Desain produk AI mengintegrasikan AI ke dalam setiap fase pengembangan produk, mulai dari ide dan pembuatan prototipe produk baru hingga desain interaksi pengguna (desain UI) dan bahkan pengujian pasar.

Alat bantu AI membantu merampingkan alur kerja, mengotomatiskan tugas, dan mempercepat pengembangan produk di setiap tahap. Sistem yang didukung AI lebih cepat dan kurang rawan kesalahan daripada manusia dalam melakukan riset pengguna. Selain itu, alat bantu desain AI yang terkenal seperti Figma dan ChatGPT membantu para desainer melakukan brainstorming dan mencoba produk secara real-time.

Sementara mungkin tidak pernah menggantikan desainer produk, AI dapat membantu mereka mengulangi lebih cepat dan menciptakan lebih banyak output berkualitas tinggi dengan sumber daya yang lebih sedikit. Berikut adalah pandangan lebih dekat tentang cara AI digunakan selama setiap tahap desain produk.