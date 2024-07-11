10 cara kecerdasan buatan mengubah manajemen operasi

Manajemen operasi adalah tentang menemukan cara untuk melakukan sesuatu dengan lebih efisien, tepat, dan lancar. Ini mencakup berbagai kegiatan, seperti perencanaan, pengorganisasian, inventaris dan manajemen rantai pasokan, penjadwalan produksi, kontrol kualitas, logistik, dan menjalankan proses dan pemeliharaan aset yang efektif. Saat ini, fungsi-fungsi ini memiliki benang merah: mereka siap untuk ditingkatkan melalui kecerdasan buatan (AI).
AI, teknologi yang memungkinkan komputer dan mesin untuk mensimulasikan kecerdasan manusia dan kemampuan pemecahan masalah, mengubah industri. Faktanya, 94% pemimpin bisnis dalam satu survei mengatakan bahwa AI akan sangat penting bagi kesuksesan mereka selama lima tahun ke depan. Dan karena operasi adalah landasan bagaimana suatu bisnis beroperasi dan tetap kompetitif, menggunakan AI secara produktif sangatlah penting.
AI adalah alat yang sangat kuat bagi manajer operasi yang ingin mengoptimalkan proses, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi operasional. Sistem yang didukung AI dapat menganalisis sejumlah besar data, yang memungkinkan pengambilan keputusan real-time dan optimalisasi proses bisnis. Sistem semacam itu membantu manajer operasi menemukan kemacetan, memprediksi kegagalan peralatan, dan beradaptasi dengan tren pasar.
AI juga dapat memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk mengatasi masalah dan menambah data yang tidak lengkap atau tidak konsisten, yang mengarah ke insight yang lebih akurat dan pengambilan keputusan yang tepat. Perkembangan dalam bidang machine learning, otomatisasi , dan analisis prediktif membantu manajer operasional meningkatkan perencanaan dan memperlancar alur kerja.
Sementara manfaat AI jelas, bisnis juga harus memperhatikan tantangannya. Hal ini meliputi masalah privasi data, masalah kepatuhan regulasi, dan kebutuhan akan tenaga ahli untuk mengelola teknologi kecerdasan buatan (AI). Meskipun AI dapat adaptif dan memulai perubahan penting pada proses tanpa input manusia, penilaian manusia masih harus memvalidasi output dan membuat keputusan strategis tingkat yang lebih tinggi. Seringkali pendekatan yang paling efektif adalah menggabungkan kemampuan AI dengan keahlian manusia.
Melalui perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, bisnis dapat memanfaatkan AI untuk mencapai hasil yang lebih baik.
AI menggunakan analitik lanjutan untuk mengekstrak insight berharga dan membuat perkiraan. Model machine learning dapat menganalisis data penjualan historis, tren pasar, musim, pola cuaca, sentimen media sosial, dan faktor lain untuk menghasilkan perkiraan permintaan. Misalnya, AI dapat menganalisis pola penjualan dan memprediksi penjualan di masa depan, membantu bisnis menjaga tingkat persediaan yang optimal. Satu studi menemukan bahwa alat yang didukung AI dapat mengurangi kesalahan perkiraan hingga 50% dan mengurangi penjualan yang hilang karena kekurangan inventaris hingga 65%.
Menggunakan AI dalam manajemen rantai pasokan dapat meningkatkan pengambilan keputusan dan efisiensi operasional. AI memungkinkan bisnis untuk memproses jumlah data yang besar secara real-time, memprediksi tren pasar, mengoptimalkan logistik, dan melakukan rute dan penjadwalan berdasarkan kondisi yang berubah. Ini juga dapat merampingkan alur kerja melalui otomatisasi, meningkatkan pengadaan, mengurangi gangguan, dan memberikan visibilitas dan transparansi ujung ke ujung yang lebih baik.
Penggunaan perangkat Internet of Things (IoT) di seluruh operasi rantai pasokan juga menyediakan sistem AI dengan jangkauan data yang lebih luas, yang mengarah ke insight yang lebih komprehensif. IBM menerapkan beberapa solusi rantai pasokan berbasis AI untuk operasi, menghasilkan penghematan USD 160 juta dan tingkat pemenuhan pesanan 100% bahkan selama puncak pandemi COVID 19.
Algoritma AI dapat menganalisis data sensor dan catatan pemeliharaan historis untuk memprediksi kegagalan peralatan. AI juga dapat membantu menciptakan model analisis mode kegagalan dan efek (FMEA) secara lebih efisien, sehingga mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan untuk mengembangkan studi ini. Sebagai hasilnya, perusahaan dapat menjadwalkan pemeliharaan secara proaktif untuk meminimalkan waktu henti, memperpanjang umur aset, dan mengurangi biaya operasional. Misalnya, sebuah perusahaan pertambangan menggunakan solusi berbasis AI untuk memprediksi kebutuhan pemeliharaan, sehingga mengurangi waktu henti produksi hingga 30%.
Dengan dilatih menggunakan data historis, model AI dapat dengan cepat mengidentifikasi pola-pola yang tidak biasa dan nilai-nilai yang menyimpang (outliers) yang mungkin menandakan adanya masalah dalam kontrol kualitas. Dengan menghubungkan data dari kamera, drone, sensor, dan perangkat tepi lainnya, kecerdasan buatan (AI) dapat menyelesaikan masalah kualitas secara real time. Visualisasi dan algoritma yang didukung AI dapat mendeteksi cacat produk lebih cepat dan lebih akurat daripada manusia, juga terkadang mengidentifikasi akar masalah. Bahkan, satu produsen mobil menemukan bahwa sistem inspeksi visual berbasis AI mengidentifikasi cacat dengan akurasi hingga 97%, dibandingkan dengan 70% untuk inspektur manusia.
Chatbot dan asisten virtual yang didukung AI dapat menyediakan layanan 24 × 7, menyelesaikan masalah umum dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Layanan ini dapat secara signifikan meningkatkan kepuasan dan retensi pelanggan. Misalnya, Bouygues Telecom menggunakan AI generatif untuk mengekstrak dan menganalisis data pusat panggilan, memungkinkan pekerja untuk membuat saran dan solusi yang dipersonalisasi secara real time. Pendekatan ini berhasil mengurangi operasi sebelum dan setelah panggilan sebesar 30% dan diperkirakan akan menghemat lebih dari USD 5 juta.
Chatbot AI dapat menawarkan dukungan sepanjang waktu kepada staf, menyediakan data dan menjawab pertanyaan umum. Mereka dapat membantu pekerja melakukan perbaikan masalah lebih cepat, meningkatkan tingkat perbaikan pertama kali, dan meningkatkan efisiensi operasional. Bantuan ini mendukung retensi pengetahuan kelembagaan dan membantu mengatasi kesenjangan keterampilan. Misalnya, AI dan realitas virtual dapat digunakan untuk menciptakan simulasi yang memungkinkan pekerja berlatih keterampilan secara aman sebelum menerapkannya dalam situasi nyata. Program pelatihan yang didukung AI dapat menyediakan pengalaman belajar yang disesuaikan secara pribadi, menyesuaikan konten dengan kemampuan dan kemajuan individu.
Otomatisasi proses robotik (RPA) menggunakan bot yang didukung AI untuk mengotomatiskan tugas-tugas rutin yang berbasis aturan dan berulang, seperti entri data, pemrosesan faktur, dan respons layanan pelanggan. Bot dapat mengekstrak data, mengisi formulir, menghasilkan laporan dan melakukan kegiatan rutin lainnya, meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan dan membebaskan tenaga kerja manusia untuk tugas-tugas strategis yang lebih kompleks. Sebagai contoh, Deloitte menemukan (PDF) bahwa RPA mengurangi waktu persiapan laporan manajemen dari beberapa hari menjadi hanya satu jam dan memangkas waktu persiapan laporan biaya perjalanan dari tiga jam menjadi 10 menit.
AI dapat membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data dengan menganalisis kumpulan data besar dan memberikan insight yang mungkin terlewatkan oleh manusia. Diterapkan ke big data, analitik canggih ini dapat meningkatkan perencanaan strategis, manajemen risiko, dan alokasi sumber daya. Dan dengan kemunculan sistem AI yang mampu melakukan pemrosesan bahasa alami, bisnis dapat memperoleh insight yang lebih mendalam dari data tidak terstruktur. Teknologi ini dapat memprediksi potensi risiko, membantu bisnis mempersiapkan diri untuk potensi tantangan. Kecerdasan keputusan berbasis AI dapat diterapkan untuk contoh penggunaan seperti portofolio dan pengoptimalan harga.
AIOps, atau kecerdasan buatan untuk operasi TI, menggunakan AI untuk mengotomatiskan dan merampingkan manajemen layanan TI dan alur kerja operasional. Aplikasi TI, alat pemantauan kinerja, dan komponen infrastruktur dapat menghasilkan sejumlah besar data. Solusi AIOps dapat memilah-milah data ini untuk mengidentifikasi peristiwa dan pola yang signifikan, mendiagnosis akar masalah dan melaporkannya ke TI dan DevOps untuk respons dan remediasi cepat atau resolusi otomatis. Misalnya, Electrolux menggunakan AIOps untuk mengurangi waktu penyelesaian masalah TI dari tiga minggu menjadi satu jam dan menghemat lebih dari 1.000 jam per tahun dengan mengotomatiskan tugas perbaikan.
AI dapat membantu bisnis mengurangi dampak lingkungan mereka dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengidentifikasi peluang untuk efisiensi energi dan pengurangan limbah. Pendekatan ini, pada gilirannya, dapat menyebabkan pengurangan jejak karbon perusahaan dan mendukung inisiatif yang lebih luas untuk membendung emisi gas rumah kaca. Analisis data lanjutan dan otomatisasi laporan dapat menyederhanakan pelaporan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap peraturan.
Lebih banyak perusahaan menemukan cara untuk mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam manajemen operasi mereka. Seiring kemajuan dalam AI dan ilmu data, kita dapat mengharapkan metode Integrasi AI yang lebih canggih yang akan lebih memajukan operasi bisnis dan memberikan cara untuk mendapatkan keunggulan kompetitif.
