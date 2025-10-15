Desain produk AI mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) ke dalam proses desain untuk membantu perusahaan membangun produk yang lebih baik. Meskipun biasanya melibatkan produk digital yang menggunakan AI untuk berfungsi, istilah ini juga dapat berlaku untuk produk yang dikembangkan dengan menggunakan alat AI.
Seperti jenis aplikasi bisnis AI lainnya, desain produk AI memadukan desain tradisional dan prinsip-prinsip pengembangan produk dengan pemahaman mendalam tentang cara kerja sistem AI. Misalnya, dalam fase desain pengalaman pengguna (UX) dalam pengembangan produk, alat bantu AI dan algoritma machine learning (ML) sangat penting. Keduanya sangat penting dalam membantu desainer membangun produk digital yang meniru kemampuan otak manusia untuk terus belajar.
AI pertama kali muncul dalam desain produk pada 1990-an, ketika digunakan dalam sistem desain berbantuan komputer (CAD) yang menciptakan simulasi dunia nyata bagi pengguna untuk menguji produk. Pada tahun 2000-an dan 2010-an, ketika aplikasi AI meningkat, algoritma machine learning diterapkan untuk meningkatkan aspek desain produk seperti analisis data, pemeliharaan prediktif, dan pemantauan real-time sistem manufaktur.
Baru-baru ini, AI telah dimanfaatkan dalam desain generatif, proses desain berulang di mana sistem AI membuat beberapa opsi desain bagi para insinyur untuk ulasan berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Desain generatif membantu manajer produk dan desainer mengoptimalkan ide desain mereka lebih cepat. Ini juga membantu mengidentifikasi solusi untuk merancang masalah yang berpotensi lebih efisien dan lebih murah daripada apa yang dapat mereka bayangkan sendiri.
Desain produk AI mengintegrasikan AI ke dalam setiap fase pengembangan produk, mulai dari ide dan pembuatan prototipe produk baru hingga desain interaksi pengguna (desain UI) dan bahkan pengujian pasar.
Alat bantu AI membantu merampingkan alur kerja, mengotomatiskan tugas, dan mempercepat pengembangan produk di setiap tahap. Sistem yang didukung AI lebih cepat dan kurang rawan kesalahan daripada manusia dalam melakukan riset pengguna. Selain itu, alat bantu desain AI yang terkenal seperti Figma dan ChatGPT membantu para desainer melakukan brainstorming dan mencoba produk secara real-time.
Sementara mungkin tidak pernah menggantikan desainer produk, AI dapat membantu mereka mengulangi lebih cepat dan menciptakan lebih banyak output berkualitas tinggi dengan sumber daya yang lebih sedikit. Berikut adalah pandangan lebih dekat tentang cara AI digunakan selama setiap tahap desain produk.
Selama fase penelitian, pemasar produk menggunakan analisis berbasis AI (analisis AI) untuk menyaring kumpulan data besar perilaku pengguna yang dikumpulkan dari platform media sosial seperti Facebook, X dan LinkedIn untuk insight.
Algoritma machine learning sangat penting pada tahap ini dalam membantu mengidentifikasi tren dan peluang yang memungkinkan untuk pengembangan produk. Alat AI juga digunakan secara luas untuk mengeksplorasi konsep desain dan bahkan untuk menyarankan ide untuk produk baru.
Brainstorming, juga disebut sebagai ide, adalah tahap pengembangan produk di mana manajer produk dan direktur kreatif berkumpul secara langsung atau jarak jauh untuk menghasilkan ide untuk produk baru.
Alat bantu AI generatif, yang merupakan model AI yang dapat membuat konten teks, gambar, dan video, digunakan secara ekstensif selama tahap ini. Generator teks dan gambar yang didukung AI membuat maket dan wireframe buatan AI untuk aplikasi dan pengalaman digital yang dapat ditinjau oleh manusia, merampingkan alur kerja, dan membantu desainer tetap fokus pada tugas-tugas kreatif.
Prototyping, komponen kunci dari desain produk, menggunakan alat AI untuk membuat prototipe interaktif yang mensimulasikan bagaimana pengguna dapat berinteraksi dengan produk baru.
Menggunakan alat desain AI, desainer dalam fase prototyping dapat merampingkan proses pengujian produk digital pada berbagai perangkat. Misalnya, integrasi AI Figma memungkinkan direktur kreatif untuk bereksperimen dengan bagaimana tata letak akan berfungsi pada berbagai perangkat, sebuah proses yang dikenal sebagai desain responsif.
Selama fase iterasi, alat desain produk AI membantu desainer dan manajer produk melakukan iterasi lebih cepat daripada sebelumnya dan menerapkan kemampuan AI untuk memecahkan masalah yang kompleks. Iterasi yang ditingkatkan AI merampingkan pekerjaan desain, menghilangkan jam dan bahkan berhari-hari dari alur kerja pengembangan.
Salah satu contohnya adalah dalam pengujian A/B, sebuah proses di mana dua versi berbeda dari pengalaman digital diuji pada pengguna. Dalam pengujian A/B, alat otomatisasi AI menguji dua desain UI yang berbeda dan menganalisis kinerja mereka dalam berbagai situasi, memungkinkan manajer produk menilai desain mana yang menghasilkan Pengalaman yang lebih baik.
Pada fase penerapan, manajer produk dan insinyur perangkat lunak menggunakan alat didukung AI untuk membangun pengalaman yang konsisten di seluruh pasar global dan untuk mengotomatiskan penskalaan sumber daya (auto-scaling).
Model AI makin banyak digunakan selama fase ini untuk melacak keterlibatan pengguna dengan produk digital secara real time dan merekomendasikan perubahan kode dan pengembangan fitur baru. Alat AI mempersingkat siklus masukan, membuat manajer produk dan pengembang lebih responsif terhadap pasar yang bergerak cepat.
Mengintegrasikan alat AI ke dalam desain produk membantu startup dan perusahaan besar mengotomatiskan tugas berulang, menghasilkan dan menyempurnakan konsep lebih cepat, dan mendapatkan insight tentang perilaku pelanggan. Berikut ini adalah manfaat desain produk AI teratas untuk bisnis dari semua ukuran.
Alat AI mempersingkat proses desain, memungkinkan desainer menghasilkan ide-ide baru untuk produk dan mengembangkan dan menyempurnakannya lebih cepat. Alat otomatisasi AI mengurangi pekerjaan berulang, membebaskan desainer dan pengembang untuk menghabiskan lebih banyak waktu dan energi pada pemecahan masalah yang kreatif.
Alih-alih menggantikan manajer produk dan desainer, seperti yang ditakuti banyak orang, gen AI meningkatkan kreativitas. Alat seperti Figma, Claude, dan ChatGPT membantu desainer melakukan brainstorming dan bereksperimen lebih cepat, menyarankan warna baru, prinsip desain, dan bahkan kombinasi tipografi yang mungkin tidak mereka pikirkan sendiri.
Desain produk AI membantu manajer produk mendapatkan masukan real-time tentang cara produk digunakan di pasar. Dasbor analitik AI memberikan insight tentang perilaku pengguna yang membantu desainer dan pengembang menyesuaikan produk mereka untuk memenuhi kebutuhan pengguna.
Sebelum desain produk AI, manajer produk menghabiskan berbulan-bulan melakukan iterasi dan menguji model harga yang berbeda untuk produk baru. Sekarang, alat AI membantu mereka menetapkan strategi penetapan harga dengan cepat dan akurat dengan menganalisis data pasar dan harga pesaing. Para pemangku kepentingan yang mempertimbangkan opsi penetapan harga untuk produk baru sekarang telah sepenuhnya menguji strategi buatan AI di ujung jari mereka—menghemat waktu dan uang mereka.
Peningkatan keterampilan, meningkatkan keterampilan karyawan melalui pelatihan dan pengembangan, menjadi makin relevan bagi tim desain yang perlu mengikuti laju inovasi. Tim modern menerapkan alat AI untuk membuat anggota tim tetap mengetahui alat dan proses serta memberikan masukan waktu nyata selama pelatihan.
Desain produk AI mengubah cara bisnis dari semua ukuran menemukan peluang pasar dan mengembangkan produk untuk mengisinya. Berikut ini adalah contoh penggunaan teratas untuk desain produk AI.
Ketika teknologi AI terus tumbuh dan bisnis bereksperimen dengan cara-cara baru untuk memanfaatkan teknologi AI, desain produk tetap menjadi area yang kaya untuk aplikasi. Model AI yang diterapkan dalam desain produk adalah beberapa yang paling canggih, mengambil tugas kompleks dan mendorong batas-batas apa yang dapat dilakukan sistem AI. Berikut adalah tiga tren dalam desain produk AI yang terus mendorong inovasi.
Alih-alih mencoba menciptakan sistem AI yang dapat menandingi kreativitas manusia, AI dalam desain produk cenderung ke arah sistem yang membuat pekerjaan desain lebih efisien dan mengurangi hambatan inovasi.
AI Agen, sistem AI yang bernalar, menggunakan alat, dan beradaptasi seperti manusia, membuat langkah penting di bidang ini, sementara gen AI tampaknya tertinggal. Menurut sebuah laporan baru-baru ini, hampir 80% ruang rapat menggunakan gen AI, tetapi tidak melihat dampak yang mereka harapkan.2
AI Agen dapat memiliki hasil yang lebih baik daripada gen AI dengan aplikasi tertentu karena tingkat kecanggihannya yang meningkat dalam mengotomatiskan tugas-tugas kompleks untuk mencapai tujuan.
Personalisasi berdasarkan data pelanggan sudah menjadi area yang telah ditingkatkan secara dramatis oleh AI, tetapi mengharapkan alat desain produk AI yang lebih baru dan lebih canggih untuk mendorong apa yang mungkin lebih jauh.
Algoritma AI canggih sekarang dapat menganalisis perilaku dalam aplikasi dan menanggapinya secara real time. Proses ini secara dinamis menggeser konten apa yang disajikan kepada pelanggan saat mereka menjelajah, berbelanja, atau bermain game online.
Antarmuka digital modern berkembang secara instan berdasarkan perubahan dalam konteks pengguna saat ini, seperti lokasi, jenis perangkat, atau bahkan keadaan emosi yang dirasakan.
Teknologi kembaran digital terdiri dari model virtual yang memungkinkan manajer produk untuk mensimulasikan kinerja produk dalam kondisi tertentu. Penggunaan teknologi ini memberikan insight tentang perilaku pengguna lebih cepat daripada pendekatan lain yang telah dilakukan di masa lalu. Saat ini, kembar digital memungkinkan desainer untuk menguji kerentanan produk dan mengevaluasi fitur baru dalam lingkungan yang terkendali sebelum pergi ke pasar.
Kembaran digital dalam desain produk AI membantu mempercepat insight tentang kinerja, keandalan, dan efektivitas produk yang memberi pengguna keunggulan berbeda dibandingkan pesaing mereka, mengurangi biaya dan membantu mempersingkat jadwal pengembangan.
Dengarkan untuk melihat apakah agen virtual dapat menggantikan manusia karena mereka bekerja lebih cepat dan lebih akurat dengan AI generatif.
Jelajahi bagaimana CEO menggunakan AI generatif dan modernisasi aplikasi untuk mendorong inovasi dan tetap kompetitif.
Pelajari mengapa untuk memenuhi permintaan pelanggan, pengecer harus memahami inventaris apa yang tersedia.
Bangun bisnis yang lebih tangguh dengan didukung solusi AI untuk manajemen aset dan rantai pasokan yang cerdas.
Transformasikan operasi bisnis Anda dengan IBM menggunakan data yang lengkap dan teknologi AI yang tangguh untuk mengintegrasikan proses pengoptimalan.
IBM Cloud Pak for Business Automation adalah seperangkat modular komponen perangkat lunak terintegrasi untuk manajemen operasi dan otomatisasi.
Transformasikan operasi bisnis Anda dengan solusi IBM yang terdepan dalam industri. Tingkatkan produktivitas, ketangkasan, dan inovasi melalui alur kerja cerdas dan teknologi otomatisasi.
