Apa itu pemantauan transaksi AML?

Terdapat sangat banyak konsekuensi ekonomi dan sosial dari pencucian uang. Organisasi yang gagal melindungi diri dari pencucian uang dengan sesuai, baik secara sengaja maupun tidak, akan mengikis kepercayaan umum terhadap lembaga keuangan.

Investasi besar atau perdagangan aset yang dilakukan dengan tujuan untuk mencuci dana terlarang dapat menyimpangkan model pertumbuhan ekonomi, menciptakan nilai aset yang palsu atau digelembungkan, dan mengalihkan dana dari investasi yang lebih produktif. Lebih buruk lagi, pencucian uang mendorong kejahatan dan korupsi lebih jauh. Yurisdiksi dengan kebijakan AML yang longgar kemungkinan besar mengalami kenaikan tingkat kejahatan.

Untuk memerangi upaya pencucian uang global, lembaga hukum lokal dan internasional bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga keuangan untuk menegakkan undang-undang AML, peraturan, dan persyaratan pelaporan aktivitas mencurigakan.

Menanggapi besarnya skala dan kompleksitas kejahatan keuangan modern, baik lembaga keuangan maupun solusi sektor swasta berinvestasi besar-besaran dalam solusi pelaporan transaksi AML dan jenis perangkat lunak AML lainnya.

Business Research Company memproyeksikan pasar perangkat lunak AML global (termasuk perangkat lunak pemantauan transaksi) akan tumbuh hingga USD 3,2 miliar pada tahun 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya permintaan untuk deteksi real-time guna mematuhi peraturan AML yang lebih ketat, dengan tren yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam solusi yang didukung AI.