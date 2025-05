Dampak AI di tempat kerja memiliki implikasi luas bagi pasar tenaga kerja dan masa depan pekerjaan. Meskipun penggunaan AI sering dikaitkan dengan peningkatan produktivitas bisnis, banyak yang memprediksi bahwa teknologi ini akan membawa perubahan signifikan pada jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja serta cara mereka dilatih.

Menurut laporan McKinsey, hingga 30% jam kerja di seluruh ekonomi AS dapat diotomatisasi pada tahun 2030, yang akan membutuhkan sekitar 12 juta transisi pekerjaan di tahun yang sama.1 Selain itu, penelitian terbaru dari IBM Institute for Business Value menunjukkan bahwa organisasi yang menerapkan AI pada tingkat operasional, bukan hanya berbasis keterampilan, mencatat kinerja hingga 44% lebih baik dibandingkan rekan-rekannya dalam metrik seperti retensi karyawan dan pertumbuhan pendapatan. Temuan ini sejalan dengan perkiraan Forum Ekonomi Dunia, yang memproyeksikan bahwa meskipun dalam beberapa tahun ke depan sekitar 85 juta pekerjaan secara global mungkin hilang, teknologi baru berpotensi menciptakan 97 juta pekerjaan baru.2

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi AI secara luas akan membutuhkan inisiatif peningkatan keterampilan yang signifikan untuk melatih kembali tenaga kerja di tingkat global. Seiring dengan meningkatnya penggunaan alat bantu AI dan semakin umumya pekerjaan yang melibatkan kolaborasi dengan AI, perusahaan kemungkinan akan lebih berfokus pada upaya memaksimalkan efisiensi dalam interaksi antara manusia dan mesin.