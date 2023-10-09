Menempatkan warga sebagai pusat layanan pemerintah dengan AI

Ketika pemerintah di seluruh dunia terus bereksperimen dengan penggunaan AI dan mencari cara untuk memanfaatkan model dasar yang ditawarkan oleh AI generatif, satu pertanyaan penting menonjol: Bagaimana warga akan mendapat manfaat dari teknologi? Sektor publik disebut demikian karena suatu alasan: publik harus selalu menjadi prioritas. AI tidak hanya dapat membantu meningkatkan layanan tertentu yang diandalkan orang setiap hari, tetapi juga dapat membantu menjembatani kesenjangan antara pemerintah daerah, karyawan, dan penduduknya. Hal ini dapat dilakukan terutama dengan membantu mengotomatiskan layanan pemerintah yang ditawarkan kepada warga serta menciptakan efisiensi yang lebih besar dalam cara lembaga berkomunikasi secara internal dan dengan orang yang bergantung pada layanan publik.
Dalam dunia bisnis, AI dapat menawarkan keunggulan kompetitif kepada perusahaan dibandingkan perusahaan lain yang lambat untuk mengadopsi machine learning, pemrosesan bahasa alami (NLP), dan kemampuan generatif. AI juga telah mulai memberikan berbagai contoh penggunaan nyata yang menunjukkan bagaimana teknologi ini dapat membantu meningkatkan layanan pelanggan dengan cara yang nyata. Namun dampak AI pada sektor publik bisa lebih mendalam. Dalam hal melayani berbagai jenis konstituen pemerintah, AI menawarkan lembaga kesempatan untuk menganalisis data secara menyeluruh dan akurat, dengan tujuan untuk menawarkan secara proaktif kepada warga layanan yang lebih personal dan efektif. Ini bisa mencakup pengurangan waktu respons untuk memproses klaim atau mengurangi birokrasi perusahaan atau kontraktor yang secara teratur berinteraksi dengan pengalaman yang disediakan pemerintah.
Pertimbangkan skenario di mana seseorang perlu menemukan perumahan terjangkau yang lebih dekat dengan pekerjaan baru. Berbagai aspek AI dapat berpotensi diterapkan oleh otoritas perumahan lokal individu ini yang secara otomatis mengidentifikasi kebutuhan mereka, menentukan untuk layanan mana mereka memenuhi syarat, sehingga otoritas dapat menjangkau individu tersebut dengan informasi tentang layanan. Sebagai contoh, chatbot cerdas bahkan dapat membantu orang tersebut menemukan aplikasi pelanggan, melewatkan banyak pertanyaan tentang informasi dasar yang biasanya harus diberikan oleh warga, karena sistem telah menyiapkan informasi tersebut. Dengan cara ini, otomatisasi dan efisiensi yang ditingkatkan dengan AI dapat membantu lembaga pemerintah untuk berfungsi sebagai pusat layanan bagi warga.
Skenario seperti itu jauh lebih realistis saat ini dibandingkan beberapa tahun yang lalu, berkat kematangan AI yang cepat dan aksesibilitas yang terus berkembang. Teknologi semakin mengotomatiskan tugas-tugas tertentu yang memungkinkan pegawai sektor publik untuk tidak terlalu berfokus pada tugas yang berulang dan bernilai rendah dan lebih berfokus pada isu-isu yang paling penting. Potensi hasilnya? Peningkatan produktivitas dan kontribusi yang kuat bagi masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, sebuah agensi besar di AS menemukan bahwa mereka menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memilah-milah klaim yang dikirim melalui surat, faks, dan kiriman online. Lambatnya pekerjaan manual membuat proses persetujuan menjadi tertunda, yang berarti para penerima manfaat tidak menerima manfaat yang menjadi hak mereka secara tepat waktu. Dengan memperkenalkan AI beberapa tahun yang lalu, Departemen Urusan Veteran (VA) AS mampu mengurangi waktu yang dihabiskan untuk menyortir klaim dari 10 hari menjadi sekitar setengah hari.
VA telah membentuk percontohan Dewan Peninjau Kelembagaan AI (IRB) untuk membantu departemen meninjau usulan proyek AI. IRB AI dari VA dan Komite Pengawasan terpisah mematuhi dengan saksama cetak biru AI “Deklarasi Hak-hak” Gedung Putih yang dibuat pada tahun 2022 untuk menyusun pendekatan tiap agen federal untuk menggunakan AI. VA telah membentuk Dewan Peninjau Kelembagaan Kecerdasan Buatan dan Komite Pengawasan AI yang bertugas mengevaluasi keadilan dan transparansi penggunaan alat AI dalam operasi riset dan klinis untuk menentukan bagaimana mereka dapat digunakan dengan sesuai oleh departemen dan karyawannya.
Pemerintah lain seperti Inggris Raya terus maju dalam eksplorasi peluang dan tantangan menggunakan AI, dan telah menetapkan pendekatan nasional yang memandu penerapan teknologi ini.
Instansi pemerintah sering kali terpacu untuk mendukung layanan baru saat undang-undang baru mulai berlaku, terlepas dari kesiapan sistem TI mereka untuk menghadapi tekanan tambahan. Memenuhi tuntutan ini sering kali membutuhkan proses perampingan dan peningkatan efisiensi. Ini adalah masalah yang sering terjadi di organisasi nasional besar, serta di organisasi yang lebih kecil, regional atau lokal.
Contoh yang baik dari hal ini adalah RUU stimulus ekonomi yang disahkan di AS pada tahun 2021 untuk membantu mengurangi dampak keuangan dari COVID 19 pada warga negara. Departemen Urusan Masyarakat (DCA) Negara Bagian New Jersey dengan cepat mengantisipasi dampak undang-undang itu dan menerapkan proses aplikasi dan ajudikasi yang fleksibel dan efisien yang memungkinkan warga menggunakan portal online untuk mengajukan dukungan keuangan yang sangat dibutuhkan. Untuk membantu mengurangi beban kerja pusat panggilan yang diantisipasi, DCA mengintegrasikan asisten virtual dan teknologi NICE CXone Respons Suara Interaktif (IVR) dengan portal pengiriman dan pusat panggilan badan ini. Kemampuan layanan mandiri yang ditawarkan oleh Watson Assistant IBM menghilangkan kebutuhan untuk menjawab rata-rata 6.200 panggilan per bulan, setara dengan penghematan lebih dari 800 jam waktu tunggu.
Selain menggambarkan contoh penggunaan AI dalam layanan yang disediakan oleh lembaga sipil pemerintah, penting untuk juga berfokus pada menjaga kepercayaan publik adalah prioritas utama dalam hal penggunaan teknologi ini. Menurut pandangan IBM®, pembahasan tentang AI yang bertanggung jawab di sektor publik tidak akan lengkap tanpa menekankan pentingnya penggunaan teknologi secara etis di sepanjang siklus hidupnya mulai dari perancangan, pengembangan, penggunaan, hingga pemeliharaan dengan manusia sebagai pusat layanan yang diberikan pemerintah, serta pemantauan penerapan yang bertanggung jawab berdasarkan lima prinsip utama AI tepercaya: keterjelasan, keadilan, transparansi, ketangguhan, dan privasi.
Dalam hal mengatur teknologi yang muncul ini, IBM® adalah pendukung kuat regulasi presisi yang menentukan bagaimana teknologi digunakan daripada mengatur teknologi itu sendiri. IBM® telah lama berpendapat bahwa sistem AI harus transparan dan dapat dijelaskan. Fitur-fitur tersebut akan membantu menjawab berbagai kekhawatiran yang sama dengan isu-isu yang menjadi fokus rancangan undang-undang yang sedang dipertimbangkan, khususnya terkait perlindungan hak cipta, privasi, dan bias algoritmik.
Orang di seluruh dunia ingin merasa nyaman karena data mereka terlindungi dan hanya dapat digunakan dengan cara yang mereka setujui. Menurut sebuah studi oleh Morning Consult yang dilakukan atas nama IBM Policy Lab pada tahun 2020, hampir tiga dari empat orang Eropa dan dua pertiga orang Amerika yang disurvei mendukung peraturan seperti penilaian risiko, yang menguji AI untuk mencegah diskriminasi dalam pengambilan keputusannya. Statistik ini membuktikan bahwa membangun fondasi yang dapat dipercaya untuk AI adalah prioritas utama bagi seluruh dunia.
Ketika membayangkan masa depan pemerintah, hampir dijamin AI akan memainkan peran besar dalam beberapa cara. Sekarang, ini semua menyangkut mengidentifikasi masalah mana yang dapat diselesaikan dengan teknologi ini dan mengimplementasikannya dengan cara yang etis, dengan memprioritaskan peningkatan pemberian layanan kepada masyarakat. Karena sektor publik terus mempelajari lebih dalam tentang dunia AI dan otomatisasi, ada banyak cara yang dapat digunakan untuk memberikan manfaat bagi kepentingan yang lebih besar. Tidak ada keraguan tentang hal itu: Ketika kita melihat kembali pemerintah pada tahun-tahun mendatang, akan menarik untuk melihat sejauh apa perkembangan teknologi ini dan semua orang yang telah dibantunya.
