Apa itu pemantauan AWS?

Dengan pangsa lebih dari 30% di pasar cloud, AWS menjalankan lebih banyak infrastruktur daripada penyedia infrastruktur cloud lainnya.1 Perusahaan menggunakan AWS untuk hosting web, penyimpanan, analitik big data, pengembangan aplikasi mobile, dan layanan TI perusahaan.

Untuk organisasi ini, pemantauan beban kerja mereka di AWS sangat penting. Hal ini memungkinkan mereka untuk melacak metrik kinerja, log sistem, dan peristiwa untuk membantu memastikan bahwa lingkungan AWS berkinerja seperti yang diharapkan.

Tanpa pemantauan AWS, masalah kinerja dapat berlipat ganda tanpa terdeteksi, biaya dapat melesat dengan cepat dari sumber daya yang disediakan berlebihan, dan kerentanan keamanan dapat tetap terpapar. Misalnya, lalu lintas jaringan yang berlebihan dapat membebani unit pemrosesan pusat (CPU) dan menyebabkan kemacetan. Atau kontainer penyimpanan cloud yang salah konfigurasi dapat mengekspos data sensitif melalui akses publik.

Alat pemantauan AWS dapat mengidentifikasi masalah ini dan memicu respons otomatis—seperti memanggil fungsi AWS Lambda untuk remediasi—atau memperingatkan tim untuk pemecahan masalah manual. Ini membantu organisasi mempertahankan kinerja optimal, mengurangi biaya, memperkuat postur keamanan mereka, dan membuat keputusan berbasis data tentang infrastruktur mereka.