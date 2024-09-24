Baterai ion lithium telah menjadi raja di pasar baterai EV global selama bertahun-tahun, sebagian besar karena kepadatan energinya yang luar biasa, masa pakai yang lebih lama, dan desain yang ringan.

Kekhawatiran keamanan tetap ada dengan baterai ion lithium, terutama terkait dengan risiko “pelarian termal.” Hal ini terjadi ketika suhu baterai melonjak secara tidak terduga, sehingga menimbulkan risiko baterai gagal, terbakar atau bahkan meledak.

Pelarian termal dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk pengisian daya yang berlebihan, pemakaian yang berlebihan, paparan suhu tinggi, cacat produksi, dan korsleting internal.

Untuk mengatasi pelarian termal, sebuah tim di University of Arizona telah mengembangkan model machine learning untuk memprediksi dan mencegah lonjakan suhu pada baterai ion lithium.

Kendaraan listrik biasanya memiliki paket baterai yang terdiri dari ratusan sel yang terhubung secara erat yang dikemas ke dalam modul. Jika pelarian termal terjadi dalam satu sel, sel-sel di dekatnya sangat mungkin memanas juga.

"Ini menciptakan reaksi berantai karena suhu dalam baterai meningkat secara eksponensial," kata Basab Ranjan Das Goswami, peneliti utama dalam proyek ini. “Jika ini terjadi, seluruh baterai di kendaraan listrik bisa meledak.”

Terinspirasi oleh kerangka kerja forecasting yang memperhitungkan waktu dan lokasi, tim mengembangkan algoritma untuk memprediksi kapan dan di mana pelarian termal kemungkinan akan dimulai. Dengan menggunakan sensor termal yang dibungkus di sekitar sel baterai, mereka memasukkan data suhu historis ke dalam machine learning untuk memprediksi suhu di masa depan.

"Jika kita mengetahui lokasi titik panas atau awal terjadinya pelarian panas, kita dapat merencanakan solusi untuk menghentikan baterai sebelum mencapai tahap penting tersebut," kata Goswami.

Solusi potensial di masa depan dapat mencakup sistem peringatan dini yang deteksi titik api di masa depan dan mengaktifkan sakelar pengaman untuk memutus sambungan listrik dari paket utama.