AI yang bertanggung jawab dapat mengubah lembaga pajak untuk meningkatkan layanan warga

Badan pengelola pajak atau pendapatan adalah bagian dari sektor publik yang mungkin bisa mendapatkan manfaat dari penggunaan alat bantu AI yang bertanggung jawab. AI generatif dapat mengubah administrasi pajak dan mendorong menuju masa depan yang lebih personal dan etis. Tetapi lembaga pajak harus mengadopsi alat AI dengan pengawasan dan tata kelola yang memadai untuk mengurangi risiko dan membangun kepercayaan publik.

Semua badan ini memiliki segudang tantangan kompleks yang unik di setiap negara, tetapi sebagian besar dari mereka memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan transparansi yang diminta oleh para pembayar pajak.

Di dunia badan pemerintah, risiko yang terkait dengan penerapan AI muncul dengan sendirinya dalam banyak hal, sering kali dengan taruhan yang lebih tinggi daripada sektor swasta. Mitigasi bias data, penggunaan data yang tidak etis, kurangnya transparansi, atau pelanggaran privasi adalah hal penting.

Pemerintah dapat membantu dan mengurangi risiko-risiko ini dengan mengandalkan lima prinsip AI tepercaya IBM®: keterjelasan, keadilan, transparansi, ketangguhan, dan privasi. Pemerintah juga dapat membuat dan melaksanakan strategi desain dan penerapan AI yang membuat manusia tetap menjadi pusat proses pengambilan keputusan.