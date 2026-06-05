Manajemen aset berbasis AI merevolusi cara manajer aset, manajer operasional, dan tim pemeliharaan mengelola aset serta menjaga kelancaran operasional.

Manajemen aset yang didukung AI mencakup berbagai bidang, termasuk manajemen portofolio, manajemen kekayaan, manajemen risiko, manajemen investasi, dan kepatuhan. Solusi Manajemen Aset yang didukung oleh AI dapat diterapkan di seluruh portofolio aset, termasuk real estat dan fasilitas, manufaktur, energi terbarukan aset IT dan aset digital. Manajemen aset dapat merujuk pada layanan keuangan maupun pengelolaan operasional bisnis. Artikel ini berfokus pada penerapan AI dalam manajemen aset untuk peralatan penting dan infrastruktur operasional.

Solusi manajemen aset dan fasilitas terpadu memanfaatkan AI generatif untuk manajemen aset, yang dikombinasikan dengan AI tradisional, untuk mengoptimalkan alur kerja, mengotomatiskan pelacakan, dan mengurangi kendala tenaga kerja. Model dasar ini dibangun di atas model bahasa besar (LLM) dan dilatih menggunakan data dalam jumlah yang sangat besar.

Teknologi ini mendorong organisasi untuk beralih dari pemeliharaan terjadwal maupun pemeliharaan reaktif ke pengawasan aset berkelanjutan yang berbasis data. Melalui analisis prediktif dan pemantauan kinerja secara real-time, organisasi dapat memaksimalkan nilai dan kinerja aset mereka.

Sistem AI cerdas untuk aset fisik mengubah cara organisasi mengelola operasionalnya serta membantu chief executive officer (CEO) meningkatkan efisiensi dan keandalan operasional.