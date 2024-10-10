AI di bidang retail

Kecerdasan buatan (AI) dalam retail mencakup penggunaan Teknologi AI untuk meningkatkan berbagai aspek industri retail, termasuk pengalaman pelanggan, operasi bisnis dan pengambilan keputusan. Sistem berbasis AI dalam retail menganalisis data, mengotomatiskan proses, dan memungkinkan pengalaman yang lebih personal dan efisien bagi pelanggan dan peretail.
Teknologi yang didukung AI retail diterapkan di seluruh toko online dan toko fisik, berdampak pada segala hal mulai dari rekomendasi produk dan harga hingga manajemen inventaris dan layanan pelanggan. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan dalam teknologi AI generatif terus mengubah sektor retail, menawarkan peluang baru untuk pembuatan konten dan interaksi pelanggan real-time dalam bahasa alami.
Untuk merek retail baik besar maupun kecil, alat AI dapat memiliki dampak bisnis yang signifikan, meskipun organisasi terkadang masih berjuang untuk menerapkan teknologi dengan cara skala besar dan hemat biaya. Menurut beberapa perkiraan, AI generatif diperkirakan akan menciptakan nilai ekonomi antara 240 miliar USD dan 390 miliar USD untuk peretail.1 Tetapi banyak eksekutif, menurut konsultan manajemen McKinsey, masih berjuang untuk berhasil menerapkan teknologi ini di seluruh organisasi mereka.
Namun, teknologi ini dapat memberikan nilai yang besar bagi pelanggan: Menurut laporan dari IBM® Institute for Business Value, sekitar empat dari lima konsumen yang belum pernah mencoba AI untuk berbelanja ingin menggunakannya. Pelanggan tertarik menggunakannya untuk melakukan riset produk, mencari penawaran, dan menyelesaikan masalah. AI telah memainkan peran utama dalam integrasi belanja online dan offline tanpa hambatan, dengan checkout otomatis dan personalisasi omnichannel instan yang menjadi standar di seluruh perusahaan retail besar.
AI memiliki kapasitas untuk merampingkan pengalaman retail dari menyeluruh, mengoptimalkan proses back-of-office dan menampilkan konten hiperpersonalisasi kepada pembeli individu. Beberapa contoh penggunaan AI umum untuk AI meliputi:
Salah satu dampak paling terlihat dari AI di bidang retail adalah kemampuannya untuk mempersonalisasi pengalaman. Algoritma AI menganalisis perilaku pelanggan, preferensi, dan pembelian sebelumnya untuk memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi dan pemasaran yang ditargetkan. Hal ini menciptakan pengalaman belanja yang lebih menarik dan relevan, meningkatkan loyalitas pelanggan dan tingkat konversi. Beberapa bisnis mungkin menggunakan mesin rekomendasi untuk menyarankan produk berdasarkan riwayat penelusuran dan pembelian pengguna—taktik yang menjadi standar untuk platform streaming seperti Netflix dan peretail besar seperti Amazon. Bisnis lainnya mempersonalisasi biaya dengan menggunakan harga dinamis, yang menyesuaikan harga secara real-time berdasarkan permintaan, harga pesaing, dan preferensi pelanggan, sehingga memungkinkan peretail menawarkan penawaran kepada pelanggan selama periode lalu lintas rendah dan mengoptimalkan pendapatan.
Dalam dunia retail, AI semakin berkembang menuju hiperpersonalisasi, memungkinkan setiap elemen pengalaman belanja omnichannel dirancang sesuai kebutuhan masing-masing pelanggan. Meskipun personalisasi telah menjadi elemen penting dalam industri retail, teknologi AI yang lebih maju memungkinkan integrasi data yang lebih terperinci, mulai dari perilaku real-time, preferensi pelanggan, hingga faktor lingkungan. Hal ini memungkinkan peretail untuk menawarkan pengalaman pelanggan yang lebih tepat dan dinamis. Contoh pengalaman tersebut meliputi insight prediktif yang memetakan kebutuhan konsumen sebelum muncul, maupun komunikasi yang dipersonalisasi secara menyeluruh, seperti halaman arahan situs web atau email pemasaran khusus.
Asisten virtual dan chatbot yang didukung AI memberikan dukungan instan kepada pelanggan, menjawab pertanyaan, merampingkan proses pemesanan, dan menyelesaikan masalah. Alat-alat bantu ini menjadi lebih canggih dengan pemrosesan bahasa alami (NLP), memungkinkan percakapan seperti manusia. Peretail mungkin menggunakan chatbot di situs web atau aplikasi untuk membantu pelanggan menavigasi penawaran produk, memeriksa status pesanan, atau memecahkan masalah. Asisten belanja virtual memandu pelanggan melalui pengalaman ecommerce mereka, menawarkan saran produk dan memelihara prospek melalui saluran penjualan. Dengan meningkatnya kekuatan AI generatif, chatbot dan asisten virtual menjadi lebih mampu mengotomatiskan pengalaman pelanggan yang kompleks.
Dengan pencarian yang dibantu AI dan augmented reality, pelanggan memiliki cara baru untuk mencari dan riset produk sebelum mereka membeli. Misalnya, AI dapat menganalisis gambar yang diunggah oleh pengguna dan menyarankan produk yang serupa secara visual. Realitas ini telah menjadi populer dalam mode dan dekorasi rumah, di mana konsumen mungkin mencari produk yang serupa secara visual. Demikian pula, AR yang ditingkatkan AI memungkinkan pelanggan untuk “mencoba” produk sebelum melakukan pembelian. Merek fashion dan kecantikan seperti Sephora telah memiliki kesuksesan awal yang signifikan dengan alat yang memungkinkan pelanggan untuk melihat bagaimana pakaian atau riasan mungkin terlihat sebelum berkomitmen pada suatu produk.
Peramalan permintaan menggunakan analisis data lanjutan dan model machine learning untuk memprediksi permintaan pelanggan di masa depan akan produk. Menggunakan kombinasi data penjualan, data pelanggan, dan data pihak ketiga seperti tren pasar, alat ini membantu organisasi merencanakan lebih efektif. Karena model AI dapat menganalisis sejumlah besar data dan mendeteksi pola yang mungkin terlewatkan oleh metode tradisional, teknologi ini cenderung lebih akurat dibandingkan alat forecasting sebelumnya.
Dengan memprediksi permintaan secara lebih tepat, peretail dapat mengelola inventaris dengan lebih baik dan mengoptimalkan logistik. Model-model ini juga membantu organisasi beradaptasi dengan cepat terhadap kondisi yang tidak terduga atau perubahan pasar dengan menyediakan kecerdasan berbasis data tentang peristiwa masa depan. Peramalan permintaan yang didukung oleh machine learning memiliki dampak besar pada industri. Misalnya, sejumlah merek telah menerapkan sistem pemesanan harian otomatis di bagian makanan segar untuk memastikan ketersediaan produk sekaligus meminimalkan tingkat pemborosan.2
AI dapat memainkan peran penting dalam mengelola operasi backend bisnis retail, mengoptimalkan inventori dan manajemen rantai pasokan. Melalui integrasi teknologi AI pada area rantai pasokan, termasuk manajemen pemasok dan logistik transportasi, organisasi mampu mengoptimalkan persediaan, meningkatkan transparansi, menekan biaya operasional, serta mengurangi tingkat kesalahan. Di sektor retail, algoritma AI mengoptimalkan rute transportasi, mengurangi waktu pengiriman dan menyesuaikan jadwal untuk memenuhi kriteria tertentu seperti ambang emisi karbon. Teknologi ini juga digunakan untuk mengotomatisasi beberapa aspek dalam pengelolaan inventaris dan manajemen pemasok, seperti secara otomatis mengisi ulang barang yang hampir habis atau mengurangi upaya manual yang diperlukan untuk membuat pesanan.
Alat-alat ini dapat membantu organisasi mempercepat operasi, mempertahankan tingkat inventaris yang ideal, dan mengurangi kesalahan manusia. Misalnya, raksasa retail Wal-Mart menggunakan AI untuk mengoptimalkan kendaraan pengiriman, mengarahkannya melalui jalur yang lebih efisien dan menganalisis pola cuaca untuk membantu memastikan bahwa barang tiba tepat waktu.3
AI semakin banyak digunakan untuk melindungi peretail dan pelanggan dari pencegahan kerugian serta penipuan. Sistem AI dapat menganalisis pola transaksi dan deteksi anomali yang dapat mengindikasikan aktivitas penipuan, membantu peretail mencegah kerugian. Alat AI juga dapat meningkatkan keamanan siber dalam pembayaran online, membantu memantau transaksi online dan akun pelanggan untuk potensi pelanggaran data, meningkatkan keamanan platform e-commerce.
Banyak lembaga keuangan dan platform online besar seperti eBay menggunakan perangkat lunak deteksi penipuan otomatis untuk menandai potensi masalah. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa peretail telah menerapkan teknologi pencegahan kerugian yang dibantu AI. Metode ini digunakan untuk menganalisis data di dalam toko dan menanggapi potensi pencurian.4
AI untuk retail menggunakan berbagai teknologi dan ekosistem data. Alat-alat ini digunakan untuk meningkatkan operasi, pengalaman pelanggan, dan pengambilan keputusan di seluruh bisnis. Beberapa teknologi sering digunakan bersama-sama tergantung pada kebutuhan peretail tertentu. Beberapa teknologi AI paling umum yang digunakan untuk operasi retail meliputi:
Sistem manajemen data adalah tulang punggung AI di bidang retail. Sistem ini memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan sejumlah besar data dari berbagai sumber, memberikan dasar untuk analisis data dan machine learning. Berbagai sistem ini membantu memastikan kualitas, konsistensi, dan aksesibilitas data yang digunakan untuk melatih sebuah AI. Sistem manajemen data tersebut mencakup:
Sistem AI dalam retail bergantung pada sejumlah besar data untuk membuat prediksi dan keputusan yang akurat. Alat bantu big data dan analisis prediktif menafsirkan data ini, mengekstraksi insight. Misalnya, alat-alat ini digunakan untuk melakukan:
Proses otomatisasi dan perangkat lunak melakukan berbagai tugas rutin, mengurangi kesalahan manusia dan memperluas kapasitas organisasi retail. Teknologi ini dapat digunakan di berbagai bidang bisnis, mulai dari manajemen inventaris dan pembaruan katalog otomatis hingga otomatisasi proses bisnis skala luas.
Otomatisasi dalam retail dapat secara otomatis menampilkan harga berdasarkan repositori terpusat, secara instan memberi pelanggan pembaruan pengiriman atau menghasilkan faktur tanpa campur tangan manusia. Otomatisasi cerdas, otomatisasi menyisir bentuk yang lebih canggih dan AI, mungkin melibatkan asisten virtual yang memahami permintaan pelanggan dalam bahasa alami dan memproses pesanan berdasarkan permintaannya. Jenis otomatisasi lain yang sering digunakan dalam retail meliputi:
Machine learning adalah salah satu tulang punggung aplikasi AI di retail. Algoritma ML memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu tanpa diprogram secara khusus untuk suatu tugas. Kekuatan machine learning:
Pemrosesan bahasa alami (NLP) memungkinkan sistem AI untuk “memahami” dan menghasilkan bahasa manusia. Dengan kemampuan untuk membaca dan menganalisis data visual dari lingkungan fisik, visi komputer menjadi teknologi penting dalam meningkatkan pengalaman belanja, baik di gerai maupun di kanal digital. Seringkali, teknologi NLP dan visi komputer digunakan dalam retail untuk:
Perangkat IoT menghasilkan data real-time dari sensor, kamera, dan perangkat pintar, yang dapat dianalisis oleh sistem AI untuk mengoptimalkan operasi retail pada pengalaman pelanggan. Sistem ini dapat digunakan untuk memberi daya:
Integrasi AI dan teknologi terkait ke dalam sektor retail memiliki kapasitas untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan operasi bisnis. Meskipun ada beragam aplikasi AI untuk bisnis retail—mulai dari manajemen inventaris hingga kampanye pemasaran—beberapa manfaat umum dari teknologi AI ini meliputi:
Peningkatan efisiensi: Dengan mengotomatiskan berbagai tugas rutin seperti manajemen inventaris, dukungan pelanggan, pembuatan materi pemasaran, dan deteksi penipuan, AI memungkinkan peretail untuk fokus pada kegiatan yang lebih strategis dan kreatif.
Pengalaman pelanggan yang ditingkatkan: Personalisasi yang dinamis, berbasis data, dan dukungan instan mendorong hubungan yang lebih baik antara merek dan pelanggan, yang mengarah pada kepuasan dan loyalitas yang lebih tinggi.
Pengurangan biaya: Proses pengoptimalan AI seperti manajemen rantai pasokan atau perencanaan pengiriman otomatis dapat mengurangi limbah, meningkatkan akurasi, dan menurunkan biaya operasional.
Pengambilan keputusan berbasis data: Dengan menggunakan alat AI, peretail memiliki akses ke data real-time dan insight yang dapat ditindaklanjuti, memungkinkan keputusan yang lebih tepat seputar harga, inventaris, pemasaran, dan pengembangan produk.
Perkiraan permintaan tingkat lanjut: Dengan mengumpulkan informasi yang lebih akurat tentang permintaan di masa depan, organisasi retail yang menggunakan AI dapat beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan kondisi dan mengurangi kemungkinan pemborosan yang mahal
Optimalisasi harga: Menggunakan alat dinamis untuk menentukan strategi penetapan harga yang paling efektif, organisasi yang dibantu AI dapat memaksimalkan pendapatan dan tetap kompetitif di pasar yang ramai
Analisis perilaku pelanggan yang ditingkatkan: Melalui analisis sentimen dan perilaku yang lebih cepat serta akurat, merek retail dapat menggali insight strategis, mengidentifikasi titik kesulitan, dan menemukan peluang untuk meningkatkan nilai pelanggan.
Mengintegrasikan AI ke dalam bisnis retail membutuhkan lebih dari sekadar menerapkan teknologi baru. Implementasi yang sukses menuntut pendekatan strategis bijaksana yang komprehensif dan mudah disesuaikan berdasarkan kebutuhan perusahaan. Beberapa praktik terbaik yang umum meliputi:
Bisnis retail yang baru memulai inisiatif AI mungkin dimulai dengan percontohan yang berfokus pada area berdampak tinggi, seperti pemasaran yang dipersonalisasi atau manajemen inventaris otomatis. Dengan memprioritaskan contoh penggunaan yang menawarkan pengembalian investasi tertinggi, sebuah organisasi lebih cenderung melihat hasil yang nyata. Saat menyusun strategi ini, bisnis sering mengidentifikasi metrik kunci untuk kesuksesan seperti peningkatan penjualan atau peningkatan kepuasan pelanggan untuk melacak perkembangan inisiatif AI.
Data yang bersih, akurat, dan relevan sangat penting untuk AI yang efektif. Sebuah organisasi yang memulai inisiatif AI biasanya memeriksa dan mengatur datanya secara ekstensif, dan secara teratur memvalidasi kumpulan data untuk menjaga kualitas. Sebuah bisnis juga dapat memperoleh data pihak ketiga berkualitas tinggi untuk menambah data internalnya.
Beberapa perangkat lunak AI bersifat umum; model AI lainnya dilatih untuk menjadi spesifik tugas atau industri. Biasanya, sebuah organisasi akan melakukan riset alat AI mana yang paling efektif untuk aplikasi tertentu, berpotensi berkolaborasi dengan vendor atau konsultan dengan pengalaman di sektor retail. Memilih alat dan mitra ini dengan hati-hati dapat membantu menciptakan inisiatif AI yang dapat diskalakan dan mengurangi risiko.
Meskipun otomatisasi dapat meningkatkan efisiensi, sangat penting bagi bisnis untuk menghindariotomatisasi berlebihan atau solusi yang tidak memusatkan pelanggan. Organisasi dapat mempertimbangkan untuk tetap menyediakan interaksi manusia bagi pelanggan yang membutuhkannya, atau memilih untuk mengutamakan solusi berbasis AI, misalnya chatbot cerdas atau rekomendasi produk tanpa hambatan yang memberikan manfaat langsung bagi pelanggan. Meminta masukan pelanggan secara berkala juga dapat menjadi strategi yang berguna untuk memprioritaskan kebutuhan konsumen.
Untuk membantu memastikan konsistensi dan menghindari kesalahan, organisasi biasanya melakukan audit rutin untuk membantu memastikan bahwa model AI bekerja seperti yang diharapkan dan tidak menyimpang dari hasil yang diinginkan. Hal ini mencakup pembaruan model menggunakan data terbaru, disertai proses penyetelan berkelanjutan dan validasi untuk memastikan kinerja yang optimal. Selain itu, organisasi yang menggunakan AI memantau kinerja alat bantunya untuk membantu memastikan mereka memenuhi tujuan bisnis utama.
Model AI yang baik dapat dijelaskan, tepercaya, dan transparan. Untuk membantu memastikan penggunaan AI yang bertanggung jawab, organisasi mungkin berinvestasi dalam infrastruktur data canggih untuk menjaga keamanan dan kepatuhan, serta memelihara dokumentasi teknis yang tekun. Berbagai langkah ini melindungi data pelanggan yang sensitif, menjaga kepercayaan, dan mengurangi kemungkinan bias dalam AI.
