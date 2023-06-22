Bagaimana data, otomatisasi, dan AI mengubah Pengalihdayaan Proses Bisnis menjadi keunggulan kompetitif

Ketika Neeraj Manik dari IBM Consulting baru-baru ini berbicara dengan seorang klien farmasi besar mengenai cara merampingkan dan meningkatkan proses keuangan front-office dan back-office mereka, ia menunjuk pada jaringan tantangan bisnis yang saling berhubungan yang dihadapi organisasi tersebut: "Terlalu banyak faktur, terlalu banyak pemasok, terlalu banyak uang yang dibayarkan kepada pemasok," seperti yang dikatakan Manik.
Manik, VP dan mitra senior untuk IBM Consulting, menguraikan peluang besar untuk mendesain ulang operasi keuangan klien dan pemrosesan pembayaran secara strategis dengan memanfaatkan AI, analisis data, metrik, dan otomatisasi. Pada akhirnya, memodernisasi proses ini dapat menghemat ratusan juta dolar, meningkatkan pengalaman karyawan dan membuat perusahaan lebih tangkas dan kompetitif, katanya. Manik melihat pemanfaatan teknologi ini sebagai perubahan mendasar dari tahun-tahun sebelumnya, ketika perusahaan mungkin melakukan pengalihdayaan proses bisnis untuk menghemat sedikitnya 30% tanpa mempertimbangkan bagaimana pengalihdayaan dapat memengaruhi efisiensi organisasi, akurasi pekerjaan, dan pengalaman karyawan serta pengalaman klien.
Arbitrase tenaga kerja atau pengalihdayaan tenaga kerja ke tenaga kerja dengan biaya terendah, telah menjadi strategi sentral yang terkait dengan pengalihdayaan proses bisnis (BPO) selama bertahun-tahun. Hal ini sering kali berarti mencari dukungan pelanggan, teknologi informasi, dan operasi perkantoran lainnya dari negara-negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Namun, kini teknologi seperti AI dan otomatisasi telah mengubah pasar pengalihdayaan dan layanan BPO, memberikan perusahaan kemampuan untuk menciptakan efisiensi sekaligus memodernisasi proses alih-alih mengandalkan alih daya dari luar.
Operasi proses bisnis berkemampuan teknologi, BPO baru, dapat secara signifikan menciptakan nilai baru, meningkatkan kualitas data, membebaskan sumber daya karyawan yang berharga, dan memberikan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, tetapi membutuhkan pendekatan holistik. Memanfaatkan AI dan otomatisasi membantu bisnis merampingkan dan memperkuat operasi mereka, sekaligus memberikan informasi yang komprehensif untuk membantu perusahaan dengan cepat memprediksi dan menanggapi tren dan ancaman.
Perusahaan yang bekerja dengan IBM Consulting tidak hanya mendapatkan pengalaman IBM dalam desain proses dan strategi bisnis; mereka juga mendapatkan bonus tambahan dari kemitraan mendalam IBM dengan perusahaan seperti ServiceNow, Celonis, dan Salesforce. Pada akhirnya, alih-alih dipaksa untuk berfokus pada solusi atau satu teknologi, organisasi dapat bermitra dengan IBM Consulting untuk berinvestasi dalam inisiatif dan hasil bisnis transformasional yang luas.
BPO baru bukan lagi hanya tentang memotong biaya operasional. Jika dilakukan dengan benar, hal ini dapat membuat bisnis menjadi lebih fleksibel, lebih cerdas, dan mampu berkembang dengan cepat untuk memenuhi kondisi pasar yang terus berubah. “BPO modern adalah pencipta pertumbuhan, diferensiasi, dan keunggulan kompetitif,” kata Manik.
Pada saat peningkatan biaya, kendala talenta, dan ketidakpastian ekonomi, BPO yang diaktifkan dengan melibatkan teknologi menawarkan peluang bagi perusahaan untuk membangun alur kerja yang cerdas dan proses yang lebih ramping di seluruh keuangan, sumber daya manusia, pengadaan, rantai pasokan, dan operasi pelanggan. Menurut perusahaan konsultan organisasi Korn Ferry, lebih dari 85 juta pekerjaan tidak akan terisi pada tahun 2030 karena tidak ada cukup pekerja terampil untuk mengisi pekerjaan tersebut. BPO baru memungkinkan perusahaan untuk dengan cepat mengakses lebih banyak talenta pakar, teknis, fungsional, dan spesifik industri daripada yang dapat mereka kumpulkan secara internal, mendorong tingkat efisiensi baru di seluruh fungsi bisnis mereka.
Ketika bekerja dengan klien, Manik mencari peluang bisnis yang mungkin tersembunyi di bawah permukaan: Bagaimana kemampuan dan metode BPO organisasi memungkinkan transformasi bisnis yang lebih besar?
“Adalah peran kami sebagai IBM® Consulting untuk mengatakan, 'bagaimana kami membantu Anda menghubungkan titik-titik?'” Kata Manik. “Apa yang bisa kita lihat terkadang hanyalah puncak gunung es. Ada begitu banyak hal di balik ini yang dapat diungkap dalam hal nilai bisnis, yang dapat meningkatkan cara Anda memasuki pasar, seberapa efisien Anda menjalankan rantai pasokan, dan bagaimana Anda dapat meningkatkan laba margin Anda."
Untuk IBM Consulting, ini bukan hanya tentang menghasilkan daftar rekomendasi tindakan, kata Manik, tetapi tentang mendampingi dan membantu perusahaan menerapkan otomatisasi proses dan mengelola perubahan, memastikan adopsi, dan mendapatkan hasil.
Hasil dapat segera terlihat. Dalam kasus perusahaan asuransi raksasa Generali, misalnya, IBM Consulting meluncurkan dua asisten AI baru di Prancis—satu asisten membantu meningkatkan keterampilan karyawan dan lainnya berinteraksi langsung dengan pelanggan. Generali juga menjadi salah satu perusahaan asuransi pertama yang menggunakan AI untuk menangani tugas kompleks penghindaran, atau mengembalikan aset dan properti yang tidak diklaim. Kedua alat baru ini menambah pekerjaan ribuan agen asuransi, menghemat $1 juta pada penerapan tahun pertama, dan meningkatkan produktivitas sebesar 5%. Keberhasilan program ini di Prancis membuat Generali menskalakan solusi AI secara internasional.
Ketika perusahaan merencanakan investasi mereka dalam berbagai proyek transformasi, Manik memiliki satu saran utama: “Pastikan setiap keputusan yang Anda buat tentang teknologi dimulai dengan dan memiliki tautan yang jelas dan langsung dengan hasil bisnis,” katanya. “Kedengarannya jelas, tetapi itu adalah sesuatu yang cenderung dilupakan oleh banyak pemimpin C-suite karena mereka bersemangat tentang teknologi baru atau peningkatan tertentu,” kata Manik. Adalah perannya untuk membantu para pemimpin mengambil langkah mundur dan melihat gambaran besarnya: "Jangan hanya berfokus pada apa yang harus diadopsi selanjutnya," ujarnya, "namun tanyakan pada diri Anda sendiri mengapa Anda membutuhkannya dalam model operasi Anda."
Salah satu produsen mobil, misalnya, membuka percakapan dengan menanyakan tentang peningkatan ke server datanya. Manik membingkai ulang pertanyaan itu. “Tunggu - kami menyadari kebutuhan Anda untuk memodernisasi, tetapi untuk tujuan apa?” katanya kepada mereka. “Bagaimana keputusan teknologi ini akan memberikan dampak bisnis yang Anda butuhkan?”
Pertanyaan tersebut memicu percakapan tentang tujuan yang lebih besar dari produsen mobil tersebut, termasuk dorongannya untuk memproduksi lebih banyak kendaraan otonom. "Begitu kami benar-benar memahami bahwa mereka mencoba mengubah seberapa cepat mereka dapat memproduksi mobil dan berbagai jenis kendaraan, kami menyadari bahwa mereka membutuhkan desain rantai pasokan yang berbeda," kata Manik. “Kami sekarang berada di jalur bersama mereka di seputar transformasi rantai pasokan.
"Sering kali percakapan dimulai dengan teknologi, tetapi beralih ke tempat lain," kata Manik. "Pada akhirnya, ini bukan tentang mengadopsi teknologi baru demi teknologi itu sendiri, melainkan tentang memikirkan kembali proses bisnis dan kompetensi inti untuk menemukan peluang bisnis baru dan area yang dapat dioptimalkan — terkadang dengan cara yang tidak diperkirakan pelanggan."
