk penilaian kerusakan)—biasanya disediakan oleh perangkat Internet of things (IoT). Perangkat ini mengirimkan aliran data yang dikombinasikan dengan konsensus terdesentralisasi kemudian ditulis ke blockchain. Karena teknologi blockchain mengurangi biaya verifikasi, kemungkinan akan mendapatkan adopsi yang luas dan dengan demikian membuat pemeriksaan keaslian dan asal produk menjadi hal biasa.
Contoh penggunaan lainnya dapat mencakup verifikasi sertifikasi tanaman khusus (mis. perdagangan yang adil, organik), asal dan keaslian barang bernilai tinggi (mis. berlian, logam mulia, barang mewah, dll.), Penunjukan bebas konflik (mis. BUKAN berlian darah atau menggunakan pekerja anak), dan asal/keaslian obat-obatan medis (mis. obat-obatan—dibahas dalam Bab 12).
