Otomatisasi cerdas (IA) tersebar luas di semua industri untuk merampingkan proses dan menciptakan efisiensi yang memberikan akurasi lebih, waktu respons yang lebih cepat, dan produk berkualitas lebih tinggi. Berikut ini beberapa contohnya:

Real estat

Dalam industri real estat, IA memberikan tanggapan pertama kepada pembeli yang tertarik. Bot menggunakan otomatisasi cerdas untuk memberikan tanggapan yang lebih cepat dan lebih konsisten dan melibatkan pembeli sebelum melibatkan perwakilan. Bot juga digunakan untuk menilai properti dengan membandingkan rumah serupa dan membuat rata-rata penjualan untuk menentukan harga jual yang optimal.

Bot memperkirakan default pinjaman, menggunakan machine learning dan analisis data untuk membuat model yang memprediksi risiko. Selain mempercepat prosesnya, RPA mampu mengotomatiskan persetujuan pinjaman dan meminimalkan potensi bias dari pihak manusia.

Produksi

Dalam lingkungan produksi, RPA menyederhanakan operasi bisnis dan mengurangi risiko kesalahan dengan mengotomatiskan tugas dan proses berulang, termasuk apa pun mulai dari manajemen inventaris suku cadang back-office hingga jalur perakitan. RPA juga dapat digunakan untuk mengantisipasi inventaris menggunakan analisis data untuk mengevaluasi tingkat penggunaan inventaris yang ada dan menyusun informasi tersebut untuk menghasilkan rekomendasi.

Lingkungan produksi — atau lingkungan apa pun yang bergantung pada hubungan vendor — dapat memperoleh manfaat dari IA untuk menganalisis dan memilih vendor. IA menggunakan OCR (Optical Character Recognition) untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai input dalam format yang berbeda dan menggunakan analisis data untuk membandingkan kemampuan vendor, keandalan, dan membandingkan harga.

Tren otomatisasi cerdas (IA) dan arah masa depan

Masa depan IA tidak terbatas. Contoh teknologi baru yang sedang dikembangkan yang menggunakan IA untuk memberikan nilai yang lebih besar pada interaksi sehari-hari kita dengan teknologi adalah otomatisasi kognitif. Otomatisasi kognitif adalah perkembangan IA yang menggunakan sejumlah besar data, alat yang terhubung, diagnostik, dan analisis prediktif untuk menciptakan solusi yang meniru perilaku manusia. Menggunakan pemrosesan bahasa alami (NLP), pengenalan gambar, neural networks, pembelajaran mendalam dan alat lainnya, Otomatisasi mencoba meniru lebih banyak perilaku manusia, termasuk reaksi emosional dan interaksi manusia alami lainnya. Contoh otomatisasi kognitif yang digunakan adalah adopsi robotika untuk melengkapi perawatan pasien di panti jompo dan rumah sakit.

Hiper-otomatisasi membawa IA ke tingkat berikutnya, mengotomatiskan sebanyak mungkin proses dan aplikasi, menggunakan alat seperti manajemen proses bisnis untuk menstandardisasi pendekatan otomatisasi di seluruh organisasi dan menciptakan nilai bisnis yang lebih besar.

