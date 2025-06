Apa itu AI Bill of Rights?

AI Bill of Rights diperkenalkan pada Oktober 2022 oleh Kantor Kebijakan Sains dan Teknologi Gedung Putih (OSTP) dalam dokumen berjudul "Cetak Biru untuk AI Bill of Rights: Membuat Sistem Otomatis Bekerja untuk Rakyat Amerika." Juga dikenal sebagai Cetak biru, AI Bill of Right ini disusun setelah berkonsultasi dengan akademisi, kelompok hak asasi manusia, organisasi nirlaba, dan perusahaan swasta.

AI Bill of Rights dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kebijakan dan praktik yang melindungi hak-hak sipil dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi dalam penerapan dan tata kelola sistem otomatis. Untuk mencapai hal ini, cetak biru menetapkan lima prinsip untuk mengurangi potensi risiko, seperti diskriminasi algoritmik. Ini juga membahas masalah untuk akses ke sumber daya penting atau layanan yang dapat berasal dari menerapkan AI di berbagai bidang seperti perawatan kesehatan, layanan keuangan, dan banyak lagi.

AI Bill of Rights mencakup lima prinsip dasar yang dirancang untuk memandu desain, penggunaan, dan penerapan sistem AI. Setiap prinsip mempertimbangkan berbagai situasi di mana hak-hak sipil masyarakat—seperti kebebasan berpendapat, hak suara, dan privasi—bisa terancam.

Meskipun Cetak Biru tidak bersifat mengikat dan tidak mewajibkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip inti, dokumen ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam pengambilan keputusan kebijakan terkait AI di mana undang-undang atau kebijakan yang ada belum memberikan panduan.