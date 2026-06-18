Apa itu pemantauan kinerja aplikasi?

Biasanya, tim pengembangan menerapkan pemantauan kinerja aplikasi dengan menginstrumentasikan kode aplikasi (menyuntikkan logika pemantauan ke dalam kode untuk mengumpulkan data tentang apa yang dilakukan kode saat berjalan) dan menyebarkan agen ringan di samping tumpukan aplikasi.

Agen berjalan di server aplikasi dan menyerap data dari proses aplikasi, infrastruktur dan lingkungan hosting, dependensi hilir, dan antarmuka pengguna, semuanya tanpa mempengaruhi kinerja aplikasi secara signifikan. Kemudian, agen dan instrumentasi mengirim data pemantauan ke platform pemantauan pusat, yang menggabungkan data dan membuat dasbor dan visualisasi lainnya.

Platform pemantauan menerapkan aturan dan ambang batas apa pun yang diperlukan tim TI dan mengirimkan peringatan ketika aturan dilanggar atau KPI melebihi batas yang dapat diterima, yang memungkinkan tim untuk merespons dengan cepat ketika terjadi masalah.

Katakanlah Perusahaan XYZ menggunakan Aplikasi ABC untuk sumber daya manusia dan pemrosesan penggajian. Tim DevOps menetapkan bahwa latensi pengiriman lembar waktu harus di bawah 1,5 detik, tingkat kesalahan harus tetap di bawah 0,5% dalam 5 menit, dan tingkat kegagalan login harus tetap di bawah 2% dalam 5 menit.

Pada hari-hari biasa, aplikasi merespons dalam waktu kurang dari 700 milidetik, kesalahan mendekati 0% dan kegagalan login rendah. Namun pada hari Jumat yang sibuk menjelang hari libur, saat proses penggajian sedang berlangsung, indeks basis data yang salah konfigurasi menyebabkan perlambatan. Latensi, tingkat kesalahan, dan kegagalan login mulai melebihi ambang batas yang ditetapkan. Alat pemantauan akan secara otomatis mengirimkan peringatan ke semua anggota tim yang diperlukan agar mereka dapat segera menemukan dan memperbaiki indeks yang bermasalah.

Dalam kasus platform canggih, deteksi anomali dan fitur berbasis machine learning (ML)juga dapat mengidentifikasi pola data anomali, memprediksi masalah kinerja, dan bahkan mengurangi kebisingan peringatan dengan mengklasifikasikan peringatan berdasarkan tingkat keparahan dan sensitivitas waktu.

Proses ini membantu menciptakan visibilitas menyeluruh yang mencakup antarmuka front-end, layanan backend, basis data, dan dependensi pihak ketiga, sehingga tim dapat memahami dampak dari setiap komponen individu pada kinerja aplikasi secara keseluruhan.