Cara memanfaatkan AI dalam keterlibatan karyawan

Sementara pengalaman karyawan merujuk pada kesejahteraan dan produktivitas karyawan dalam pengertian luas, keterlibatan karyawan lebih berfokus pada tema-tema seperti dedikasi kerja dan komitmen emosional. Karyawan dengan keterlibatan tinggi cenderung antusias dan termotivasi dalam bekerja, sehingga mereka lebih mudah menerima perubahan kondisi dan mendorong kesuksesan organisasi dalam jangka panjang.

Jika sebelumnya organisasi mengandalkan survei atau pengecekan berkala oleh manajer (manager check-in) untuk memfasilitasi keterlibatan karyawan, AI memberikan insight berkelanjutan dan real-time kepada bagian SDM dan manajer tentang hal yang dirasakan karyawan—serta apa yang paling mereka butuhkan. Mengukur keterlibatan karyawan bisa menjadi sangat penting, terutama pada masa transformasi perusahaan atau adopsi AI, karena alat dan alur kerja baru hanya efektif jika sepenuhnya diintegrasikan dalam pekerjaan sehari-hari.

Menurut Gallup, yang mengukur jumlah pekerja di Amerika Serikat yang merasa “terlibat secara aktif”, keterlibatan terus menurun sejak mencapai puncaknya pada tahun 2020. Perusahaan konsultan ini juga melaporkan tingkat keterlibatan yang rendah di kalangan milenial muda dan Gen Z, yang melaporkan penurunan signifikan dalam hal merasa diperhatikan, memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang di tempat kerja.

Kurangnya program efektif yang mendorong komitmen dan pengembangan profesional dapat menyebabkan risiko signifikan bagi tenaga kerja. Menurut laporan “Future of Jobs” terbaru dari World Economic Forum, 22% pekerjaan kemungkinan akan terganggu dalam lima tahun ke depan.

Perusahaan juga memperkirakan bahwa 39% keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja akan berubah pada tahun 2030. Singkatnya, apabila pekerja tidak secara aktif terlibat dengan masa depan pekerjaan, mereka dan perusahaan tempat mereka bekerja akan menghadapi risiko.