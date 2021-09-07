Kecerdasan buatan (AI) memperluas otomatisasi proses robot (RPA) dan meningkatkan efisiensi bisnis.
Otomatisasi cerdas (IA) — solusi otomatisasi cerdas ujung ke ujung yang menggabungkan otomatisasi proses robot (RPA) dan kecerdasan buatan (AI) — dapat memberikan banyak manfaat yang membantu dalam Transformasi digital suatu organisasi.
AI adalah pelengkap sempurna untuk RPA, bersama-sama menyediakan otomatisasi yang lebih akurat dan efisien yang didukung oleh basis pengetahuan yang terinformasi. AI adalah proses di balik upaya untuk menyimulasikan kecerdasan manusia dalam mesin, sementara RPA mengotomatiskan proses yang menggunakan data dan logika terstruktur.
Buletin industri
Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM® kami untuk informasi lebih lanjut.
Otomatisasi cerdas (IA) adalah kombinasi teknologi AI dan otomatisasi, seperti otomatisasi kognitif, machine learning, otomatisasi proses bisnis (BPA), dan RPA. Kemampuan IA menyederhanakan proses. Penyederhanaan ini memungkinkan pengguna untuk berpikir tentang hasil atau tujuan daripada proses yang digunakan untuk mendapatkan hasil itu atau batasan antar aplikasi.
Penggunaan alat cerdas, seperti asisten virtual dan chatbot, melengkapi organisasi dengan insight yang membantu efisiensi otomatisasi dan respons yang lebih cepat terhadap pelanggan. Sebagai contoh, alat bantu seperti optical character recognition (OCR) memungkinkan industri yang banyak menggunakan kertas, seperti layanan kesehatan atau layanan keuangan, untuk mengotomatiskan analisis teks dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik.
Ada banyak kegunaan untuk IA, yang semuanya pada akhirnya membantu memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Beberapa kegunaannya antara lain sebagai berikut:
Aristoteles percaya, mengacu pada persepsi manusia, “keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya.” Perpanjangan RPA dengan kemampuan AI tertanam melambangkan pernyataan ini. AI memanfaatkan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan memberi umpan informasi tersebut ke alat dan produk untuk meningkatkan nilai interaksi mereka. RPA memberikan nilai dalam mengotomatisasi proses berdasarkan data terstruktur, banyak di antaranya sebelumnya memerlukan intervensi manual. Dengan sendirinya, masing-masing memberikan nilai. Tetapi kombinasi keduanya (yaitu, IA) memberikan nilai luar biasa dalam menciptakan solusi yang menggunakan basis pengetahuan teknologi untuk merampingkan proses dan interaksi antar aplikasi. Solusi selanjutnya lebih cepat dan lebih akurat, dan berkontribusi untuk mendapatkan empat efisiensi berikut:
Beberapa kesalahpahaman dapat menghambat adopsi IA, namun semuanya mudah diluruskan. Beberapa kesalahpahaman ini termasuk yang berikut:
Mengadopsi IA bukan tanpa tantangan. Namun, tantangan tersebut dapat diatasi secara efektif. Beberapa tantangan termasuk yang berikut:
Otomatisasi cerdas (IA) tersebar luas di semua industri untuk merampingkan proses dan menciptakan efisiensi yang memberikan akurasi lebih, waktu respons yang lebih cepat, dan produk berkualitas lebih tinggi. Berikut ini beberapa contohnya:
Dalam industri real estat, IA memberikan tanggapan pertama kepada pembeli yang tertarik. Bot menggunakan otomatisasi cerdas untuk memberikan tanggapan yang lebih cepat dan lebih konsisten dan melibatkan pembeli sebelum melibatkan perwakilan. Bot juga digunakan untuk menilai properti dengan membandingkan rumah serupa dan membuat rata-rata penjualan untuk menentukan harga jual yang optimal.
Bot memperkirakan default pinjaman, menggunakan machine learning dan analisis data untuk membuat model yang memprediksi risiko. Selain mempercepat prosesnya, RPA mampu mengotomatiskan persetujuan pinjaman dan meminimalkan potensi bias dari pihak manusia.
Dalam lingkungan produksi, RPA menyederhanakan operasi bisnis dan mengurangi risiko kesalahan dengan mengotomatiskan tugas dan proses berulang, termasuk apa pun mulai dari manajemen inventaris suku cadang back-office hingga jalur perakitan. RPA juga dapat digunakan untuk mengantisipasi inventaris menggunakan analisis data untuk mengevaluasi tingkat penggunaan inventaris yang ada dan menyusun informasi tersebut untuk menghasilkan rekomendasi.
Lingkungan produksi — atau lingkungan apa pun yang bergantung pada hubungan vendor — dapat memperoleh manfaat dari IA untuk menganalisis dan memilih vendor. IA menggunakan OCR (Optical Character Recognition) untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai input dalam format yang berbeda dan menggunakan analisis data untuk membandingkan kemampuan vendor, keandalan, dan membandingkan harga.
Masa depan IA tidak terbatas. Contoh teknologi baru yang sedang dikembangkan yang menggunakan IA untuk memberikan nilai yang lebih besar pada interaksi sehari-hari kita dengan teknologi adalah otomatisasi kognitif. Otomatisasi kognitif adalah perkembangan IA yang menggunakan sejumlah besar data, alat yang terhubung, diagnostik, dan analisis prediktif untuk menciptakan solusi yang meniru perilaku manusia. Menggunakan pemrosesan bahasa alami (NLP), pengenalan gambar, neural networks, pembelajaran mendalam dan alat lainnya, Otomatisasi mencoba meniru lebih banyak perilaku manusia, termasuk reaksi emosional dan interaksi manusia alami lainnya. Contoh otomatisasi kognitif yang digunakan adalah adopsi robotika untuk melengkapi perawatan pasien di panti jompo dan rumah sakit.
Hiper-otomatisasi membawa IA ke tingkat berikutnya, mengotomatiskan sebanyak mungkin proses dan aplikasi, menggunakan alat seperti manajemen proses bisnis untuk menstandardisasi pendekatan otomatisasi di seluruh organisasi dan menciptakan nilai bisnis yang lebih besar.
Pelajari lebih lanjut tentang IBM® Robotic Process Automation dan daftarkan diri Anda dalam uji coba gratis hari ini!
Pelajari cara IBM Robotic Process Automation dapat menguntungkan organisasi Anda dengan manfaat senilai $992.000 dan ROI 124%.
Temukan peran RPA dalam otomatisasi proses TI, mulai dari meningkatkan transformasi digital hingga mendorong inisiatif otomatisasi yang berfokus pada bisnis.
IBM Robotic Process Automation adalah perangkat lunak yang bertujuan untuk mengotomatiskan tugas back-office yang berulang dan memakan waktu dengan menggunakan robot perangkat lunak yang meniru tindakan manusia di komputer. Ini merupakan bagian dari solusi IBM untuk otomatisasi bisnis.
IBM Cloud Pak for Business Automation adalah seperangkat modular komponen perangkat lunak terintegrasi untuk manajemen operasi dan otomatisasi.
Temukan solusi otomatisasi proses bisnis yang memberikan otomatisasi cerdas dengan cepat dengan alat kode rendah.
IBM Robotic Process Automation adalah perangkat lunak yang bertujuan untuk mengotomatiskan tugas back-office berulang dan memakan waktu dengan menggunakan robot perangkat lunak yang meniru tindakan manusia di komputer. Ini merupakan bagian dari solusi IBM untuk otomatisasi bisnis.