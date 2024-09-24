AI dan masa depan pertanian

Di Tanzania, David Guerena, seorang ilmuwan pertanian di Pusat Internasional untuk Pertanian Tropis, menggunakan AI untuk mendorong evolusi tanaman menjadi jaugh lebih cepat.

Proyek Guerena, yang disebut Artemis, menggunakan AI dan visi komputer untuk mempercepat proses fenotipe. “Kita cenderung kurang akurat ketika diminta memberi estimasi angka atas sesuatu yang kita lihat,” katanya. “Tidak mungkin kita dapat menghitung bunga pada ratusan tanaman di ribuan petak secara akurat.” Kita bisa lelah, kehilangan fokus, atau hanya secara fisik tidak dapat melihat semua yang kita butuhkan. Komputer tidak memiliki masalah ini. Model visi komputer yang terlatih dengan baik menghasilkan data kuantitatif yang konsisten secara instan.”

Ketika tim Guerena pertama kali mulai bekerja dengan gambar ponsel cerdas, mereka menggunakan jaringan saraf neural networks (CNN). Model tersebut mampu menjalankan tugasnya, namun membutuhkan jumlah data—berlabel yang sangat besar untuk proses pelatihan, yang pada akhirnya menimbulkan biaya tinggi dan memakan waktu panjang. Tujuan mereka adalah membangun model yang mampu menganalisis berbagai sifat tanaman (seperti menghitung bunga) pada sejumlah jenis tanaman, tetapi kebutuhan komputasi CNN terlalu tinggi untuk memenuhi hal tersebut.

Menurut Guerena, beberapa tahun yang lalu hadirnya transformator visi dan mode sumber terbuka seperti YOLO dan Segment Anything membawa perubahan besar dalam bidang tersebut. Model-model ini secara drastis mengurangi kebutuhan akan data berlabel. Saat ini, kebutuhan data berkurang drastis; bukan lagi ribuan contoh gambar tanaman, melainkan hanya beberapa ratus. “Teknologi transformator visi dan model dasar telah memungkinkan kami mempercepat proses pengembangan model secara signifikan.”

Tim Guerena sekarang sedang berupaya mengintegrasikan Speech to Text dan pemrosesan bahasa alami bersama dengan visi komputer dalam sistem yang mereka bangun. Berinteraksi dengan orang-orang melalui ucapan alami dapat membantu mengatasi hambatan bahasa dan melek huruf, jelasnya. Selain itu, menggabungkan berbagai jenis data dapat menciptakan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana kinerja tanaman di lapangan. “Petani sendiri dapat menggunakan fungsi bicara untuk menggambarkan apa beberapa tantangan yang mereka hadapi selama musim ini,” katanya. “Jika kita mengumpulkan data ini di ribuan peternakan di seluruh dunia, kita dapat menyatukan bagaimana kondisi lingkungan lokal mempengaruhi kinerja varietas dengan lebih baik.”