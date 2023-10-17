Sangat mudah untuk melihat mengapa industri retail dan konsumen menghadirkan target yang begitu menarik bagi penyerang. Dengan total penjualan e-commerce di seluruh dunia yang diperkirakan mencapai USD 8,1 triliun pada tahun 2026, bisnis mengumpulkan sejumlah besar data sensitif, termasuk informasi pembayaran dari pelanggan mereka.

Kekayaan data ini adalah target yang menarik bagi penjahat siber untuk mengeksploitasi demi keuntungan finansial. Menurut IBM Security Laporan Biaya Pelanggaran Data 2023, menggunakan serangan seperti phishing atau penyusupan kredensial—masing-masing mewakili 16% dan 15% dari pelanggaran data yang diteliti—penjahat siber telah mampu melewati banyak batas keamanan yang sering mengakibatkan hilangnya data atau data disusupi.

Threat Intelligence Index juga menemukan bahwa pelanggaran terhadap industri retail mewakili 8,7% dari semua serangan yang diteliti di antara sepuluh industri teratas pada tahun 2022, naik dari 7,3% pada tahun 2021. Industri manufaktur bernasib lebih buruk lagi karena organisasi jahat mungkin, antara lain, berusaha mengganggu rantai pasokan atau mengekspos kekayaan intelektual. Faktanya, Threat Intelligence Index menemukan bahwa manufaktur adalah industri yang paling ditargetkan secara keseluruhan pada tahun 2022.

Laporan Biaya Pelanggaran Data mendapati biaya per pelanggaran di seluruh industri mencapai rekor tertinggi tahun lalu. Untuk retail, rata-rata pelanggaran data yang diteliti menelan biaya USD 2,96 juta; barang konsumsi bahkan lebih merugikan lagi, mencapai USD 3,8 juta — peringkat kesepuluh di antara industri yang diteliti. Kedua sektor juga melebihi rata-rata global untuk waktu pembendungan pelanggaran. Selanjutnya, organisasi retail membutuhkan waktu 10 hari ekstra untuk mengidentifikasi pelanggaran dan 9 hari ekstra untuk membendungnya, dan bisnis barang konsumsi membutuhkan waktu 8 hari ekstra untuk mengidentifikasi pelanggaran dan 10 hari ekstra untuk membendungnya jika dibandingkan dengan rata-rata global.