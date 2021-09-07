Tag
Kecerdasan Buatan Otomatisasi bisnis

Otomatisasi cerdas: Bagaimana menggabungkan RPA dan AI dapat mengubah organisasi Anda secara digital

diterbitkan 7 September 2021
Pencakar langit kaca modern di Kawasan Pusat Bisnis Guangzhou

AI untuk RPA, didefinisikan

Kecerdasan buatan (AI) memperluas otomatisasi proses robot (RPA) dan meningkatkan efisiensi bisnis.

Otomatisasi cerdas (IA) — solusi otomatisasi cerdas ujung ke ujung yang menggabungkan otomatisasi proses robot (RPA) dan kecerdasan buatan (AI) — dapat memberikan banyak manfaat yang membantu dalam Transformasi digital suatu organisasi.

AI adalah pelengkap sempurna untuk RPA, bersama-sama menyediakan otomatisasi yang lebih akurat dan efisien yang didukung oleh basis pengetahuan yang terinformasi. AI adalah proses di balik upaya untuk menyimulasikan kecerdasan manusia dalam mesin, sementara RPA mengotomatiskan proses yang menggunakan data dan logika terstruktur.

 

Buletin industri

Berita teknologi terbaru, didukung oleh insight dari pakar

Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.

Terima kasih! Anda telah berlangganan.

Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM® kami untuk informasi lebih lanjut.

Apa yang dimaksud dengan otomatisasi cerdas?

Otomatisasi cerdas (IA) adalah kombinasi teknologi AI dan otomatisasi, seperti otomatisasi kognitif, machine learning, otomatisasi proses bisnis (BPA), dan RPA. Kemampuan IA menyederhanakan proses. Penyederhanaan ini memungkinkan pengguna untuk berpikir tentang hasil atau tujuan daripada proses yang digunakan untuk mendapatkan hasil itu atau batasan antar aplikasi.

Penggunaan alat cerdas, seperti asisten virtual dan chatbot, melengkapi organisasi dengan insight yang membantu efisiensi otomatisasi dan respons yang lebih cepat terhadap pelanggan. Sebagai contoh, alat bantu seperti optical character recognition (OCR) memungkinkan industri yang banyak menggunakan kertas, seperti layanan kesehatan atau layanan keuangan, untuk mengotomatiskan analisis teks dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik.

Mixture of Experts | 12 Desember, episode 85

Decoding AI: Rangkuman Berita Mingguan

Bergabunglah dengan panel insinyur, peneliti, pemimpin produk, dan sosok kelas dunia lainnya selagi mereka mengupas tuntas tentang AI untuk menghadirkan berita dan insight terbaru seputar AI.
Tonton semua episode Mixture of Experts

Penggunaan untuk otomatisasi cerdas

Ada banyak kegunaan untuk IA, yang semuanya pada akhirnya membantu memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Beberapa kegunaannya antara lain sebagai berikut:

  • Pemrosesan dokumen cerdas (IDP): Bentuk data bisnis seperti gambar, email, dan file sering muncul dalam format yang tidak terstruktur. IDP menggunakan alat IA seperti RPA, machine learning, dan pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk mengekstrak, memvalidasi, dan memproses data tersebut.
  • Penemuan proses: IA dapat membantu membuat panduan lengkap untuk mengotomatiskan proses menggunakan RPA.
  • Merampingkan alur kerja: IA dapat menggunakan data untuk mengotomatiskan alur kerja untuk proses yang lebih cepat dan lebih efisien
  • Manajemen produksi dan rantai pasokan: IA dapat digunakan untuk memprediksi dan menyesuaikan produksi untuk menanggapi perubahan penawaran dan permintaan.

Empat cara terbaik IA menggabungkan AI dan RPA untuk meningkatkan efisiensi bisnis

Aristoteles percaya, mengacu pada persepsi manusia, “keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya.” Perpanjangan RPA dengan kemampuan AI tertanam melambangkan pernyataan ini. AI memanfaatkan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan memberi umpan informasi tersebut ke alat dan produk untuk meningkatkan nilai interaksi mereka. RPA memberikan nilai dalam mengotomatisasi proses berdasarkan data terstruktur, banyak di antaranya sebelumnya memerlukan intervensi manual. Dengan sendirinya, masing-masing memberikan nilai. Tetapi kombinasi keduanya (yaitu, IA) memberikan nilai luar biasa dalam menciptakan solusi yang menggunakan basis pengetahuan teknologi untuk merampingkan proses dan interaksi antar aplikasi. Solusi selanjutnya lebih cepat dan lebih akurat, dan berkontribusi untuk mendapatkan empat efisiensi berikut:

  1. Tingkatkan produktivitas: Aplikasi dan proses otomatis berjalan lebih cepat. Otomatisasi aplikasi dan proses, ditambah otomatisasi pengambilan keputusan, forecasting, dan prediksi dari berbagai sumber data terstruktur dan tidak terstruktur secara real time memberdayakan organisasi dengan produktivitas dan akurasi yang lebih besar dalam siklus perencanaan mereka. Misalnya, Deloitte, pelanggan IBM® di industri keuangan, baru-baru ini menggunakan RPA untuk membuat bot yang ditugaskan untuk mengotomatiskan produksi laporan manajemen bulanan.
  2. Mengurangi biaya: Menurut Deloitte, “Eksekutif memperkirakan otomatisasi cerdas akan memberikan pengurangan biaya rata-rata 22%,” meskipun mereka juga menemukan bahwa, “organisasi yang saat ini menskalakan otomatisasi cerdas mengatakan bahwa mereka telah mencapai pengurangan biaya rata-rata 27% dari implementasi mereka hingga saat ini.”
  3. Meningkatkan akurasi: Penggunaan data terstruktur dan tidak terstruktur dan otomatisasi proses berulang memastikan pengambilan keputusan yang lebih baik, dan intervensi manusia yang lebih sedikit membuahkan hasil yang lebih tepat. Seorang pelanggan IBM® di industri keuangan baru-baru ini menggunakan RPA untuk membuat bot yang ditugaskan untuk mengotomatiskan produksi laporan manajemen bulanan. Dengan otomatisasi ini, kesalahan yang biasanya timbul dari input data manual dapat dihilangkan, sehingga laporan ini dan laporan lainnya menjadi jauh lebih akurat. Selain itu, penggunaan OCR dapat membantu mempercepat pemrosesan data dan mengotomatiskan ekstraksi data dari banyak sumber.
  4. Perkaya pengalaman pelanggan: Organisasi yang menggunakan teknologi dapat lebih memahami kebutuhan pelanggan, berkomunikasi lebih efektif, dan membawa produk berkualitas lebih tinggi ke pasar. Pelanggan, pada gilirannya, biasanya lebih puas dengan pengalaman membeli mereka. GAM, pelanggan IBM® di industri manajemen aset, menggunakan bot untuk memberikan dukungan pelanggan lini pertama dan penawaran harga. Pengoptimalan ini secara dramatis meningkatkan waktu yang dibutuhkan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pelanggan, meningkatkan pengalaman pelanggan dan merampingkan proses pembelian.

Kesalahpahaman tentang otomatisasi cerdas (IA)

Beberapa kesalahpahaman dapat menghambat adopsi IA, namun semuanya mudah diluruskan. Beberapa kesalahpahaman ini termasuk yang berikut:

  • IA menggantikan tenaga kerja manusia: IA sebenarnya melengkapi atau menambah tenaga kerja manusia dengan mengambil alih tugas-tugas berulang sehingga tenaga kerja manusia yang berpikir tersedia untuk mengerjakan hal-hal yang lebih kompleks atau lebih mendesak. IA meningkatkan akurasi hasil untuk berbagai tugas yang menjadi tanggung jawabnya, mengurangi kebutuhan untuk menyelesaikan kesalahan, yang dapat menyebabkan latensi dan memerlukan penarikan sumber daya dari proyek lain. Ini menciptakan peluang baru yang berpusat di sekitar keterampilan baru yang dapat dikembangkan melalui pelatihan ulang. Bagi tenaga kerja manusia, ini adalah kesempatan besar untuk menyegarkan keahlian Anda dan membangun latar belakang yang lebih kuat untuk pertumbuhan di masa depan.
  • IA bagus untuk dimiliki, tetapi tidak diperlukan: IA tidak lagi opsional. Aplikasi yang ditanamkan otomatisasi lazim dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti berbicara dengan Alexa atau menggunakan aplikasi cuaca. Demikian juga, dalam bisnis, IA adalah kebutuhan untuk mengikuti pasar, tetap kompetitif dan memuaskan pelanggan. Organisasi yang menggunakan proses manual tidak dapat mengimbangi kecepatan. Tidak hanya itu, otomatisasi meningkatkan kualitas produk dan kualitas layanan pelanggan dengan mengurangi kesalahan dan meningkatkan kecepatan dan efisiensi proses berulang. Organisasi yang tidak mengadopsi IA akan berjuang untuk berhasil.
  • IA dapat membuat keputusan yang tidak bias: IA merumuskan keputusan berdasarkan input yang dikumpulkan dan diterima, yang sebagian besar bersifat situasional atau disediakan oleh individu dan organisasi yang bertanggung jawab atas input itu. Oleh karena itu, keputusan yang dibuat secara inheren menjadi bias.

Tantangan adopsi IA

Mengadopsi IA bukan tanpa tantangan. Namun, tantangan tersebut dapat diatasi secara efektif. Beberapa tantangan termasuk yang berikut:

  • Keterampilan dan kesenjangan pengetahuan diatasi melalui pelatihan ulang staf atau kemitraan dengan vendor Proses sebagai Layanan yang menggerakkan IA Anda dan mengelolanya untuk Anda.
  • Ambiguitas proses adalah tantangan jika proses dalam organisasi tidak dipahami dengan baik. Penambangan proses dan penemuan proses mengatasi tantangan ini dengan membantu bisnis dengan pemetaan proses —suatu keharusan sebelum memulai implementasi IA.
  • Kurangnya fokus pada standardisasi dihadapi oleh siapa pun yang menerapkan IA. Tidak ada pendekatan standar untuk otomatisasi, sehingga setiap vendor produk otomatisasi dapat mendekati proses yang sama secara berbeda. Ini bisa menjadi tantangan jika organisasi memutuskan untuk beralih vendor. Dengan semakin banyak vendor dan organisasi yang menyoroti isu ini, ada harapan bahwa standar yang jelas akan segera ditetapkan.
  • Kesulitan mengidentifikasi peluang dan mengembangkan platform Otomatisasi adalah tantangan yang dapat diatasi oleh mitra. Banyak jenis mitra memecahkan masalah ini, mulai dari vendor SaaS (Software as a Service) hingga vendor PaaS, hingga integrator sistem — mereka memilih solusi dan perangkat lunak otomatisasi yang paling sesuai untuk organisasi Anda.
  • Alat yang tidak memadai untuk mengembangkan dan mengeksekusi solusi menyeluruh dapat menghentikan adopsi IA sebelum dimulai. Jika kompetensi itu sudah tersedia di dalam perusahaan atau dapat dibangun melalui pelatihan ulang, organisasi dapat menyiapkan dan menerapkan alat RPA yang tepat, seperti robot perangkat lunak. Hal ini juga dapat diatasi melalui kemitraan.

Contoh penggunaan: Menggunakan IA untuk memecahkan tantangan dunia nyata

 

Otomatisasi cerdas (IA) tersebar luas di semua industri untuk merampingkan proses dan menciptakan efisiensi yang memberikan akurasi lebih, waktu respons yang lebih cepat, dan produk berkualitas lebih tinggi. Berikut ini beberapa contohnya:

Real estat

Dalam industri real estat, IA memberikan tanggapan pertama kepada pembeli yang tertarik. Bot menggunakan otomatisasi cerdas untuk memberikan tanggapan yang lebih cepat dan lebih konsisten dan melibatkan pembeli sebelum melibatkan perwakilan. Bot juga digunakan untuk menilai properti dengan membandingkan rumah serupa dan membuat rata-rata penjualan untuk menentukan harga jual yang optimal.

Bot memperkirakan default pinjaman, menggunakan machine learning dan analisis data untuk membuat model yang memprediksi risiko. Selain mempercepat prosesnya, RPA mampu mengotomatiskan persetujuan pinjaman dan meminimalkan potensi bias dari pihak manusia.

Produksi

Dalam lingkungan produksi, RPA menyederhanakan operasi bisnis dan mengurangi risiko kesalahan dengan mengotomatiskan tugas dan proses berulang, termasuk apa pun mulai dari manajemen inventaris suku cadang back-office hingga jalur perakitan. RPA juga dapat digunakan untuk mengantisipasi inventaris menggunakan analisis data untuk mengevaluasi tingkat penggunaan inventaris yang ada dan menyusun informasi tersebut untuk menghasilkan rekomendasi.

Lingkungan produksi — atau lingkungan apa pun yang bergantung pada hubungan vendor — dapat memperoleh manfaat dari IA untuk menganalisis dan memilih vendor. IA menggunakan OCR (Optical Character Recognition) untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai input dalam format yang berbeda dan menggunakan analisis data untuk membandingkan kemampuan vendor, keandalan, dan membandingkan harga.

Tren otomatisasi cerdas (IA) dan arah masa depan

Masa depan IA tidak terbatas. Contoh teknologi baru yang sedang dikembangkan yang menggunakan IA untuk memberikan nilai yang lebih besar pada interaksi sehari-hari kita dengan teknologi adalah otomatisasi kognitif. Otomatisasi kognitif adalah perkembangan IA yang menggunakan sejumlah besar data, alat yang terhubung, diagnostik, dan analisis prediktif untuk menciptakan solusi yang meniru perilaku manusia. Menggunakan pemrosesan bahasa alami (NLP), pengenalan gambar, neural networkspembelajaran mendalam dan alat lainnya, Otomatisasi mencoba meniru lebih banyak perilaku manusia, termasuk reaksi emosional dan interaksi manusia alami lainnya. Contoh otomatisasi kognitif yang digunakan adalah adopsi robotika untuk melengkapi perawatan pasien di panti jompo dan rumah sakit.

Hiper-otomatisasi membawa IA ke tingkat berikutnya, mengotomatiskan sebanyak mungkin proses dan aplikasi, menggunakan alat seperti manajemen proses bisnis untuk menstandardisasi pendekatan otomatisasi di seluruh organisasi dan menciptakan nilai bisnis yang lebih besar.

Pelajari lebih lanjut tentang IBM® Robotic Process Automation dan daftarkan diri Anda dalam uji coba gratis hari ini!
Solusi terkait
IBM Robotic Process Automation

IBM Robotic Process Automation adalah perangkat lunak yang bertujuan untuk mengotomatiskan tugas back-office yang berulang dan memakan waktu dengan menggunakan robot perangkat lunak yang meniru tindakan manusia di komputer. Ini merupakan bagian dari solusi IBM untuk otomatisasi bisnis.

 Jelajahi Robotic Process Automation
IBM Cloud Pak for Business Automation

IBM Cloud Pak for Business Automation adalah seperangkat modular komponen perangkat lunak terintegrasi untuk manajemen operasi dan otomatisasi.

 Otomatisasi Bisnis
Solusi otomatisasi bisnis

Temukan solusi otomatisasi proses bisnis yang memberikan otomatisasi cerdas dengan cepat dengan alat kode rendah.

 Jelajahi solusi otomatisasi
Ambil langkah selanjutnya

IBM Robotic Process Automation adalah perangkat lunak yang bertujuan untuk mengotomatiskan tugas back-office berulang dan memakan waktu dengan menggunakan robot perangkat lunak yang meniru tindakan manusia di komputer. Ini merupakan bagian dari solusi IBM untuk otomatisasi bisnis.

 Jelajahi Robotic Process Automation Cobalah sekarang