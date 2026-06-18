Apa itu pemantauan kinerja aplikasi?

Pemantauan kinerja aplikasi adalah praktik mengamati, mengukur, dan menganalisis secara terus-menerus bagaimana aplikasi perangkat lunak berperilaku secara real time.
Aplikasi merupakan bagian integral dari lingkungan TI apa pun. Mereka berfungsi sebagai lapisan fungsional arsitektur, memproses data dan menjembatani kesenjangan antara infrastruktur dan pengguna. Dengan demikian, mereka secara langsung memengaruhi biaya operasional, pendapatan, dan retensi pelanggan suatu perusahaan.
Pemantauan kinerja aplikasi mencakup semua praktik yang diperlukan untuk memelihara ekosistem aplikasi. Oleh karena itu, ini sama pentingnya untuk lingkungan TI perusahaan dan tujuan bisnis secara keseluruhan seperti aplikasi itu sendiri.
Pemantauan kinerja aplikasi sangat bergantung pada alur kerja otomatis dan alat pemantauan yang menilai indikator kinerja utama (KPI)—seperti latensi, tingkat kesalahan, dan throughput—untuk memberikan insight tentang kesehatan aplikasi dan mengidentifikasi masalah kinerja. Alat-alat ini:
Dengan bantuan platform pemantauan kinerja aplikasi, tim DevOps dapat menerapkan deteksi masalah proaktif, meningkatkan waktu aktif aplikasi, dan mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan para teknisi untuk menangani masalah yang muncul secara tiba-tiba. Kemampuan ini membantu perusahaan memastikan bahwa aplikasi web berjalan semulus mungkin bagi pengguna dan pemimpin dapat membuat keputusan berbasis data tentang investasi perangkat lunak.
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Biasanya, tim pengembangan menerapkan pemantauan kinerja aplikasi dengan menginstrumentasikan kode aplikasi (menyuntikkan logika pemantauan ke dalam kode untuk mengumpulkan data tentang apa yang dilakukan kode saat berjalan) dan menyebarkan agen ringan di samping tumpukan aplikasi.
Agen berjalan di server aplikasi dan menyerap data dari proses aplikasi, infrastruktur dan lingkungan hosting, dependensi hilir, dan antarmuka pengguna, semuanya tanpa mempengaruhi kinerja aplikasi secara signifikan. Kemudian, agen dan instrumentasi mengirim data pemantauan ke platform pemantauan pusat, yang menggabungkan data dan membuat dasbor dan visualisasi lainnya.
Platform pemantauan menerapkan aturan dan ambang batas apa pun yang diperlukan tim TI dan mengirimkan peringatan ketika aturan dilanggar atau KPI melebihi batas yang dapat diterima, yang memungkinkan tim untuk merespons dengan cepat ketika terjadi masalah.
Katakanlah Perusahaan XYZ menggunakan Aplikasi ABC untuk sumber daya manusia dan pemrosesan penggajian. Tim DevOps menetapkan bahwa latensi pengiriman lembar waktu harus di bawah 1,5 detik, tingkat kesalahan harus tetap di bawah 0,5% dalam 5 menit, dan tingkat kegagalan login harus tetap di bawah 2% dalam 5 menit.
Pada hari-hari biasa, aplikasi merespons dalam waktu kurang dari 700 milidetik, kesalahan mendekati 0% dan kegagalan login rendah. Namun pada hari Jumat yang sibuk menjelang hari libur, saat proses penggajian sedang berlangsung, indeks basis data yang salah konfigurasi menyebabkan perlambatan. Latensi, tingkat kesalahan, dan kegagalan login mulai melebihi ambang batas yang ditetapkan. Alat pemantauan akan secara otomatis mengirimkan peringatan ke semua anggota tim yang diperlukan agar mereka dapat segera menemukan dan memperbaiki indeks yang bermasalah.
Dalam kasus platform canggih, deteksi anomali dan fitur berbasis machine learning (ML)juga dapat mengidentifikasi pola data anomali, memprediksi masalah kinerja, dan bahkan mengurangi kebisingan peringatan dengan mengklasifikasikan peringatan berdasarkan tingkat keparahan dan sensitivitas waktu.
Proses ini membantu menciptakan visibilitas menyeluruh yang mencakup antarmuka front-end, layanan backend, basis data, dan dependensi pihak ketiga, sehingga tim dapat memahami dampak dari setiap komponen individu pada kinerja aplikasi secara keseluruhan.
Akronim “APM” sering diterapkan pada pemantauan kinerja aplikasi dan manajemen kinerja aplikasi. Bahkan, kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian. Namun, alat pemantauan kinerja aplikasi berfokus secara eksklusif pada pemantauan dan hanya mewakili satu aspek manajemen kinerja aplikasi (APM). Selain pemantauan, platform APM menyediakan proses analisis data, protokol pemecahan masalah dan alat pengoptimalan.
Solusi pemantauan bergantung pada agen yang diterapkan di seluruh lingkungan aplikasi dan infrastruktur pendukung untuk mengambil sampel metrik kinerja (atau telemetri) secara berkala (sesering sekali setiap menit). Solusi yang lebih modern menggunakan pemantauan tanpa agen untuk pendekatan pengumpulan data yang tidak mengganggu dengan mengandalkan analisis lalu lintas jaringan untuk mengumpulkan data kinerja aplikasi.
Manajemen kinerja aplikasi, dalam banyak hal, merupakan langkah alami berikutnya dalam siklus hidup pemeliharaan aplikasi setelah pemantauan. Solusi APM mengumpulkan insight dari data kinerja aplikasi dan proses pemantauan untuk membantu pengembang mengoptimalkan kinerja dan ketersediaan aplikasi perusahaan.
Alat pemantauan kinerja aplikasi memungkinkan visibilitas seluruh tumpukan dengan menggabungkan beberapa jenis pemantauan yang berbeda.
Pemantauan infrastruktur berfokus pada kesehatan dan kinerja sistem yang mendasari yang dijalankan aplikasi, seperti server, mesin virtual (VM), kontainer, jaringan, penyimpanan, dan layanan cloud.
Jenis pemantauan ini berpusat pada sumber daya, berfokus pada apakah sumber daya tersedia dan beroperasi dalam batas yang aman. Ini bergantung pada serangkaian metrik tingkat rendah (data deret waktu numerik tentang kesehatan sistem) dan sinyal yang menggambarkan seberapa keras suatu komponen bekerja dan apakah komponen tersebut mendekati kegagalan atau degradasi.
Untuk server atau VM, metrik pemantauan biasanya mencakup penggunaan CPU, konsumsi memori, I/O disk, ruang disk, dan throughput jaringan. Untuk kontainer dan node Kubernetes, pemantauan mencakup metrik serupa tetapi dicakup ke pemalut, node, dan namespaces.
Pemantauan sisi server (atau backend) menilai bagaimana kode dan layanan aplikasi backend—termasuk server aplikasi, layanan mikro, API, middleware, dan kerangka kerja serta waktu proses yang digunakan—menangani permintaan data.
Pemantauan infrastruktur menjawab pertanyaan terkait sumber daya , seperti “Apakah node ini kelebihan beban?” atau “Apakah disk ini akan terisi?” Pemantauan sisi server mengajukan pertanyaan yang berpusat pada aplikasi, seperti “Mengapa titik akhir API ini lambat bagi pengguna?”
Alat pemantauan mengawasi eksekusi permintaan saat mengalir melalui kode, kerangka kerja, dan dependensi untuk memahami seberapa efisien proses bekerja dan di mana waktu dan sumber daya dihabiskan untuk setiap permintaan. Agen terhubung ke waktu proses; mengukur berapa lama fungsi dan proses tertentu dibutuhkan; memecah permintaan menjadi segmen untuk menentukan masalah; dan melacak panggilan ke basis data, cache, antrean, dan API pihak ketiga.
Pemantauan backend biasanya melacak KPI seperti waktu respons (per titik akhir API atau layanan), throughput (permintaan per detik, tugas yang diproses per menit), tingkat dan jenis kesalahan, serta pemanfaatan sumber daya.
Dari perspektif aplikasi, pemantauan jaringan mengukur bagaimana paket data berpindah di antara komponen-komponen yang membuat aplikasi bekerja (router, switch, load balancers, gateway API) dan apakah jalur jaringan itu sendiri memperlambat transmisi data atau menyebabkan kegagalan.
Setiap lompatan paket data dalam jaringan menambah potensi penundaan atau titik kegagalan. Jika suatu tautan jenuh, sakelar menjatuhkan paket atau rute kurang optimal, API aplikasi dapat menjadi tidak dapat diandalkan, meskipun kode dan servernya berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, pemantauan jaringan berfokus pada KPI seperti latensi, kehilangan paket, jitter dan penggunaan bandwidth.
Umumnya, alat pemantauan memantau lalu lintas aplikasi saat pindah di antara dua titik akhir (antara server web dan server aplikasi, dan antara server aplikasi dan basis data, misalnya).
Dan data lalu lintas jaringan akan paling bermanfaat jika berkorelasi dengan data pemantauan kinerja aplikasi pada tingkat yang lebih tinggi. Jika pelacakan transaksi (yang melacak seluruh jalur permintaan di seluruh layanan) menunjukkan bahwa panggilan antar layanan tertentu lambat, metrik jaringan dapat secara bersamaan mengungkapkan apakah terjadi kehilangan paket atau lonjakan latensi pada tautan antar host.
Ini memungkinkan tim TI untuk melihat, misalnya, bahwa panggilan dari Layanan A ke Layanan B sekarang membutuhkan waktu 300 milidetik, bukan 20 milidetik, karena jalur antara node mereka telah berubah.
Pemantauan database mengukur seberapa baik kinerja basis data, seberapa tersedia dan apakah mereka mendekati batas sumber daya atau konfigurasi yang dapat memengaruhi kinerja aplikasi. Jenis pemantauan ini memudahkan untuk membedakan antara masalah tingkat kode dan masalah pada desain skema atau pola akses data.
Banyak masalah kinerja yang terlihat pengguna berasal dari basis data, sehingga pemantauan basis data khusus sangat penting untuk manajemen aplikasi.
Alat pemantauan mengidentifikasi kueri yang paling “mahal”—yang menghabiskan waktu atau sumber daya paling banyak secara keseluruhan—dan memberi peringkat berdasarkan metrik seperti total waktu eksekusi di seluruh panggilan, persentil latensi, dan waktu input/output per kueri. Proses ini membantu tim TI menemukan indeks basis data yang hilang atau kueri yang ditulis dengan buruk, yang dapat memperlambat seluruh aplikasi bagi pengguna akhir.
Pemantauan dan analisis log mengumpulkan log (catatan permanen dari peristiwa sistem) yang dipancarkan aplikasi, mencari dan mengorelasikan data log untuk menemukan peristiwa sistem yang bermasalah.
Alih-alih membiarkan log dari berbagai aplikasi tersebar di mesin yang berbeda, alat pemantauan log biasanya memusatkannya dalam satu platform. Agen mengumpulkan entri log dan mengirim semuanya ke platform pemantauan, di mana mereka diurai, diberi stempel waktu, dan diindeks. Proses agregasi mengubah apa yang seharusnya menjadi file teks yang tersebar menjadi sumber data real‑time tunggal yang dapat dicari untuk menjalankan lingkungan aplikasi.
Platform pemantauan log memproses log begitu log tersebut masuk dan menerapkan aturan atau detektor berbasis ML untuk menemukan masalah, memicu peringatan secara otomatis ketika pola bermasalah terjadi. Peringatan ini sering menyertakan tautan atau kueri yang mengarahkan pengembang langsung ke subset log yang relevan, sehingga mereka dapat segera memulai pemecahan masalah.
Pemantauan log menjadi jauh lebih kuat ketika data log berkorelasi dengan metrik dan jejak. Ketika peringatan kinerja berbasis metrik terpicu pada suatu titik akhir, tim DevOps dapat langsung beralih dari jejak permintaan lambat ke log layanan yang menangani permintaan tersebut untuk memahami akar masalahnya.
Pemantauan kontainer memberikan visibilitas ke dalam kontainer (seperti Docker) dan orkestrator (seperti Kubernetes) yang menjalankan aplikasi, sehingga menjembatani kesenjangan antara kinerja aplikasi dan infrastruktur di baliknya. Alat pemantauan secara otomatis menemukan kontainer dan pemalut, memetakan kontainer ke layanan yang dijalankannya, melacak seluruh siklus hidupnya, dan menghubungkan penggunaan sumber daya dengan pelacakan dan permintaan pengguna.
Pemantauan kontainer mengumpulkan metrik di berbagai tingkatan.
Pada tingkat wadah dan pemalut, sistem ini mengukur penggunaan CPU, konsumsi memori, input/output jaringan dan input/output disk. Selain itu, ia juga menangkap peristiwa siklus hidup, seperti memulai dan memulai ulang pemalut, penghentian, dan kegagalan probe (yang terjadi ketika kontainer tidak sehat atau belum siap menerima lalu lintas). Pada tingkat klaster dan node, alat pemantauan menentukan apakah klaster memiliki memori yang cukup, apakah pemalut baru dapat dijadwalkan (ditempatkan) dengan mudah, dan apakah pemalut di namespace yang berbeda memperebutkan sumber daya yang sama.
Data dari pemantauan kontainer kemudian diperkaya dengan konteks aplikasi. Misalnya, jika latensi layanan melonjak, tim dapat melihat pemalut mana yang kekurangan memori dan memfilter jejak dari pemalut tersebut untuk mengonfirmasi dampaknya.
Kemampuan ini penting untuk mengelola aplikasi dalam kontainer, di mana pemalut menskalakan secara dinamis dan kontainer dapat diputar atau dihancurkan dalam hitungan detik. Pemantauan kontainer membantu memastikan bahwa para teknisi dapat mendeteksi penyebaran yang gagal dan klaster yang kekurangan sumber daya sebelum hal tersebut berdampak pada pengalaman pengguna .
RUM, sebuah bagian dari pemantauan pengalaman pengguna akhir (EUEM) dan pemantauan pengalaman digital (DEM), adalah teknik yang mengukur kinerja dan pengalaman pengguna dengan mengamati orang-orang secara langsung menggunakan aplikasi di lingkungan nyata. Teknik ini merekam apa yang sebenarnya terjadi di browser dan aplikasi mobile pengguna, dalam jaringan, perangkat, dan lokasi mereka yang sebenarnya.
RUM biasanya bekerja dengan menyuntikkan skrip kecil atau perangkat pengembangan perangkat lunak (SDK) ke dalam aplikasi dan secara otomatis mengumpulkan data waktu dan kesalahan dari setiap sesi pengguna. Mereka juga menangkap konteks seperti jenis browser, perangkat, sistem operasi, jenis jaringan, wilayah geografis dan terkadang pengidentifikasi pengguna atau ID sesi.
Kemudian, skrip mengirimkan data pemantauan ke backend di mana data tersebut dikumpulkan dan divisualisasikan, sehingga tim TI dapat menganalisis secara mendalam bagaimana kinerja bervariasi di berbagai segmen lalu lintas. Misalnya, pengembang dapat membandingkan waktu muat halaman antara pengguna mobile dan desktop, atau antara pengguna pada koneksi serat cepat dan pengguna di jaringan mobile yang lambat. Mereka juga dapat melihat halaman atau perjalanan pengguna mana yang paling lambat dan seberapa sering kesalahan terjadi di setiap alur.
Karena RUM mencerminkan kondisi nyata (wifi rumah lambat, jaringan mobile, perangkat lama), ini adalah diagnostik yang berguna untuk memahami pengalaman pelanggan dan menggambar hubungan langsung antara kinerja sistem dan hasil pengguna. Hal ini sangat berharga untuk menemukan masalah yang terjadi hanya dalam kondisi tertentu atau pada platform tertentu.
Pemantauan sintetis, jenis lain dari EUEM, menggunakan skrip otomatis yang berjalan dari berbagai lokasi global untuk mensimulasikan interaksi pengguna terhadap aplikasi (pencatatan, mencari, menambahkan item ke keranjang, menyelesaikan checkout) pada jadwal tetap.
Teknisi membuat skrip yang menentukan urutan tindakan yang tepat—seperti menavigasi ke URL, mengisi formulir, mengklik tombol, atau membuat panggilan API—dan skrip berjalan berulang kali (setiap 5 menit, setiap jam, atau sesuai jadwal khusus) dari browser atau agen yang sebenarnya dan dihosting di cloud di seluruh lingkungan. Setiap proses menghasilkan metrik (total waktu transaksi, waktu langkah demi langkah, ketersediaan aplikasi) dan dokumentasi proses (tangkapan layar atau video kegagalan).
Menjalankan skrip identik secara terus-menerus dari waktu ke waktu akan menghasilkan dasar yang andal untuk kinerja aplikasi. Jika skrip pembayaran yang biasanya membutuhkan waktu 3 detik tiba-tiba membutuhkan waktu 12 detik atau gagal pada langkah pembayaran, tim TI segera menerima peringatan, meskipun belum ada pengguna nyata yang mengeluh.
Dengan demikian, pemantauan sintetis berguna untuk menangkap masalah sebelum pengguna nyata melihatnya dan untuk memantau kinerja sistem di luar jam kerja normal atau di wilayah dengan basis pengguna kecil.
Seperti halnya dengan banyak praktik manajemen TI, pemantauan kinerja aplikasi mengintegrasikan teknologi baru yang membantu memperluas manfaat dan contoh penggunaannya.
Misalnya, banyak alat pemantauan terkemuka menerapkan instrumen mutakhir yang mengandalkan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi ML untuk mengorelasikan dan menganalisis data secara real time. Alat berbasis AI dapat menyaring data telemetri dalam jumlah yang lebih besar—atau bahkan lebih baik lagi, memprediksi apa yang mungkin terjadi dalam suatu sistem berdasarkan data tersebut.
Dengan menggunakan analisis prediktif, tim DevOps dapat memperkirakan potensi masalah sebelum masalah tersebut berdampak pada kinerja aplikasi. Analisis prediktif memanfaatkan model ML yang dilatih berdasarkan data telemetri historis untuk mendeteksi pola-pola halus yang menandakan penurunan kinerja (lonjakan latensi bertahap atau kenaikan tingkat kesalahan, misalnya).
Alat analisis prediktif juga dapat mensimulasikan skenario “bagaimana jika” dengan memodelkan faktor-faktor pemicu hipotetis pada aplikasi, seperti lonjakan lalu lintas yang tiba-tiba atau gangguan pada sistem yang bergantung pada aplikasi tersebut. Simulasi ini diambil dari pola data historis dan input real-time untuk memproyeksikan hasil, menghasilkan perkiraan probabilistik (misalnya, “ada kemungkinan 80% latensi melebihi 500 milidetik jika pemanfaatan CPU mencapai 90% besok”).
Evolusi pemantauan kinerja aplikasi berbasis AI menunjukkan perpindahan dari pendekatan reaktif, “hanya deteksi anomali” dan menuju sistem yang sepenuhnya proaktif yang dapat mengantisipasi dan mencegah gangguan.
Lingkungan cloud dan komputasi edge juga mengubah pemantauan kinerja aplikasi. Teknologi ini menuntut alat yang dapat menangani arsitektur aplikasi cloud-native, seperti aplikasi perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), dan lingkungan TI dinamis yang jauh melampaui pusat data on-premises tradisional.
Sistem pemantauan canggih kini memprioritaskan skalabilitas dan visibilitas real-time ke dalam beban kerja kontainer, fungsi nirserver, dan layanan mikro.
Mereka dapat melacak permintaan menyeluruh melalui jaringan layanan dan klaster penskalaan otomatis, menangkap masalah kinerja aplikasi di setiap tahapan tanpa menggunakan sumber daya tambahan. Mereka menggabungkan pelacakan terdistribusi dan propagasi konteks lanjutan untuk mempertahankan metadata permintaan di seluruh layanan, memfasilitasi deteksi hambatan kinerja yang akurat dalam ekosistem TI yang kompleks.
Banyak sistem pemantauan canggih juga menyediakan fitur instrumentasi otomatis untuk bahasa yang umum dalam tumpukan cloud-native. Kemampuan ini membantu tim TI mengurangi waktu penyiapan dan menggabungkan pemeriksaan kinerja dengan lancar ke dalam pipeline integrasi berkelanjutan/pengiriman berkelanjutan (CI/CD).
Pergeseran ini memungkinkan tim TI memantau sumber daya sementara yang berputar naik turun dengan cepat dan memastikan bahwa kinerja aplikasi tetap optimal di seluruh lingkungan hybrid cloud dan multicloud.
Alat pemantauan kinerja aplikasi modern menawarkan banyak manfaat bagi perusahaan.
Alat pemantauan kinerja aplikasi mengintegrasikan insight kinerja langsung ke alat pengembangan, sehingga pengembang dapat mendeteksi masalah sejak dini dalam siklus hidup kode dan melakukan debugging aplikasi lebih cepat.
Pemantauan kinerja aplikasi memberikan peringatan secara real-time dan memungkinkan analisis akar masalah yang lebih cepat, membantu tim menemukan dan memperbaiki masalah dengan lebih cepat (idealnya, sebelum berdampak pada pengguna).
Alat pemantauan dapat secara proaktif mencegah kecacatan, membantu perusahaan menghindari waktu henti yang mahal dan menjaga aplikasi tetap andal dan tersedia.
Platform pemantauan melacak penggunaan CPU, memori, dan jaringan untuk mengidentifikasi inefisiensi, memungkinkan tim untuk meningkatkan skala infrastruktur dengan cerdas dan memangkas biaya tanpa mengorbankan kecepatan atau keandalan.
Platform pemantauan kinerja memantau waktu pemuatan halaman, kesalahan, dan interaksi pengguna untuk membantu memastikan bahwa perusahaan memenuhi perjanjian tingkat layanan (SLA) serta memastikan aplikasi memberikan pengalaman yang lancar dan responsif kepada pengguna akhir.
Saat ini, alat pemantauan sering kali memungkinkan observabilitas seluruh tumpukan, yang memberikan tim TI pandangan yang jelas ke dalam server aplikasi, basis data, API, dan layanan pihak ketiga, serta mendukung pengoptimalan dan strategi penskalaan yang tepat sasaran.
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