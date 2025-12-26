Pada praktiknya, manajemen perubahan organisasi secara historis berperan dalam mengelola perubahan skala besar, seperti pengenalan sistem baru, desain ulang proses, dan penataan ulang struktur organisasi. Pendekatan ini membantu orang memahami alasan terjadinya perubahan, dampaknya terhadap pekerjaan mereka, serta cara untuk berhasil dalam lingkungan yang baru. AI memperkuat disiplin ini dengan menambahkan insight berbasis data, kecepatan, dan adaptasi.

Dalam manajemen perubahan, AI berperan penting dalam membantu organisasi mengurangi risiko dengan meningkatkan visibilitas di seluruh siklus perubahan. Pada tahun berikutnya, biaya tahunan pengelolaan risiko perusahaan diperkirakan akan meningkat sebesar 15%.¹ Melalui analisis data seperti pola pemakaian sistem, masukan karyawan, serta sentimen yang berkembang, algoritma AI memungkinkan pimpinan dan pemangku kepentingan mendeteksi peringatan dini terhadap potensi resistensi atau tantangan dalam penerapan perubahan. Insight ini memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan strategi perubahan sebelum masalah meningkat, mengurangi kemungkinan gangguan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat waktu dan berbasis data selama proses perubahan.

AI juga mendukung perubahan dengan mempersonalisasi komunikasi, program pelatihan, dan pelacakan kinerja. Para pemimpin pengelolaan SDM melaporkan bahwa AI dan otomatisasi mendukung 73% lebih banyak keterlibatan karyawan.2 Alat bantu otomatis memberikan panduan yang relevan kepada karyawan berdasarkan peran dan kebutuhan mereka, sekaligus memberikan insight yang lebih jelas kepada para pemimpin tentang produktivitas dan kualitas karyawan. Berbagai kemampuan ini membantu menunjukkan apakah cara kerja baru mulai diterapkan serta di bagian mana dukungan tambahan dibutuhkan.