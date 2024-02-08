Menciptakan pengalaman karyawan yang luar biasa

Pemimpin SDM semakin memandang karyawan tidak hanya sebagai bagian dari tenaga kerja, tetapi juga sebagai individu unik yang memainkan banyak peran. Pendekatan holistik ini merupakan pergeseran paradigma yang mengakui sifat multifaset manusia dan lingkungan yang mereka hadapi. Secara kebetulan, karyawan sudah memandang prioritas pribadi dan profesional mereka sebagai hal yang saling terkait dan saling memengaruhi, dan mereka ingin agar pemberi kerja mereka melakukan hal yang sama. Dalam survei baru-baru ini, lebih dari 70% karyawan menyoroti kondisi kerja dan keseimbangan kehidupan kerja dan fleksibilitas sebagai yang paling penting bagi mereka.



Selama bekerja di sebuah perusahaan, karyawan mengalami banyak perubahan yang tidak hanya memengaruhi kontribusi yang mereka berikan, tetapi juga jenis dukungan yang mereka butuhkan dari perusahaan. HR dapat membantu karyawan menavigasi perubahan-perubahan ini dengan beberapa cara, termasuk mengembangkan peta jalan yang sesuai dengan pengalaman dan tujuan mereka, memberikan dukungan saat mereka menavigasi berbagai tahap perencanaan keluarga, menciptakan ruang kerja fisik yang mengakomodasi kebutuhan aksesibilitas dan karakteristik kepribadian mereka, atau menyediakan pengaturan kerja fleksibel.

SDM kini bertugas untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan secara menyeluruh dan melampaui interaksi yang bersifat sementara melalui pengalaman yang didorong oleh teknologi, seperti otomatisasi yang didukung oleh kecerdasan buatan generatif, alur kerja cerdas, asisten virtual, chatbot, dan asisten digital. Menanamkan AI dan otomatisasi ke dalam setiap proses membebaskan karyawan untuk berfokus pada apa yang penting bagi mereka sebagai individu. Tuntutan ini memang kompleks, tetapi jika dijalankan dengan cermat, investasi ini dapat menghasilkan pengalaman karyawan yang kuat, yang berpotensi membantu karyawan menjadi lebih bahagia dan produktif dalam pekerjaan mereka.

Kendati SDM tidak hanya bertanggung jawab atas pengalaman karyawan dalam organisasi, departemen SDM makin menjadi pendukung utama untuk pengalaman karyawan baru. Ketika SDM membantu menata ulang pengalaman karyawan, mereka beralih ke model pengiriman fleksibel yang terinspirasi dari konsumen, yang proaktif, personal, relevan, dan berfokus pada hasil. Organisasi juga harus memanfaatkan imajinasi, visi, dan empati secara menyeluruh di seluruh organisasi untuk secara kreatif melibatkan dan melayani individu yang mendambakan kesederhanaan dan otonomi.