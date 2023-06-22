Bagaimana data, otomatisasi, dan AI mengubah Pengalihdayaan Proses Bisnis menjadi keunggulan kompetitif

Ketika Neeraj Manik dari IBM Consulting baru-baru ini berbicara dengan seorang klien farmasi besar mengenai cara merampingkan dan meningkatkan proses keuangan front-office dan back-office mereka, ia menunjuk pada jaringan tantangan bisnis yang saling berhubungan yang dihadapi organisasi tersebut: "Terlalu banyak faktur, terlalu banyak pemasok, terlalu banyak uang yang dibayarkan kepada pemasok," seperti yang dikatakan Manik.

Manik, VP dan mitra senior untuk IBM Consulting, menguraikan peluang besar untuk mendesain ulang operasi keuangan klien dan pemrosesan pembayaran secara strategis dengan memanfaatkan AI, analisis data, metrik, dan otomatisasi. Pada akhirnya, memodernisasi proses ini dapat menghemat ratusan juta dolar, meningkatkan pengalaman karyawan dan membuat perusahaan lebih tangkas dan kompetitif, katanya. Manik melihat pemanfaatan teknologi ini sebagai perubahan mendasar dari tahun-tahun sebelumnya, ketika perusahaan mungkin melakukan pengalihdayaan proses bisnis untuk menghemat sedikitnya 30% tanpa mempertimbangkan bagaimana pengalihdayaan dapat memengaruhi efisiensi organisasi, akurasi pekerjaan, dan pengalaman karyawan serta pengalaman klien.

Arbitrase tenaga kerja atau pengalihdayaan tenaga kerja ke tenaga kerja dengan biaya terendah, telah menjadi strategi sentral yang terkait dengan pengalihdayaan proses bisnis (BPO) selama bertahun-tahun. Hal ini sering kali berarti mencari dukungan pelanggan, teknologi informasi, dan operasi perkantoran lainnya dari negara-negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Namun, kini teknologi seperti AI dan otomatisasi telah mengubah pasar pengalihdayaan dan layanan BPO, memberikan perusahaan kemampuan untuk menciptakan efisiensi sekaligus memodernisasi proses alih-alih mengandalkan alih daya dari luar.

Operasi proses bisnis berkemampuan teknologi, BPO baru, dapat secara signifikan menciptakan nilai baru, meningkatkan kualitas data, membebaskan sumber daya karyawan yang berharga, dan memberikan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, tetapi membutuhkan pendekatan holistik. Memanfaatkan AI dan otomatisasi membantu bisnis merampingkan dan memperkuat operasi mereka, sekaligus memberikan informasi yang komprehensif untuk membantu perusahaan dengan cepat memprediksi dan menanggapi tren dan ancaman.

Perusahaan yang bekerja dengan IBM Consulting tidak hanya mendapatkan pengalaman IBM dalam desain proses dan strategi bisnis; mereka juga mendapatkan bonus tambahan dari kemitraan mendalam IBM dengan perusahaan seperti ServiceNow, Celonis, dan Salesforce. Pada akhirnya, alih-alih dipaksa untuk berfokus pada solusi atau satu teknologi, organisasi dapat bermitra dengan IBM Consulting untuk berinvestasi dalam inisiatif dan hasil bisnis transformasional yang luas.

BPO baru bukan lagi hanya tentang memotong biaya operasional. Jika dilakukan dengan benar, hal ini dapat membuat bisnis menjadi lebih fleksibel, lebih cerdas, dan mampu berkembang dengan cepat untuk memenuhi kondisi pasar yang terus berubah. “BPO modern adalah pencipta pertumbuhan, diferensiasi, dan keunggulan kompetitif,” kata Manik.