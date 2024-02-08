Menciptakan pengalaman karyawan yang luar biasa

Seiring dengan makin kaburnya batas antara kehidupan pribadi dan profesional karyawan, karyawan mengharapkan tempat kerja yang lebih fleksibel dan berempati yang memperhitungkan diri mereka sepenuhnya. Perubahan dalam ekspektasi karyawan ini terjadi dalam lingkungan yang menantang, ditandai dengan kemajuan teknologi yang cepat, kesenjangan keterampilan yang semakin lebar, dan masalah sosial-ekonomi yang tidak dapat diprediksi. Dan yang lebih parahnya lagi, sifat dasar SDM sendiri menghambat optimasi, karena pengalaman karyawan sulit diukur, dan organisasi sulit untuk diubah.
Terlepas dari tantangan ini, karyawan mengharapkan interaksi dan pengalaman mereka dengan perusahaan untuk menghidupkan nilai-nilai merek mereka. SDM memiliki peran penting dalam memenuhi ekspektasi ini agar tetap kompetitif, dan para pemimpin percaya bahwa AI generatif dapat membantu mendorong transformasi SDM dan bakat. Jika bisnis mengadopsi pendekatan SDM proaktif dan dinamis untuk mengatasi tantangan saat ini dan masa depan, menarik dan mempertahankan talenta terbaik dan mengembangkan keterampilan masa depan, mereka dapat memberikan pengalaman berkelas dunia untuk semua karyawan.
Pemimpin SDM semakin memandang karyawan tidak hanya sebagai bagian dari tenaga kerja, tetapi juga sebagai individu unik yang memainkan banyak peran. Pendekatan holistik ini merupakan pergeseran paradigma yang mengakui sifat multifaset manusia dan lingkungan yang mereka hadapi. Secara kebetulan, karyawan sudah memandang prioritas pribadi dan profesional mereka sebagai hal yang saling terkait dan saling memengaruhi, dan mereka ingin agar pemberi kerja mereka melakukan hal yang sama. Dalam survei baru-baru ini, lebih dari 70% karyawan menyoroti kondisi kerja dan keseimbangan kehidupan kerja dan fleksibilitas sebagai yang paling penting bagi mereka.
Selama bekerja di sebuah perusahaan, karyawan mengalami banyak perubahan yang tidak hanya memengaruhi kontribusi yang mereka berikan, tetapi juga jenis dukungan yang mereka butuhkan dari perusahaan. HR dapat membantu karyawan menavigasi perubahan-perubahan ini dengan beberapa cara, termasuk mengembangkan peta jalan yang sesuai dengan pengalaman dan tujuan mereka, memberikan dukungan saat mereka menavigasi berbagai tahap perencanaan keluarga, menciptakan ruang kerja fisik yang mengakomodasi kebutuhan aksesibilitas dan karakteristik kepribadian mereka, atau menyediakan pengaturan kerja fleksibel.
SDM kini bertugas untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan secara menyeluruh dan melampaui interaksi yang bersifat sementara melalui pengalaman yang didorong oleh teknologi, seperti otomatisasi yang didukung oleh kecerdasan buatan generatif, alur kerja cerdas, asisten virtual, chatbot, dan asisten digital. Menanamkan AI dan otomatisasi ke dalam setiap proses membebaskan karyawan untuk berfokus pada apa yang penting bagi mereka sebagai individu. Tuntutan ini memang kompleks, tetapi jika dijalankan dengan cermat, investasi ini dapat menghasilkan pengalaman karyawan yang kuat, yang berpotensi membantu karyawan menjadi lebih bahagia dan produktif dalam pekerjaan mereka.
Kendati SDM tidak hanya bertanggung jawab atas pengalaman karyawan dalam organisasi, departemen SDM makin menjadi pendukung utama untuk pengalaman karyawan baru. Ketika SDM membantu menata ulang pengalaman karyawan, mereka beralih ke model pengiriman fleksibel yang terinspirasi dari konsumen, yang proaktif, personal, relevan, dan berfokus pada hasil. Organisasi juga harus memanfaatkan imajinasi, visi, dan empati secara menyeluruh di seluruh organisasi untuk secara kreatif melibatkan dan melayani individu yang mendambakan kesederhanaan dan otonomi.
Pendekatan SDM yang menyeluruh terhadap pengalaman karyawan ini lebih dari sekadar mengamanatkan saluran akses digital; ini adalah tentang membuat saluran ini begitu menarik sehingga secara alami menarik pengguna. Dan yang terpenting, karyawan masih memiliki akses ke bantuan manusia untuk situasi yang sensitif terhadap waktu, mendesak, dan sangat pribadi.
Pola pikir holistik memberdayakan karyawan untuk mengakses sumber daya secara mandiri, mengantisipasi kebutuhan mereka, dan menyediakan solusi proaktif.
Manfaat dari transformasi ini mendorong nilai bisnis melalui berbagai peningkatan seperti:
Untuk menavigasi pergeseran ini menuju pengalaman karyawan yang holistik dan memanfaatkan manfaatnya, perusahaan harus melakukan tiga hal penting:
Tujuannya adalah untuk mengubah SDM menjadi model pemberian layanan modern yang mengubah perspektif dan fokus kepada karyawan. Ini tentang memahami mengapa orang membutuhkan pengalaman khusus pada waktu tertentu dan membuat pengalaman tersebut semulus mungkin. Desain yang berorientasi pada konsumen berarti menembus batasan-batasan tradisional baik di dalam maupun di luar bidang SDM guna menyederhanakan tugas-tugas, mendukung karyawan dalam transisi kehidupan, dan memberikan akses ke informasi serta sumber daya pengembangan keterampilan. Dengan AI generatif, SDM akhirnya memiliki teknologi yang dapat membantu meningkatkan skala interaksi yang sangat personal dan sangat disesuaikan ini.
Transisi menuju penyediaan pengalaman karyawan yang holistik mencakup evolusi selanjutnya dalam bidang SDM. Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap kompleksitas dan dinamika individu, sifat yang terus berubah dari faktor eksternal, serta peran krusial pengalaman karyawan dalam menghadapi realitas ini. Bisnis yang merangkul model ini berada dalam posisi strategis untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan talenta yang mereka butuhkan untuk bersaing.
