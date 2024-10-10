AI di bidang retail

Kecerdasan buatan (AI) dalam retail mencakup penggunaan Teknologi AI untuk meningkatkan berbagai aspek industri retail, termasuk pengalaman pelanggan, operasi bisnis dan pengambilan keputusan. Sistem berbasis AI dalam retail menganalisis data, mengotomatiskan proses, dan memungkinkan pengalaman yang lebih personal dan efisien bagi pelanggan dan peretail.

Teknologi yang didukung AI retail diterapkan di seluruh toko online dan toko fisik, berdampak pada segala hal mulai dari rekomendasi produk dan harga hingga manajemen inventaris dan layanan pelanggan. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan dalam teknologi AI generatif terus mengubah sektor retail, menawarkan peluang baru untuk pembuatan konten dan interaksi pelanggan real-time dalam bahasa alami.

Untuk merek retail baik besar maupun kecil, alat AI dapat memiliki dampak bisnis yang signifikan, meskipun organisasi terkadang masih berjuang untuk menerapkan teknologi dengan cara skala besar dan hemat biaya. Menurut beberapa perkiraan, AI generatif diperkirakan akan menciptakan nilai ekonomi antara 240 miliar USD dan 390 miliar USD untuk peretail.1 Tetapi banyak eksekutif, menurut konsultan manajemen McKinsey, masih berjuang untuk berhasil menerapkan teknologi ini di seluruh organisasi mereka.

Namun, teknologi ini dapat memberikan nilai yang besar bagi pelanggan: Menurut laporan dari IBM® Institute for Business Value, sekitar empat dari lima konsumen yang belum pernah mencoba AI untuk berbelanja ingin menggunakannya. Pelanggan tertarik menggunakannya untuk melakukan riset produk, mencari penawaran, dan menyelesaikan masalah. AI telah memainkan peran utama dalam integrasi belanja online dan offline tanpa hambatan, dengan checkout otomatis dan personalisasi omnichannel instan yang menjadi standar di seluruh perusahaan retail besar.