Apa itu pemantauan transaksi AML?

Pemantauan transaksi AML (antipencucian uang) menerapkan algoritma AI dan machine learning (ML), manajemen risiko berbasis aturan, pengenalan pola yang mencurigakan, dan analitik tingkat lanjut untuk melacak transaksi pelanggan. Selain itu, sistem ini juga mengidentifikasi aktivitas mencurigakan yang terkait dengan kejahatan keuangan (misalnya, pencucian uang).
Transaksi mencurigakan yang diidentifikasi oleh sistem pemantauan transaksi (TMS) AML harus diselidiki lebih lanjut. Investigasi ini membantu membedakan antara aktivitas ilegal yang perlu ditingkatkan ke penegakan hukum dalam laporan aktivitas mencurigakan (SAR) dan potensi positif palsu yang terlihat seperti aktivitas ilegal, tetapi sebenarnya tidak.
Pada tingkat tinggi, pemantauan transaksi AML:
Sebagian besar, jika tidak semua, lembaga keuangan (misalnya, bank, koperasi kredit, bursa mata uang kripto, dan organisasi lain yang menawarkan layanan keuangan) biasanya diwajibkan secara hukum untuk melakukan pemantauan transaksi hingga tingkat tertentu. Prosedur ini merupakan bagian dari strategi AML yang lebih luas untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan.
Seiring dengan meningkatnya cakupan dan tingkat keparahan kejahatan keuangan, penyedia layanan yang menawarkan solusi untuk kepatuhan AML terus meningkatkan penawaran mereka untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Menurut laporan MarketsandMarkets baru-baru ini, pasar pemantauan transaksi diperkirakan akan mencapai USD 6,8 miliar pada tahun 2028.
Pencucian uang adalah beberapa metode ilegal untuk menyamarkan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ilegal sebagai dana sah yang diperoleh melalui cara-cara yang sah.
Intinya, “uang kotor” yang diperoleh dari kegiatan kriminal “dicuci” atau dibersihkan melalui perantara. Uang yang dicuci kemudian dapat digunakan untuk pembelian, investasi, atau transaksi yang sah.
Pencucian uang adalah praktik umum di kalangan penjahat dan organisasi kriminal atau organisasi yang dijatuhkan sanksi yang berusaha menghindari penuntutan dan perpajakan, sekaligus memfasilitasi kegiatan kriminal lebih lanjut, seperti penyelundupan atau pendanaan teroris.
Menurut Badan PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, pencucian uang menyumbang sekitar 2–5% dari PDB global, atau sekitar USD 800 miliar hingga USD 2 triliun per tahun.
Pencucian uang biasanya melibatkan tiga langkah:
Pencucian uang sebagai kategori dapat merujuk pada metode apa pun yang mengaburkan sumber dana yang tidak sah. Penjahat menggunakan berbagai taktik untuk mencuci uang, termasuk:
Terdapat sangat banyak konsekuensi ekonomi dan sosial dari pencucian uang. Organisasi yang gagal melindungi diri dari pencucian uang dengan sesuai, baik secara sengaja maupun tidak, akan mengikis kepercayaan umum terhadap lembaga keuangan.
Investasi besar atau perdagangan aset yang dilakukan dengan tujuan untuk mencuci dana terlarang dapat menyimpangkan model pertumbuhan ekonomi, menciptakan nilai aset yang palsu atau digelembungkan, dan mengalihkan dana dari investasi yang lebih produktif. Lebih buruk lagi, pencucian uang mendorong kejahatan dan korupsi lebih jauh. Yurisdiksi dengan kebijakan AML yang longgar kemungkinan besar mengalami kenaikan tingkat kejahatan.
Untuk memerangi upaya pencucian uang global, lembaga hukum lokal dan internasional bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga keuangan untuk menegakkan undang-undang AML, peraturan, dan persyaratan pelaporan aktivitas mencurigakan.
Menanggapi besarnya skala dan kompleksitas kejahatan keuangan modern, baik lembaga keuangan maupun solusi sektor swasta berinvestasi besar-besaran dalam solusi pelaporan transaksi AML dan jenis perangkat lunak AML lainnya.
Business Research Company memproyeksikan pasar perangkat lunak AML global (termasuk perangkat lunak pemantauan transaksi) akan tumbuh hingga USD 3,2 miliar pada tahun 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya permintaan untuk deteksi real-time guna mematuhi peraturan AML yang lebih ketat, dengan tren yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam solusi yang didukung AI.
Dasar pemantauan transaksi AML dibangun di atas analisis berkelanjutan pada sejumlah besar data transaksi. Dengan menetapkan pola transaksi yang teratur, bank dan lembaga keuangan dapat mengidentifikasi penyimpangan dari perilaku hukum standar.
Bergantung pada ukuran, tujuan, lokasi, dan berbagai faktor lainnya, solusi pemantauan transaksi dapat memerlukan kalibrasi yang unik agar sesuai dengan kebutuhan lembaga keuangan atau perbankan tertentu. Meskipun persyaratan sistem pemantauan transaksi AML tidak ditentukan secara ketat, sebagian besar sistem pemantauan transaksi AML mencakup komponen utama berikut ini.
Sistem pemantauan transaksi AML modern menggabungkan:
Karena tidak semua transaksi memerlukan banyak pengawasan, mengadopsi pendekatan berbasis risiko untuk pemantauan transaksi AML membantu organisasi mendelegasikan sumber daya dengan lebih baik kepada pelanggan dan transaksi yang dapat menghadirkan tingkat risiko yang lebih tinggi. Pertimbangan seperti profil nasabah, lokasi geografis, dan jenis transaksi membantu sistem pemantauan transaksi AML menilai risiko nasabah dan memprioritaskan peringatan.
Pemantauan transaksi hanyalah salah satu bagian dari strategi AML lengkap. Berikut adalah beberapa praktik terbaik lainnya:
Sistem pemantauan transaksi AML modern memanfaatkan berbagai teknologi dan metode yang terkait dengan sistem berbasis aturan dan analitik lanjutan. Meskipun tidak semua sistem pemantauan AML sama, ini adalah beberapa fitur teknologi yang lebih umum.
