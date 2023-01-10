Memanfaatkan machine learning dan AI untuk meningkatkan keberagaman dalam uji klinis

Sistem medis modern tidak melayani semua pasiennya secara setara—bahkan jauh dari itu. Kesenjangan besar dalam hasil kesehatan telah lama diketahui dan terus berlangsung selama bertahun-tahun. Walaupun akar masalahnya berlapis-lapis dan membutuhkan perubahan di tingkat politik, sosial, dan pendidikan, ada berbagai faktor yang bisa langsung ditangani dengan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menjaga keberagaman peserta uji klinis.

Minimnya keberagaman peserta uji klinis telah menimbulkan celah dalam pemahaman mengenai penyakit, faktor pencegahannya, dan efektivitas berbagai terapi. Faktor-faktor keberagaman meliputi gender, usia, ras, etnisitas, profil genetik, disabilitas, kondisi sosial ekonomi, serta gaya hidup. Sebagaimana Rencana Aksi dari Undang-Undang Keselamatan dan Inovasi FDA (tautan berada di luar ibm.com) secara ringkas menyatakan, “Produk medis lebih aman dan lebih efektif untuk semua orang ketika riset klinis mencakup populasi yang beragam.” Namun, beberapa kelompok demografis masih minim keterwakilannya dalam uji klinis akibat kendala biaya, rendahnya kesadaran, serta terbatasnya akses menuju lokasi penelitian. Di luar faktor-faktor tadi, isu kepercayaan, keterbukaan informasi, dan persetujuan masih menjadi hambatan dalam merekrut peserta uji klinis dari kelompok minoritas atau kurang beruntung.

Ada juga konsekuensi etis, sosiologis, dan ekonomi dari perbedaan ini. Menurut laporan Agustus 2022 (tautan berada di luar ibm.com)dari National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, ratusan miliar dolar berpotensi hilang dalam 25 tahun mendatang karena rendahnya harapan hidup, lebih singkatnya masa hidup bebas disabilitas, dan berkurangnya tahun bekerja di antara kelompok yang kurang terwakili dalam uji klinis.

Di Amerika Serikat, keberagaman dalam uji klinis merupakan suatu keharusan secara hukum. FDA office of Minority Health and Health Equity memberikan pedoman sumber daya yang luas untuk uji coba dan panduan yang baru-baru ini dirilis untuk meningkatkan partisipasi dari populasi yang kurang terwakili.

Dilihat dari aspek etis, evidensi ilmiah, dan pertimbangan ekonomi, pengembangan uji klinis yang lebih representatif dan inklusif semakin menjadi fokus strategis dalam industri ilmu hayati. Pendekatan berbasis data, dibantu oleh machine learning dan kecerdasan buatann (AI), dapat membantu upaya ini.

Kesempatan

Perusahaan di bidang ilmu hayati harus, sesuai aturan FDA, menunjukkan seberapa efektif obat baru bagi berbagai kelompok demografi, seperti usia, jenis kelamin, ras, dan etnis. Dalam beberapa dekade mendatang, FDA akan memberi perhatian lebih besar pada faktor genetik dan biologis yang memengaruhi penyakit dan respons terapi. Dalam laporan FDA tahun 2013 disebutkan bahwa, “Kemajuan ilmu pengetahuan mengenai variabel genetik yang memengaruhi penyakit dan respons terapi kini menjadi perhatian utama dalam pengembangan produk medis, dengan tujuan akhir menghadirkan pengobatan yang lebih personal bagi setiap individu atau kelompok tertentu.”

Selain variabel demografis dan genetik, terdapat kumpulan data tambahan yang signifikan untuk dianalisis, termasuk data rekam medis elektronik (EMR), klaim asuransi, literatur ilmiah, serta dataset historis dari uji-uji klinis sebelumnya.

Dengan menggunakan analitik canggih, machine learning, dan AI di cloud, organisasi sekarang memiliki cara ampuh untuk:

Membentuk kumpulan demografi pasien, profil genetik, dan data pasien lainnya yang besar, rumit, dan beragam

Memahami subkelompok yang kurang terwakili

Membangun model yang mencakup populasi yang beragam

Mengecilkan ketimpangan keberagaman dalam proses memilih peserta uji klinis

Memastikan ketertelusuran dan transparansi data selaras dengan pedoman dan peraturan FDA

Mengawali uji klinis terdiri atas empat langkah:

Memahami sifat penyakit Mengumpulkan dan menganalisis data pasien yang ada Membuat model pemilihan pasien Merekrut peserta

Jika masalah keberagaman diperbaiki di tahap kedua dan ketiga, peneliti bisa lebih cepat memahami bagaimana obat atau biologis bekerja, proses persetujuan uji klinis menjadi lebih singkat, pasien lebih menerima keikutsertaan dalam uji klinis, dan tujuan produk serta bisnis pun lebih mudah tercapai.

Kerangka kerja berbasis data untuk keberagaman

Berikut adalah beberapa contoh untuk membantu kita memahami kesenjangan keberagaman. Pasien Hispanik/Latinx terdiri atas 18,5% dari populasi tetapi hanya 1% dari peserta uji coba yang umum (tautan berada di luar ibm.com); Pasien Afrika-Amerika/Kulit Hitam membentuk 13,4% dari populasi tetapi hanya 5% dari peserta uji coba tipikal. Antara tahun 2011 dan 2020, 60% uji coba vaksin (tautan berada di luar ibm.com) tidak menyertakan pasien berusia di atas 65 tahun—meskipun 16% populasi orang Amerika Serikat berusia di atas 65 tahun. Untuk mengisi kesenjangan keberagaman seperti ini, kuncinya adalah memasukkan populasi yang kurang terwakili dalam proses rekrutmen uji klinis.

Sebelum memasuki tahap perekrutan, kita bisa meninjau seluruh sumber data yang sudah dijabarkan sebelumnya. Bergantung pada penyakit atau kondisi tertentu, kita dapat menentukan parameter keberagaman yang relevan serta sumber data yang tepat. Dengan dasar tersebut, tim desain uji klinis dapat menentukan kriteria kelayakan pasien, atau menambah lokasi uji untuk memastikan seluruh populasi terwakili secara memadai dalam tahap desain dan perencanaan.

Cara IBM dapat membantu

Untuk mendorong keberagaman dalam uji klinis, IBM® menawarkan beragam solusi, mulai dari manajemen data dan penerapan AI serta analitik lanjutan di cloud hingga pengembangan kerangka kerja ML Ops. Solusi ini mendukung perancang uji klinis dalam menyiapkan data, mengintegrasikan informasi pasien, menentukan parameter keberagaman, dan meminimalkan bias pada model. Dengan bantuan AI, sistem ini meningkatkan cara memilih dan merekrut pasien dengan memperjelas kriteria siapa yang boleh dan tidak boleh ikut dalam uji klinis.

Dengan proses yang transparan dan adil, sistem ini memastikan mekanisme seleksi yang kuat dalam merekrut peserta uji klinis. Dengan menerapkan kerangka kerja semacam ini, perusahaan life science dapat memastikan uji klinis yang lebih beragam, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap produk mereka. Dengan adanya proses ini, tenaga kesehatan bisa lebih cepat mengetahui dan memperkirakan bagaimana sebuah produk dapat memengaruhi kelompok tertentu, bukan baru bertindak saat kondisinya sudah terlambat ditangani.

Ringkasan

Solusi dan konsultasi IBM® memungkinkan Anda menggunakan lebih banyak sumber data serta mengenali parameter keberagaman yang penting untuk meninjau kembali dan menyempurnakan kriteria inklusi dan eksklusi uji klinis. Solusi ini juga dapat membantu Anda menentukan apakah proses pemilihan pasien Anda secara akurat mewakili prevalensi penyakit dan meningkatkan rekrutmen uji klinis. Dengan menggunakan machine learning dan AI, proses ini dapat dengan mudah diskalakan di berbagai uji coba dan populasi sebagai bagian dari alur kerja yang efisien.

Dengan solusi ini, perusahaan di bidang ilmu hayati dapat mempererat kepercayaan dengan kelompok masyarakat yang sebelumnya jarang ikut uji klinis, sekaligus mendorong hasil kesehatan yang lebih baik.