Menempatkan warga sebagai pusat layanan pemerintah dengan AI

Ketika pemerintah di seluruh dunia terus bereksperimen dengan penggunaan AI dan mencari cara untuk memanfaatkan model dasar yang ditawarkan oleh AI generatif, satu pertanyaan penting menonjol: Bagaimana warga akan mendapat manfaat dari teknologi? Sektor publik disebut demikian karena suatu alasan: publik harus selalu menjadi prioritas. AI tidak hanya dapat membantu meningkatkan layanan tertentu yang diandalkan orang setiap hari, tetapi juga dapat membantu menjembatani kesenjangan antara pemerintah daerah, karyawan, dan penduduknya. Hal ini dapat dilakukan terutama dengan membantu mengotomatiskan layanan pemerintah yang ditawarkan kepada warga serta menciptakan efisiensi yang lebih besar dalam cara lembaga berkomunikasi secara internal dan dengan orang yang bergantung pada layanan publik.

Dalam dunia bisnis, AI dapat menawarkan keunggulan kompetitif kepada perusahaan dibandingkan perusahaan lain yang lambat untuk mengadopsi machine learning, pemrosesan bahasa alami (NLP), dan kemampuan generatif. AI juga telah mulai memberikan berbagai contoh penggunaan nyata yang menunjukkan bagaimana teknologi ini dapat membantu meningkatkan layanan pelanggan dengan cara yang nyata. Namun dampak AI pada sektor publik bisa lebih mendalam. Dalam hal melayani berbagai jenis konstituen pemerintah, AI menawarkan lembaga kesempatan untuk menganalisis data secara menyeluruh dan akurat, dengan tujuan untuk menawarkan secara proaktif kepada warga layanan yang lebih personal dan efektif. Ini bisa mencakup pengurangan waktu respons untuk memproses klaim atau mengurangi birokrasi perusahaan atau kontraktor yang secara teratur berinteraksi dengan pengalaman yang disediakan pemerintah.

Pertimbangkan skenario di mana seseorang perlu menemukan perumahan terjangkau yang lebih dekat dengan pekerjaan baru. Berbagai aspek AI dapat berpotensi diterapkan oleh otoritas perumahan lokal individu ini yang secara otomatis mengidentifikasi kebutuhan mereka, menentukan untuk layanan mana mereka memenuhi syarat, sehingga otoritas dapat menjangkau individu tersebut dengan informasi tentang layanan. Sebagai contoh, chatbot cerdas bahkan dapat membantu orang tersebut menemukan aplikasi pelanggan, melewatkan banyak pertanyaan tentang informasi dasar yang biasanya harus diberikan oleh warga, karena sistem telah menyiapkan informasi tersebut. Dengan cara ini, otomatisasi dan efisiensi yang ditingkatkan dengan AI dapat membantu lembaga pemerintah untuk berfungsi sebagai pusat layanan bagi warga.