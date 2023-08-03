Ini juga yang mendasari mengapa pemantauan kesehatan aplikasi sangat penting bagi organisasi modern. Pemantauan kesehatan aplikasi adalah proses diagnostik yang melibatkan mengidentifikasi masalah kesehatan aplikasi dan membuat rencana penyelesaian sebelum berubah menjadi masalah yang lebih besar bagi organisasi.

Organisasi tidak dapat mengambil risiko waktu henti yang tidak perlu dan tidak terencana atau peningkatan latensi akibat aplikasi gagal atau berkinerja buruk. Ketergantungan yang melekat pada aplikasi dapat berarti bahwa satu kegagalan dapat memiliki efek berjenjang pada seluruh penawaran layanan. Karena itu, sangat penting untuk berinvestasi dalam pemantauan kesehatan aplikasi dan untuk memastikan bahwa aplikasi Anda dapat menangani tuntutan kebutuhan harian organisasi. Karena setiap gangguan pada aliran ini dapat memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap keuntungan perusahaan dan hubungan pelanggannya, penting untuk memprioritaskan pemantauan aplikasi dalam organisasi modern.

Pemantauan kesehatan aplikasi memiliki beberapa kesamaan dengan pemantauan kinerja aplikasi yang memantau pengalaman digital seperti waktu muat, waktu respons dan waktu aktif, serta ketersediaan. Meskipun keduanya meningkatkan cara kerja aplikasi untuk pengguna akhir, pemantauan kesehatan aplikasi terutama berkaitan dengan kerja aplikasi, sementara pemantauan kinerja aplikasi juga berfokus pada peningkatan pengalaman pengguna.