Apa itu AI dalam manajemen fasilitas?

Manajemen fasilitas berbasis AI menggunakan algoritma machine learning kompleks untuk mengubah data yang masuk dari sistem bangunan menjadi insight dapat ditindaklanjuti dan proses otomatis.

Sistem dan aset gedung dilengkapi dengan sensor yang memungkinkannya berfungsi sebagai sumber data Internet of Things (IoT). Di gedung-gedung pintar ini, data waktu nyata dari sensor IoT memungkinkan pemantauan yang cermat terhadap penggunaan peralatan dan aset, status, tingkat hunian, dan kinerja. Model AI menganalisis data sensor untuk mengungkap pola dan tren yang dapat digunakan untuk memprediksi potensi pemadaman, mengoptimalkan penggunaan energi, dan membuat keputusan penting lainnya.

Dalam beberapa penerapan, AI edge memungkinkan pemrosesan data langsung pada sensor atau perangkat lokal, mengurangi latensi dan meningkatkan ketahanan dengan memungkinkan sistem bangunan beroperasi bahkan ketika konektivitas cloud terbatas.

Platform analitik AI yang terintegrasi dengan sistem manajemen gedung (BMS) membantu tim fasilitas membuat keputusan operasional yang lebih tepat yang mengarah pada penggunaan aset yang lebih efisien, penjadwalan pemeliharaan proaktif, dan tugas operasional lainnya. Ketika terintegrasi dengan platform perusahaan seperti sistem manajemen aset, perangkat lunak perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) dan lingkungan analitik, insight manajemen fasilitas dapat menginformasikan keputusan strategis yang lebih luas di berbagai bidang. Bidang-bidang ini termasuk investasi, mitigasi risiko dan perencanaan operasional jangka panjang.