Organisasi saat ini membutuhkan setiap karyawan, aplikasi, dan proses untuk bekerja secara terkoordinasi untuk menghasilkan nilai. Organisasi semakin bergantung pada tumpukan teknologi mereka—yang terdiri dari totalitas antarmuka jaringan mereka, CPU, mesin virtual, informasi sistem operasi, dan aplikasi terinstal—untuk memberikan layanan yang konsisten kepada pengguna akhir. Ini berarti perusahaan sangat membutuhkan aplikasi perangkat lunak mereka untuk bekerja secara optimal karena mereka sering menjadi sumber keunggulan kompetitif.
Ini juga yang mendasari mengapa pemantauan kesehatan aplikasi sangat penting bagi organisasi modern. Pemantauan kesehatan aplikasi adalah proses diagnostik yang melibatkan mengidentifikasi masalah kesehatan aplikasi dan membuat rencana penyelesaian sebelum berubah menjadi masalah yang lebih besar bagi organisasi.
Organisasi tidak dapat mengambil risiko waktu henti yang tidak perlu dan tidak terencana atau peningkatan latensi akibat aplikasi gagal atau berkinerja buruk. Ketergantungan yang melekat pada aplikasi dapat berarti bahwa satu kegagalan dapat memiliki efek berjenjang pada seluruh penawaran layanan. Karena itu, sangat penting untuk berinvestasi dalam pemantauan kesehatan aplikasi dan untuk memastikan bahwa aplikasi Anda dapat menangani tuntutan kebutuhan harian organisasi. Karena setiap gangguan pada aliran ini dapat memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap keuntungan perusahaan dan hubungan pelanggannya, penting untuk memprioritaskan pemantauan aplikasi dalam organisasi modern.
Pemantauan kesehatan aplikasi memiliki beberapa kesamaan dengan pemantauan kinerja aplikasi yang memantau pengalaman digital seperti waktu muat, waktu respons dan waktu aktif, serta ketersediaan. Meskipun keduanya meningkatkan cara kerja aplikasi untuk pengguna akhir, pemantauan kesehatan aplikasi terutama berkaitan dengan kerja aplikasi, sementara pemantauan kinerja aplikasi juga berfokus pada peningkatan pengalaman pengguna.
Organisasi perlu memiliki rencana komprehensif untuk memastikan kesehatan aplikasi mereka, tetapi salah satu komponen kunci dari setiap proses pemantauan kesehatan aplikasi adalah pengumpulan data. Aplikasi gagal atau berkinerja buruk karena berbagai alasan. Oleh karena itu, penting untuk melacak beberapa status kesehatan utama dan metrik kinerja sehingga Anda tidak terlambat dalam menemukan masalah kinerja. Oleh karena itu, banyak organisasi yang berusaha mengelola kesehatan aplikasi mereka dan melacak metrik utama melalui laporan kesehatan tingkat lanjut.
Berikut adalah tujuh metrik penting yang mengidentifikasi keberhasilan relatif dari proses pemantauan kesehatan aplikasi Anda:
Organisasi bergantung pada aplikasi mereka yang bekerja untuk meningkatkan efisiensi operasi dan memberikan layanan kepada pelanggan. Cara terbaik untuk meningkatkan kesehatan aplikasi adalah melalui proses beraturan yang mengidentifikasi dan melacak metrik utama yang menjelaskan bagaimana kinerja aplikasi individual dan memberikan pandangan holistik dari keseluruhan sistem.
