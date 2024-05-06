1. Optimalkan protokol menggunakan data historis dan sintetis

Protokol yang kompleks dan ketat terkenal karena menunda uji klinis dan mengikis keterlibatan pasien. Memastikan asumsi awal beresonansi dengan eksekusi dunia nyata adalah yang terpenting. Kita memasuki era di mana penilaian protokol dilakukan yang berbasis data, menggunakan benchmarking dan pemodelan prediktif untuk memetakan kompleksitas protokol dan memprediksi calon pasien yang memenuhi syarat yang pada akhirnya membantu penyempurnaan protokol.

Menyelam jauh ke dalam data percobaan historis dengan peringkat kompleksitas protokol juga mengungkapkan insight, terutama di sekitar elemen yang berpusat pada pasien. Beberapa elemen penting yang harus diperhatikan dalam desain protokol meliputi karakteristik produk uji, desain studi, definisi titik akhir, kriteria kelayakan, beban administrasi, potensi proses yang berulang, dan waktu yang dibutuhkan pasien untuk mengikuti studi. Menggenggam dimensi ini mempertajam lensa perekrutan. Penyempurnaan protokol uji tidak dilakukan sekali saja, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, memanfaatkan pengalaman sebelumnya untuk menciptakan desain uji klinis (yang lebih efektif) di masa depan.

Mempelajari data protokol historis dan menggunakan skenario yang dihasilkan secara sintetis untuk mengoptimalkan kriteria inklusi dan eksklusi dapat menjadi pendekatan yang sangat kuat untuk mencapai desain uji klinis yang efisien. Dengan menyempurnakan kriteria ini, protokol dapat membantu menarik kelompok pasien yang ditargetkan dan lebih relevan, mempercepat perekrutan.

Ketika pasien menyelaraskan dengan kriteria inklusi lebih akurat, kesediaan mereka untuk mendaftar meningkat. Panduan FDA tahun 2020 menekankan perluasan kriteria kelayakan dan mengurangi pengecualian yang tidak perlu. Kriteria eligibilitas yang lebih luas tidak hanya memperlancar rekrutmen tetapi juga meningkatkan keberagaman, membantu memastikan uji klinis yang lebih komprehensif dan inklusif.

Perkembangan terbaru dalam model bahasa besar (LLM) memiliki potensi untuk mempercepat proses desain protokol secara signifikan. Pendekatan manual padat karya saat ini dapat membahayakan ketepatan waktu, akurasi, dan validitas hasil. LLM menunjukkan pemahaman yang unggul tentang hubungan semantik antara entitas dalam kriteria inklusi dan eksklusi. Mereka juga memiliki kemampuan pembuatan kueri yang dapat mengotomatiskan proses mengidentifikasi pasien yang cocok dengan uji coba, mempercepat proses permulaan percobaan.

Selain itu, jaringan adversarial generatif (GAN) dapat digunakan untuk mensimulasikan skenario rekrutmen nyata, lebih lanjut mengoptimalkan desain protokol. Kemajuan teknologi ini menjanjikan peningkatan substansial dalam desain protokol, yang pada akhirnya meningkatkan pendaftaran pasien.

2. Merangkul pendekatan terdesentralisasi untuk memperluas jangkauan dan efisiensi

Uji klinis terdesentralisasi (DCT) semakin populer berkat efektivitasnya dalam menghilangkan berbagai rintangan yang biasanya menghambat keterlibatan pasien dalam riset klinis. Dengan menghilangkan hambatan lokasi, mempermudah akses, dan memperluas cakupan peserta, DCT dapat meningkatkan proses rekrutmen dan retensi sekaligus memperkaya keberagaman dengan melibatkan komunitas yang sebelumnya kurang terwakili.

FDA, dalam rancangan panduan Mei 2023, mendukung adopsi DCT di seluruh obat-obatan, biologis, dan perangkat medis, menyoroti manfaatnya seperti peningkatan kenyamanan pasien, berkurangnya beban pengasuh, akses yang lebih luas ke beragam demografi, produktivitas percobaan yang diperkuat, dan dukungan untuk riset pada kelompok pasien langka atau terbatas mobilitas.

Bagian integral dari DCT adalah teknologi dan perangkat lunak kesehatan digital. Peningkatan penerapan hasil elektronik yang dilaporkan pasien (ePRO), penilaian hasil klinis elektronik (eCOA), dan electronic informed consent (eConsent) dari 2020 hingga 2021 yang sebagian besar didorong oleh organisasi riset kontrak menegaskan adanya pergeseran ini.

Menggabungkan telehealth, pemantauan waktu nyata melalui perangkat seperti activity tracker, monitor tekanan darah, dan alat digital lainnya sekarang biasa di banyak bidang terapi. Perangkat augmented reality (AR) dan virtual reality (VR) semakin memainkan peran dan dapat diintegrasikan ke dalam DCT. Perkembangan cepat dari teknologi ini merevolusi paradigma uji klinis.

Teknologi kesehatan digital dan perangkat lunak melakukan lebih dari sekadar meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam uji klinis. Teknologi ini juga membuka jalan ke ranah data perilaku digital. Kumpulan data yang luas ini dapat memberikan insight tentang perilaku pasien. Dalam beberapa kasus, satu perangkat yang wearable dapat mengumpulkan 120 juta titik data per hari untuk setiap pasien. Akses ke volume besar data perilaku harian memberikan pemahaman komprehensif tentang setiap pasien, mempromosikan keterlibatan yang dipersonalisasi.

Peralihan ke arah perawatan yang berpusat pada pasien ini memperkuat perekrutan dan retensi pasien uji klinis. Lebih jauh lagi, meninggalkan model uji klinis yang berfokus pada lokasi fisik memungkinkan pemanfaatan data nasional untuk menemukan kelompok yang kurang terwakili, yang pada akhirnya meningkatkan keberagaman peserta.

3. Bermitra dengan perawatan primer: Tambang emas untuk perekrutan pasien

Membentuk aliansi dengan dokter perawatan primer berbasis komunitas dapat secara dramatis meningkatkan partisipasi uji klinis. Karena mereka telah lama menjalin hubungan dengan pasien dan memahami riwayat medis mereka secara mendalam, penyedia layanan primer dapat membuka akses ke basis peserta potensial yang luas dan bervariasi. Ikatan kepercayaan antara pasien dan tim perawatan primer mereka tidak dapat diremehkan.

Dukungan dari dokter yang sudah dipercaya pasien dapat kuat mendorong keputusan mereka untuk berpartisipasi, yang pada akhirnya meningkatkan jumlah peserta uji secara besar. Melibatkan tim perawatan primer tidak hanya meningkatkan perekrutan tetapi juga meningkatkan kualitas uji klinis secara keseluruhan.

Dokter perawatan kesehatan primer dapat mengakses berbagai data kesehatan pasien, mulai dari informasi terstruktur maupun tidak terstruktur hingga gambar dan rekaman video medis. Machine learning dan model neural networks dalam dapat menganalisis data ini secara efektif untuk mengidentifikasi pola, korelasi, dan hubungan, yang sangat berguna untuk memahami profil unik pasien.

Model penglihatan komputer, seperti model neural networks, dapat membantu dokter dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan penyakit dalam gambar medis 2D dan 3D. Model dasar visi komputer yang baru-baru ini dikembangkan telah secara signifikan meningkatkan keakuratan tugas klasifikasi gambar.

Penggabungan kecerdasan buatan (AI) dengan perawatan primer menawarkan keuntungan yang signifikan dalam bidang uji klinis. Dengan memperoleh insight dari beragam format data pasien, dokter perawatan primer dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang profil pasien. Insight medis semacam itu dapat berperan penting dalam menyempurnakan protokol uji coba agar lebih selaras dengan pengalaman pasien yang asli dan membantu memastikan pengawasan berkelanjutan mengenai keselamatan pasien. Ketika pasien mengikuti uji klinis sambil tetap berada di bawah perawatan dokter mereka, peluang mereka untuk terlibat secara berkelanjutan meningkat, sehingga menurunkan tingkat pengunduran diri.

4. Perbaiki taktik pemasaran untuk meningkatkan kesadaran dan menumbuhkan kepercayaan

Berdasarkan data dari Survei Tren Nasional Informasi Kesehatan 2020, 41,3% dari 3772 orang dewasa AS yang disurvei melaporkan tidak mengetahui tentang uji klinis. Untuk meningkatkan kesadaran, diperlukan upaya pemasaran yang fokus, meliputi promosi media sosial, kolaborasi dengan key opinion leaders, dan kampanye kuat yang dapat mendekatkan pesan kepada calon pasien.

Studi selama 10 tahun terakhir menggarisbawahi peran mendalam kepercayaan dalam menentukan partisipasi riset klinis, terutama di antara kelompok yang kurang terwakili. Insight penting mengungkapkan bahwa kepercayaan, atau ketiadaannya, adalah penentu utama partisipasi. Kekhawatiran terkait kepercayaan yang ada meliputi ketakutan akan perlakuan buruk, eksploitasi, dan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Ketiga taktik ini terbukti efektif:

Iklan media sosial yang didukung AI : Meningkatkan efektivitas penjangkauan media sosial untuk promosi uji klinis dengan menggunakan algoritma AI pada platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Algoritma ini dapat membantu mengkurasi iklan dan konten yang sangat dipersonalisasi yang disesuaikan dengan audiens yang diinginkan. Dengan analisis perilaku dan pola pengguna yang didukung AI, pesan pemasaran dapat dioptimalkan untuk menjangkau kelompok usia, wilayah, dan minat kesehatan tertentu, sehingga membuat kampanye lebih relevan dan efektif. Dengan memanfaatkan kemampuan AI ini, promosi uji klinis di media sosial dapat dengan tepat menargetkan audiens yang tepat, menyampaikan pesan yang sesuai pada saat yang optimal. Pendekatan strategis ini tidak hanya meningkatkan kesadaran tetapi juga menumbuhkan rasa komunitas dalam audiens target, meningkatkan keterlibatan dan kemungkinan partisipasi dalam uji klinis.

: Meningkatkan efektivitas penjangkauan media sosial untuk promosi uji klinis dengan menggunakan algoritma AI pada platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Algoritma ini dapat membantu mengkurasi iklan dan konten yang sangat dipersonalisasi yang disesuaikan dengan audiens yang diinginkan. Dengan analisis perilaku dan pola pengguna yang didukung AI, pesan pemasaran dapat dioptimalkan untuk menjangkau kelompok usia, wilayah, dan minat kesehatan tertentu, sehingga membuat kampanye lebih relevan dan efektif. Dengan memanfaatkan kemampuan AI ini, promosi uji klinis di media sosial dapat dengan tepat menargetkan audiens yang tepat, menyampaikan pesan yang sesuai pada saat yang optimal. Pendekatan strategis ini tidak hanya meningkatkan kesadaran tetapi juga menumbuhkan rasa komunitas dalam audiens target, meningkatkan keterlibatan dan kemungkinan partisipasi dalam uji klinis. Terlibat dengan influencer kesehatan dan kelompok advokasi : Buat kemitraan dengan influencer kesehatan tepercaya dan entitas advokasi pasien. Jangkauan dan kredibilitas mereka yang luas di kalangan pasien menjadikan mereka sekutu yang tak ternilai. Dengan berkolaborasi, dukungan mereka dapat secara efektif memperluas jangkauan pesan dan tingkat keterlibatan.

: Buat kemitraan dengan influencer kesehatan tepercaya dan entitas advokasi pasien. Jangkauan dan kredibilitas mereka yang luas di kalangan pasien menjadikan mereka sekutu yang tak ternilai. Dengan berkolaborasi, dukungan mereka dapat secara efektif memperluas jangkauan pesan dan tingkat keterlibatan. Kampanye yang ditargetkan di lokasi perekrutan: Jalankan kampanye yang dikalibrasi secara tepat untuk situs rekrutmen individu dan komunitas terkait mereka. Tingkat ketepatan ini membuat pesan yang disampaikan lebih relevan bagi karakteristik unik tiap lokasi atau komunitas, sehingga lebih mampu menarik calon peserta.

Pendekatan pemasaran yang tajam dan disesuaikan meningkatkan visibilitas uji klinis. Selain itu, sangat penting untuk mengatasi dan membangun faktor kepercayaan, karena memainkan peran penting dalam memengaruhi keputusan partisipasi. Strategi yang tercantum berperan penting dalam memperluas kesadaran dan menumbuhkan kepercayaan di antara peserta potensial.

5. Merampingkan kinerja situs dan pendaftaran dengan AI

Penerapan kemampuan yang didukung AI dalam operasional biofarmasi merevolusi cara memilih lokasi uji klinis, memperluas penggunaan keahlian AI yang dapat diskalakan, dan meningkatkan efisiensi biaya. Algoritma AI terbukti lebih unggul dibandingkan pendekatan konvensional karena mampu memproses data rekrutmen yang rumit, sehingga menghasilkan prediksi yang lebih akurat untuk kebutuhan pendaftaran berdasarkan studi, indikasi, maupun negara. Dengan memprediksi tingkat pendaftaran secara akurat, AI berpotensi meminimalkan risiko finansial, menyempurnakan strategi pendaftaran, dan mendukung perencanaan anggaran untuk mencegah potensi hambatan dan keterlambatan.

Selain itu, mendapatkan insight instan tentang kinerja situs membuat para pemangku kepentingan tetap mengetahui dinamika pendaftaran, dengan cepat mengidentifikasi potensi hambatan, dan membuka jalan bagi pengambilan keputusan yang tangkas serta penyesuaian yang diperlukan. Otomatisasi AI memungkinkan pelacakan kinerja situs secara real-time, mengirimkan peringatan cepat, dan membantu memastikan pelaporan yang efisien.



Selain itu, mekanisme tindakan terbaik berikutnya memiliki potensi untuk memberikan rekomendasi real-time tentang langkah-langkah yang paling berdampak untuk meningkatkan kinerja situs. Kelincahan ini membantu memastikan uji coba berjalan tanpa gangguan, mengurangi gangguan, dan memberdayakan pemangku kepentingan untuk secara cekatan menghadapi tantangan yang tak terduga.