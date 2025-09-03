Apa itu pemantauan transaksi AML?

Barang-barang konsumen
03 September 2025

8 menit

Penyusun

Josh Schneider

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

Apa itu pemantauan transaksi AML?

Pemantauan transaksi AML (antipencucian uang) menerapkan algoritma AI dan machine learning (ML), manajemen risiko berbasis aturan, pengenalan pola yang mencurigakan, dan analitik tingkat lanjut untuk melacak transaksi pelanggan. Selain itu, sistem ini juga mengidentifikasi aktivitas mencurigakan yang terkait dengan kejahatan keuangan (misalnya, pencucian uang).   

Transaksi mencurigakan yang diidentifikasi oleh sistem pemantauan transaksi (TMS) AML harus diselidiki lebih lanjut. Investigasi ini membantu membedakan antara aktivitas ilegal yang perlu ditingkatkan ke penegakan hukum dalam laporan aktivitas mencurigakan (SAR) dan potensi positif palsu yang terlihat seperti aktivitas ilegal, tetapi sebenarnya tidak.  

Konsep utama pemantauan transaksi AML

Pada tingkat tinggi, pemantauan transaksi AML:

  • Menyediakan pemantauan real-time canggih atas data transaksi nasabah, memindai dan menandai pola apa pun yang mungkin selaras dengan tipologi pencucian uang yang diketahui.
  • Mengidentifikasi tanda bahaya, seperti volume dan kecepatan transaksi yang tidak biasa, aktivitas yang melibatkan negara berisiko tinggi. Sistem ini juga mengidentifikasi entitas yang mungkin muncul dalam daftar pantauan dan daftar sanksi, aktivitas yang tidak sesuai dengan profil risiko nasabah, dan banyak lagi. 
  • Menggabungkan atau terintegrasi dengan berbagai solusi otomatisasi fintech (teknologi keuangan) yang canggih dan praktik terbaik kepatuhan data, seperti sistem pemrosesan transaksi (TPS), alat deteksi penipuan, penilaian risiko, dan pemberian skor pada risiko. Solusi ini juga terintegrasi dengan manajemen kasus dan metodologi manajemen transaksi untuk membantu tim kepatuhan mengoptimalkan alur kerja, memenuhi permintaan pelanggan yang meningkat untuk layanan keuangan yang aman, dan memenuhi persyaratan peraturan yang ketat. 

Sebagian besar, jika tidak semua, lembaga keuangan (misalnya, bank, koperasi kredit, bursa mata uang kripto, dan organisasi lain yang menawarkan layanan keuangan) biasanya diwajibkan secara hukum untuk melakukan pemantauan transaksi hingga tingkat tertentu. Prosedur ini merupakan bagian dari strategi AML yang lebih luas untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan.

Seiring dengan meningkatnya cakupan dan tingkat keparahan kejahatan keuangan, penyedia layanan yang menawarkan solusi untuk kepatuhan AML terus meningkatkan penawaran mereka untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Menurut laporan MarketsandMarkets baru-baru ini, pasar pemantauan transaksi diperkirakan akan mencapai USD 6,8 miliar pada tahun 2028

Buletin industri

Berita teknologi terbaru, didukung oleh insight dari pakar

Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.

Terima kasih! Anda telah berlangganan.

Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.

Apa itu pencucian uang? 

Pencucian uang adalah beberapa metode ilegal untuk menyamarkan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ilegal sebagai dana sah yang diperoleh melalui cara-cara yang sah.

Intinya, “uang kotor” yang diperoleh dari kegiatan kriminal “dicuci” atau dibersihkan melalui perantara. Uang yang dicuci kemudian dapat digunakan untuk pembelian, investasi, atau transaksi yang sah.

Pencucian uang adalah praktik umum di kalangan penjahat dan organisasi kriminal atau organisasi yang dijatuhkan sanksi yang berusaha menghindari penuntutan dan perpajakan, sekaligus memfasilitasi kegiatan kriminal lebih lanjut, seperti penyelundupan atau pendanaan teroris.

Menurut Badan PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, pencucian uang menyumbang sekitar 2–5% dari PDB global, atau sekitar USD 800 miliar hingga USD 2 triliun per tahun

Cara kerja pencucian uang

Pencucian uang biasanya melibatkan tiga langkah: 

  1. Penempatan: Uang "kotor", yang diperoleh dengan cara ilegal atau terlarang, dimasukkan ke dalam sistem keuangan yang sah, seperti melalui setoran tunai di bank dalam jumlah besar.
  2. Pelapisan: Untuk mengaburkan asal-usul dana terlarang dan menjauhkan pemegang rekening yang secara teoretis dapat diidentifikasi, dana dipindahkan melalui serangkaian transaksi keuangan yang kompleks. Pelapisan dapat dilakukan dengan memindahkan uang di antara berbagai rekening bank yang berbeda, mengubah uang tunai menjadi aset lain, atau memindahkan dana melalui berbagai perusahaan cangkang dan rekening luar negeri. 
  3. Integrasi: Dana pelapisan dimasukkan kembali ke perekonomian yang sah melalui berbagai metode, seperti real estat, barang mewah, atau jenis aset lainnya. Semua aset ini pada gilirannya dapat dijual atau dikonversi kembali menjadi uang tunai untuk melanjutkan proses pelapisan atau langsung digunakan atau dikonsumsi. 
Akademi AI

Memanfaatkan AI di bidang keuangan

AI generatif benar-benar merevolusi peran keuangan. Pelajari bagaimana adopsi AI membantu CFO dan tim keuangan menemukan cara-cara baru untuk membuat hal yang tampaknya mustahil menjadi mungkin.
Buka episode

Metode umum untuk pencucian uang  

Pencucian uang sebagai kategori dapat merujuk pada metode apa pun yang mengaburkan sumber dana yang tidak sah. Penjahat menggunakan berbagai taktik untuk mencuci uang, termasuk:

  • Smurfing: Membagi setoran tunai dalam jumlah besar menjadi beberapa setoran berjumlah lebih kecil untuk menghindari terpicunya persyaratan pelaporan.
  • Perusahaan cangkang: Pencuci uang mendirikan atau menggunakan perusahaan cangkang (organisasi yang hanya didirikan untuk memiliki organisasi cangkang lain dengan sedikit atau tidak memiliki bisnis yang sah) yang sudah ada untuk mengalirkan dana terlarang melalui banyak entitas berbeda. Dengan taktik ini, mereka menciptakan rantai kepemilikan yang kompleks dan membingungkan. 
  • Bisnis dengan jumlah uang tunai besar: Berinvestasi atau memulai bisnis yang menangani uang tunai dalam jumlah besar, seperti penatu atau restoran, menciptakan peluang bagi para pencuci uang yang ingin mencampurkan pendapatan tidak sah dengan pendapatan yang sah. Karena sulit bagi pembuat peraturan untuk memverifikasi apakah keuntungan yang dilaporkan dari bisnis semacam itu berkorelasi dengan penjualan atau layanan aktual yang diberikan, pencuci uang dapat menambahkan dana tidak sah ke dalam keuntungan dan secara keliru mengklaim sumber yang sah untuk jumlah total.
  • Mata uang kripto: Meskipun sering kali tidak sepenuhnya anonim, sifat desentralisasi teknologi blockchain dan mata uang virtual seperti Bitcoin dan Monero menciptakan peluang bagi para penjahat untuk mengaburkan asal-usul dan kepemilikan dana mereka. Meskipun sebagian besar bursa kripto yang sah memiliki kebijakan AML mereka sendiri, beberapa bursa memiliki standar lebih longgar yang menarik elemen kejahatan.      
  • Perjudian: Baik kasino online maupun tradisional dapat digunakan untuk pencucian uang. Prosesnya termasuk mengubah dana terlarang menjadi chip, berjudi dengan sebagian kecil dari chip tersebut, dan kemudian mencairkan chip yang tersisa untuk dilaporkan sebagai kemenangan yang sah. 

Dampak pencucian uang

Terdapat sangat banyak konsekuensi ekonomi dan sosial dari pencucian uang. Organisasi yang gagal melindungi diri dari pencucian uang dengan sesuai, baik secara sengaja maupun tidak, akan mengikis kepercayaan umum terhadap lembaga keuangan.

Investasi besar atau perdagangan aset yang dilakukan dengan tujuan untuk mencuci dana terlarang dapat menyimpangkan model pertumbuhan ekonomi, menciptakan nilai aset yang palsu atau digelembungkan, dan mengalihkan dana dari investasi yang lebih produktif. Lebih buruk lagi, pencucian uang mendorong kejahatan dan korupsi lebih jauh. Yurisdiksi dengan kebijakan AML yang longgar kemungkinan besar mengalami kenaikan tingkat kejahatan.

Untuk memerangi upaya pencucian uang global, lembaga hukum lokal dan internasional bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga keuangan untuk menegakkan undang-undang AML, peraturan, dan persyaratan pelaporan aktivitas mencurigakan.

Menanggapi besarnya skala dan kompleksitas kejahatan keuangan modern, baik lembaga keuangan maupun solusi sektor swasta berinvestasi besar-besaran dalam solusi pelaporan transaksi AML dan jenis perangkat lunak AML lainnya.

Business Research Company memproyeksikan pasar perangkat lunak AML global (termasuk perangkat lunak pemantauan transaksi) akan tumbuh hingga USD 3,2 miliar pada tahun 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya permintaan untuk deteksi real-time guna mematuhi peraturan AML yang lebih ketat, dengan tren yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam solusi yang didukung AI.

Memahami proses pemantauan transaksi AML

Dasar pemantauan transaksi AML dibangun di atas analisis berkelanjutan pada sejumlah besar data transaksi. Dengan menetapkan pola transaksi yang teratur, bank dan lembaga keuangan dapat mengidentifikasi penyimpangan dari perilaku hukum standar. 

Bergantung pada ukuran, tujuan, lokasi, dan berbagai faktor lainnya, solusi pemantauan transaksi dapat memerlukan kalibrasi yang unik agar sesuai dengan kebutuhan lembaga keuangan atau perbankan tertentu. Meskipun persyaratan sistem pemantauan transaksi AML tidak ditentukan secara ketat, sebagian besar sistem pemantauan transaksi AML mencakup komponen utama berikut ini.

Analisis data dan pengenalan pola

Sistem pemantauan transaksi AML modern menggabungkan:

  • Logika berbasis aturan: Sistem beroperasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (misalnya, ambang batas atau pola aktivitas, seperti jumlah setoran atau lokasi transaksi) yang memicu peringatan. 
  • Analitik lanjutan: Sistem pemantauan transaksi AML berbasis data semakin mengandalkan alat analitik lanjutan, seperti algoritma AI dan ML yang dapat menganalisis kumpulan data besar dan menemukan pola yang mungkin tidak terdeteksi. 

Pendekatan berbasis risiko

Karena tidak semua transaksi memerlukan banyak pengawasan, mengadopsi pendekatan berbasis risiko untuk pemantauan transaksi AML membantu organisasi mendelegasikan sumber daya dengan lebih baik kepada pelanggan dan transaksi yang dapat menghadirkan tingkat risiko yang lebih tinggi. Pertimbangan seperti profil nasabah, lokasi geografis, dan jenis transaksi membantu sistem pemantauan transaksi AML menilai risiko nasabah dan memprioritaskan peringatan.

Integrasi dengan proses AML lainnya

Pemantauan transaksi hanyalah salah satu bagian dari strategi AML lengkap. Berikut adalah beberapa praktik terbaik lainnya:

  • Kenali pelanggan Anda (KYC): Undang-undang dan peraturan KYC mewajibkan lembaga keuangan untuk memverifikasi identitas nasabah dan sifat rekening mereka. 
  • Uji tuntas nasabah: Uji tuntas nasabah mengharuskan lembaga keuangan seperti bank atau perusahaan kartu kredit untuk terus memverifikasi keabsahan informasi nasabah. Jika ada aktivitas mencurigakan yang memerlukan investigasi lebih lanjut, uji tuntas nasabah terbukti menjadi praktik penting untuk menciptakan jejak audit yang andal. 
  • Penyaringan sanksi: Sebagai bagian dari proses pemantauan transaksi, praktik terbaik strategi AML mengharuskan organisasi untuk menyaring transaksi tidak hanya atas perilaku yang tidak biasa, tetapi juga untuk individu dan entitas yang dikenakan sanksi. 
  • Integrasi API: Sistem pemantauan transaksi AML modern dirancang untuk integrasi API (antarmuka pemrograman aplikasi) untuk memfasilitasi berbagi data antara berbagai perangkat lunak, aplikasi, dan antarmuka.  

Cara kerja pemantauan transaksi AML

Sistem pemantauan transaksi AML modern memanfaatkan berbagai teknologi dan metode yang terkait dengan sistem berbasis aturan dan analitik lanjutan. Meskipun tidak semua sistem pemantauan AML sama, ini adalah beberapa fitur teknologi yang lebih umum.

Operasi berbasis aturan 

  • Operasi berbasis aturan memungkinkan sistem AML untuk membuat aturan pemantauan transaksi yang menandai setiap transaksi yang mungkin melebihi batas yang telah ditentukan, baik dalam nilai maupun frekuensi. 
  • Jenis kontrol ini efektif dan mudah diatur. Namun, mereka berpotensi menghasilkan positif palsu, sehingga membutuhkan penyelidikan ekstra untuk memverifikasi apakah transaksi tertentu melanggar undang-undang AML.

Analisis statistik dan perilaku

  • Analisis perilaku statistik memungkinkan lembaga untuk menetapkan batas dasar aktivitas transaksi reguler. Alat deteksi anomali menggunakan batas dasar ini untuk menandai perilaku yang menyimpang dari norma.
  • Metodologi pemodelan perilaku memungkinkan sistem pemantauan transaksi AML untuk melacak tren aktivitas dari waktu ke waktu, beradaptasi dengan kondisi yang terus berkembang dan berubah. Segmentasi pelanggan membantu membangun pendekatan berbasis risiko untuk berbagai jenis klien. 

Machine learning dan kecerdasan buatan

  • Sistem pemantauan transaksi AML menggunakan berbagai jenis AI dan ML.
  • Model pembelajaran yang diawasi menggunakan data historis dengan hasil yang diketahui untuk melatih algoritma dalam mendeteksi pencucian uang.
  • Model pembelajaran tanpa pengawasan juga digunakan untuk mengidentifikasi pola baru yang mencurigakan tanpa perlu bergantung pada data yang telah diberi label sebelumnya. 
  • Menggabungkan berbagai bentuk AI dan ML memungkinkan sistem pemantauan transaksi AML untuk terus meningkat dari waktu ke waktu, beradaptasi dengan ancaman baru dan yang muncul. 

Pemantauan platform big data

  • Dengan solusi berbasis cloud yang dapat diskalakan, perusahaan dapat melakukan pemantauan secara real-time pada volume data yang sangat besar. 

Analitik jaringan dan grafik

  • Alat visualisasi membantu organisasi mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang akun dan aktivitas yang terjadi di jaringan mereka.
  • Teknik pemetaan hubungan membantu memvisualisasikan hubungan antara akun dan entitas serta mengungkapkan jaringan yang kemungkinan tersembunyi. 
Solusi terkait
Layanan konsultasi keuangan

Membuka kinerja keuangan dengan layanan konsultasi keuangan menyeluruh IBM.

 Jelajahi layanan keuangan perusahaan
IBM Apptio

IBM Apptio adalah rangkaian produk SaaS untuk analisis biaya dan manajemen biaya infrastruktur TI lokal, layanan cloud publik, dan pengembangan perangkat lunak.

         Jelajahi ApptioOne Plus
    Perencanaan tenaga kerja dengan IBM Planning Analytics

    Tingkatkan perencanaan keuangan, penganggaran, dan prakiraan, serta buat keputusan berdasarkan data di seluruh organisasi Anda dengan IBM Planning Analytics.

             Jelajahi Planning Analytics
      Ambil langkah selanjutnya

      Pelajari cara memanfaatkan kombinasi yang tepat antara orang, proses, dan teknologi untuk mengubah fungsi keuangan Anda dan menemukan cara kerja baru.

       

             Jelajahi layanan keuangan perusahaan Meminta sesi strategi AI