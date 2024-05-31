AI yang bertanggung jawab dapat mengubah lembaga pajak untuk meningkatkan layanan warga

Era baru AI generatif telah mendorong eksplorasi contoh penggunaan AI untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan layanan pelanggan, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan modernisasi TI.
Riset terbaru yang ditugaskan oleh IBM menunjukkan bahwa sebanyak 42% bisnis skala perusahaan yang disurvei telah secara aktif menerapkan AI, sementara 40% lainnya menjelajahi penggunaan teknologi AI secara aktif. Namun, tingkat eksplorasi contoh penggunaan AI dan penerapan alat baru yang didukung AI lebih lambat di sektor publik karena potensi risiko.
Akan tetapi, Studi CEO terbaru oleh IBM Institute for the Business Value menemukan bahwa 72% dari para pemimpin pemerintah yang disurvei mengatakan bahwa potensi keuntungan produktivitas dari AI dan otomatisasi sangat besar sehingga mereka harus menerima risiko yang signifikan untuk tetap kompetitif.
Badan pengelola pajak atau pendapatan adalah bagian dari sektor publik yang mungkin bisa mendapatkan manfaat dari penggunaan alat bantu AI yang bertanggung jawab. AI generatif dapat mengubah administrasi pajak dan mendorong menuju masa depan yang lebih personal dan etis. Tetapi lembaga pajak harus mengadopsi alat AI dengan pengawasan dan tata kelola yang memadai untuk mengurangi risiko dan membangun kepercayaan publik.
Semua badan ini memiliki segudang tantangan kompleks yang unik di setiap negara, tetapi sebagian besar dari mereka memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan transparansi yang diminta oleh para pembayar pajak.
Di dunia badan pemerintah, risiko yang terkait dengan penerapan AI muncul dengan sendirinya dalam banyak hal, sering kali dengan taruhan yang lebih tinggi daripada sektor swasta. Mitigasi bias data, penggunaan data yang tidak etis, kurangnya transparansi, atau pelanggaran privasi adalah hal penting.
Pemerintah dapat membantu dan mengurangi risiko-risiko ini dengan mengandalkan lima prinsip AI tepercaya IBM®: keterjelasan, keadilan, transparansi, ketangguhan, dan privasi. Pemerintah juga dapat membuat dan melaksanakan strategi desain dan penerapan AI yang membuat manusia tetap menjadi pusat proses pengambilan keputusan.
Untuk menjelajahi sudut pandang para pemimpin lembaga pajak global, IBM Center for The Business of Government, bekerja sama dengan American University Kogod School of Business Tax Policy Center, menyelenggarakan serangkaian diskusi meja bundar dengan para pemangku kepentingan utama dan merilis laporan yang mengeksplorasi AI dan pajak dalam era modern. Berdasarkan insight dari akademisi dan pakar dari seluruh dunia, laporan ini membantu kami memahami bagaimana badan ini dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi pembayar pajak.
Laporan tersebut memerinci manfaat potensial dari peningkatan penggunaan AI oleh lembaga pajak, termasuk meningkatkan layanan pelanggan, mendeteksi ancaman lebih cepat, mengidentifikasi dan mengatasi penipuan pajak secara efektif, dan memungkinkan warga mengakses manfaat lebih cepat.
Sejak laporan tersebut dirilis, sebuah diskusi meja bundar berikutnya memungkinkan para pemimpin pajak global untuk menjelajahi apa yang akan dilakukan selanjutnya dalam perjalanan mereka untuk membawa lembaga pajak di seluruh dunia lebih dekat ke masa depan. Pada kedua pertemuan tersebut, peserta menekankan pentingnya tata kelola dan manajemen risiko yang efektif.
Menurut laporan Administrasi Pajak 2023 dari FTA, 85% pembayar pajak perorangan dan 90% pembayar pajak bisnis sekarang mengajukan pajak secara digital. Dan 80% lembaga pajak di seluruh dunia menerapkan berbagai teknik mutakhir untuk mengumpulkan data wajib pajak, dengan lebih dari 60% menggunakan asisten virtual. Riset FTA menunjukkan bahwa ini merupakan peningkatan sebesar 30% dari tahun 2018.
Untuk agen pajak, asisten virtual dapat menjadi cara ampuh untuk mengurangi waktu tunggu untuk menjawab pertanyaan warga; asisten 24/7, seperti chatbot AI canggih watsonx, dapat membantu agen pajak dengan melakukan desentralisasi pada dukungan pajak dan mengurangi kesalahan untuk mencegah pemrosesan pengajuan pajak yang salah. Penggunaan asisten AI ini juga membantu merampingkan jawaban cepat dan akurat yang memberikan pengalaman yang lebih baik dengan penghematan biaya yang terukur. Hal ini juga memungkinkan sistem pajak yang sesuai dengan desain, memberikan peringatan dini atas kesalahan insidental yang dibuat oleh wajib pajak yang dapat menyebabkan kerugian pajak yang signifikan bagi pemerintah jika tidak diselesaikan.
Namun, aplikasi AI canggih dan AI generatif ini hadir dengan membawa risiko dan lembaga harus mengatasi kekhawatiran seputar privasi data, keandalan, hak pajak, dan halusinasi dari model generatif.
Selain itu, bias terhadap kelompok marjinal tetap menjadi risiko. Strategi mitigasi risiko yang ada saat ini (termasuk memiliki peran manusia dalam sistem dan data pelatihan yang kuat) belum tentu cukup. Setiap negara perlu secara independen menentukan strategi manajemen risiko yang tepat untuk AI, dengan memperhitungkan kompleksitas kebijakan pajak dan kepercayaan publik mereka.
Baik menggunakan model bahasa besar yang ada atau membuatnya sendiri, pemimpin pajak global harus memprioritaskan kerangka kerja tata kelola AI untuk mengelola risiko, mengurangi kerusakan reputasi, dan mendukung program kepatuhan mereka. Hal ini dimungkinkan dengan melatih model AI generatif menggunakan data berkualitas mereka sendiri dan dengan memiliki proses transparan, dengan perlindungan yang mengidentifikasi dan memperingatkan untuk mitigasi risiko dan contoh penyimpangan serta bahasa yang berbahaya.
Instansi pajak harus memastikan bahwa teknologi memberikan manfaat dan membuahkan hasil yang transparan, tidak bias, dan sesuai. Seiring dengan upaya para pemimpin lembaga ini untuk terus menskalakan penggunaan AI generatif, IBM dapat membantu para pemimpin lembaga pajak global untuk memberikan pengalaman yang dipersonalisasi dan suportif bagi pembayar pajak.
Kerja sama IBM selama puluhan tahun dengan lembaga pajak terbesar di seluruh dunia, dipasangkan dengan teknologi AI terkemuka watsonx dan watsonx.governance, dapat membantu meningkatkan dan mempercepat penerapan AI yang diatur secara bertanggung jawab dan disesuaikan di lembaga pajak.
