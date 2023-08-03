Tag
Bagaimana organisasi dapat berhasil mengukur proses pemantauan kesehatan aplikasi

Organisasi saat ini membutuhkan setiap karyawan, aplikasi, dan proses untuk bekerja secara terkoordinasi untuk menghasilkan nilai. Organisasi semakin bergantung pada tumpukan teknologi mereka—yang terdiri dari totalitas antarmuka jaringan mereka, CPU, mesin virtual, informasi sistem operasi, dan aplikasi terinstal—untuk memberikan layanan yang konsisten kepada pengguna akhir. Ini berarti perusahaan sangat membutuhkan aplikasi perangkat lunak mereka untuk bekerja secara optimal karena mereka sering menjadi sumber keunggulan kompetitif.

Apa itu pemantauan kesehatan aplikasi?

Ini juga yang mendasari mengapa pemantauan kesehatan aplikasi sangat penting bagi organisasi modern. Pemantauan kesehatan aplikasi adalah proses diagnostik yang melibatkan mengidentifikasi masalah kesehatan aplikasi dan membuat rencana penyelesaian sebelum berubah menjadi masalah yang lebih besar bagi organisasi.

Organisasi tidak dapat mengambil risiko waktu henti yang tidak perlu dan tidak terencana atau peningkatan latensi akibat aplikasi gagal atau berkinerja buruk. Ketergantungan yang melekat pada aplikasi dapat berarti bahwa satu kegagalan dapat memiliki efek berjenjang pada seluruh penawaran layanan. Karena itu, sangat penting untuk berinvestasi dalam pemantauan kesehatan aplikasi dan untuk memastikan bahwa aplikasi Anda dapat menangani tuntutan kebutuhan harian organisasi. Karena setiap gangguan pada aliran ini dapat memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap keuntungan perusahaan dan hubungan pelanggannya, penting untuk memprioritaskan pemantauan aplikasi dalam organisasi modern.

Pemantauan kesehatan aplikasi memiliki beberapa kesamaan dengan pemantauan kinerja aplikasi yang memantau pengalaman digital seperti waktu muat, waktu respons dan waktu aktif, serta ketersediaan. Meskipun keduanya meningkatkan cara kerja aplikasi untuk pengguna akhir, pemantauan kesehatan aplikasi terutama berkaitan dengan kerja aplikasi, sementara pemantauan kinerja aplikasi juga berfokus pada peningkatan pengalaman pengguna.

Tujuh metrik yang mengidentifikasi keberhasilan relatif proses pemantauan kesehatan aplikasi Anda

Organisasi perlu memiliki rencana komprehensif untuk memastikan kesehatan aplikasi mereka, tetapi salah satu komponen kunci dari setiap proses pemantauan kesehatan aplikasi adalah pengumpulan data. Aplikasi gagal atau berkinerja buruk karena berbagai alasan. Oleh karena itu, penting untuk melacak beberapa status kesehatan utama dan metrik kinerja sehingga Anda tidak terlambat dalam menemukan masalah kinerja. Oleh karena itu, banyak organisasi yang berusaha mengelola kesehatan aplikasi mereka dan melacak metrik utama melalui laporan kesehatan tingkat lanjut.

Berikut adalah tujuh metrik penting yang mengidentifikasi keberhasilan relatif dari proses pemantauan kesehatan aplikasi Anda:

  1. Ketersediaan dan waktu aktif aplikasi: Ini adalah jumlah waktu sebuah titik akhir (seperti perangkat mobile, komputer, atau mesin virtual) dapat mengakses dan menggunakan aplikasi. Waktu henti perangkat lunak adalah risiko organisasi yang sangat besar karena mengurangi kepuasan pelanggan dan berpotensi melanggar perjanjian tingkat layanan dengan pengguna akhir. Mempertahankan waktu aktif aplikasi menjadi lebih sulit akhir-akhir ini karena banyak aplikasi terhubung dan banyak yang mengambil data dari API penyedia untuk memuat sumber daya eksternal. Organisasi harus tahu kapan masalah kinerja terjadi dan cara memecahkannya.
  2. Waktu peluncuran aplikasi dan waktu respons: Ini berkaitan dengan waktu muat aplikasi awal dan waktu respons terhadap permintaan atau pertanyaan pengguna. Misalnya, pengguna membuka aplikasi, yang meminta server untuk menampilkan layar beranda aplikasi. Aplikasi yang membutuhkan waktu lama untuk dibuka akan menurunkan kepuasan pelanggan dan mungkin merupakan tanda akan masalah yang lebih besar. Itulah sebabnya organisasi memerlukan pemeriksaan kesehatan real-time otomatis tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan aplikasi untuk bekerja sehingga mereka dapat membuat perubahan yang sesuai pada fungsionalitas jika ambang respons aplikasi di bawah tingkat yang dapat diterima. Organisasi yang memahami waktu respons mereka kemungkinan besar dapat merencanakan strategi remediasi proaktif sebelum aplikasi gagal.
  3. Penggunaan sumber daya: Ini mengukur persentase sumber daya yang tersedia yang digunakan aplikasi pada waktu tertentu. Aplikasi tertentu yang padat sumber daya dapat memengaruhi kinerja di tempat lain. Anda mungkin pernah mengalami hal seperti ini—misalnya, saat komputer lambat karena Anda membuka banyak aplikasi atau satu aplikasi kelebihan beban (seperti browser dengan puluhan tab yang terbuka).
  4. Jumlah dan tingkat keparahan insiden dan masalah: Penting juga untuk mengidentifikasi seberapa parah setiap insiden dan bagaimana kegagalan atau kinerja yang buruk berdampak pada keseluruhan sistem. Pemantauan kesehatan aplikasi sering memengaruhi manajemen insiden dan manajemen masalah yang melibatkan remediasi masalah yang ditemukan oleh pemantauan kesehatan aplikasi.
  5. Rata-rata waktu untuk deteksi (MTTD): Diperlukan waktu mulai dari satu milidetik hingga beberapa hari untuk menentukan bahwa aplikasi gagal atau mulai berkinerja buruk di luar margin yang dapat diterima. MTTD (terkadang disebut juga sebagai waktu rata-rata untuk menemukan) mengukur waktu rata-rata yang diperlukan untuk mengidentifikasi bahwa suatu aplikasi atau bagian dari sistem TI telah gagal. Idealnya, sebuah organisasi telah membuat notifikasi otomatis atau grafik visualisasi data dan alur kerja sehingga campur tangan manusia dapat dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dengan cepat.
  6. Waktu rata-rata untuk memperbaiki (MTTR): MTTR mengukur waktu rata-rata yang diperlukan untuk memperbaiki sistem atau peralatan setelah gagal. MTTR melacak waktu dari saat kegagalan terjadi hingga saat aplikasi berfungsi kembali dengan baik. MTTR adalah metrik utama untuk dipantau karena metrik ini melacak efektivitas upaya perbaikan, komponen utama dari waktu aktif atau ketersediaan aplikasi.
  7. Jumlah insiden keamanan siber: Riset IBM menemukan bahwa biaya rata-rata global untuk pelanggaran data adalah $4,45 juta pada tahun 2023, meningkat 15% selama 3 tahun. Telah terjadi "peningkatan hampir tujuh kali lipat dalam serangan phishing tombak" sejak awal pandemi. Ada banyak alasan mengapa aplikasi mungkin gagal atau berkinerja buruk, tetapi salah satu yang paling mengkhawatirkan adalah gagal karena ancaman keamanan siber eksternal. Menggunakan alat pemantauan untuk mendeteksi potensi masalah keamanan seperti malware, denial-of-service terdistribusi (DDoS), dan lainnya dapat meningkatkan kesehatan aplikasi secara keseluruhan.

Organisasi bergantung pada aplikasi mereka yang bekerja untuk meningkatkan efisiensi operasi dan memberikan layanan kepada pelanggan. Cara terbaik untuk meningkatkan kesehatan aplikasi adalah melalui proses beraturan yang mengidentifikasi dan melacak metrik utama yang menjelaskan bagaimana kinerja aplikasi individual dan memberikan pandangan holistik dari keseluruhan sistem.

