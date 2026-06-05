Manajemen aset AI adalah integrasi kecerdasan buatan (AI), machine learning (ML), dan otomatisasi ke dalam proses manajemen aset tradisional.
Manajemen aset berbasis AI merevolusi cara manajer aset, manajer operasional, dan tim pemeliharaan mengelola aset serta menjaga kelancaran operasional.
Manajemen aset yang didukung AI mencakup berbagai bidang, termasuk manajemen portofolio, manajemen kekayaan, manajemen risiko, manajemen investasi, dan kepatuhan. Solusi Manajemen Aset yang didukung oleh AI dapat diterapkan di seluruh portofolio aset, termasuk real estat dan fasilitas, manufaktur, energi terbarukan aset IT dan aset digital. Manajemen aset dapat merujuk pada layanan keuangan maupun pengelolaan operasional bisnis. Artikel ini berfokus pada penerapan AI dalam manajemen aset untuk peralatan penting dan infrastruktur operasional.
Solusi manajemen aset dan fasilitas terpadu memanfaatkan AI generatif untuk manajemen aset, yang dikombinasikan dengan AI tradisional, untuk mengoptimalkan alur kerja, mengotomatiskan pelacakan, dan mengurangi kendala tenaga kerja. Model dasar ini dibangun di atas model bahasa besar (LLM) dan dilatih menggunakan data dalam jumlah yang sangat besar.
Teknologi ini mendorong organisasi untuk beralih dari pemeliharaan terjadwal maupun pemeliharaan reaktif ke pengawasan aset berkelanjutan yang berbasis data. Melalui analisis prediktif dan pemantauan kinerja secara real-time, organisasi dapat memaksimalkan nilai dan kinerja aset mereka.
Sistem AI cerdas untuk aset fisik mengubah cara organisasi mengelola operasionalnya serta membantu chief executive officer (CEO) meningkatkan efisiensi dan keandalan operasional.
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Perusahaan modern menghadapi kompleksitas yang semakin tinggi, waktu henti yang tidak direncanakan dengan biaya besar, serta volume big data yang terus meningkat. Kondisi pasar yang dinamis dan tren yang sulit diprediksi juga menyulitkan organisasi dalam merencanakan langkah ke depan. Solusi berbasis AI dapat membantu mengurangi dan mencegah tantangan tersebut sebelum berkembang menjadi masalah operasional dengan memperkuat proses penting, seperti manajemen integritas aset (AIM) dan pelacakan aset.
Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak organisasi yang menyadari nilai platform AI. Menurut laporan dari IBM® Institute for Business Value, 71% eksekutif menyatakan bahwa gen AI secara mendasar mengubah cara mereka mengelola aset. Selain itu, 72% responden mengatakan bahwa teknologi tersebut meningkatkan nilai strategis manajemen aset fisik bagi perusahaan mereka.
Di berbagai industri, kegagalan peralatan merupakan salah satu tantangan operasional yang paling mengganggu sekaligus paling mahal bagi tim. Model AI dapat membantu mengurangi risiko kegagalan peralatan melalui pemeliharaan prediktif dan perkiraan potensi gangguan atau pemadaman.
Peralatan operasional modern menghasilkan lebih banyak data sensor daripada yang dapat diproses secara manual oleh tim pemeliharaan. Solusi manajemen aset berbasis AI dapat menyederhanakan pemrosesan data tersebut dan memanfaatkannya untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih strategis serta investasi aset yang lebih cerdas.
Tantangan lainnya mencakup infrastruktur yang menua serta kesenjangan pengetahuan institusional akibat pensiunnya personel yang berpengalaman. Solusi berbasis AI menawarkan teknologi yang dapat diskalakan untuk mengatasi kesenjangan tersebut sekaligus menerapkan pengetahuan dalam skala besar.
Manajemen aset AI melibatkan beberapa langkah kunci dan teknologi AI inti untuk mendorong proses.
Perangkat Internet of Things (IoT), sensor, dan drone terus menghasilkan data dalam jumlah besar. Data ini sangat penting bagi proses manajemen kinerja aset karena menjadi sumber utama yang mendukung seluruh proses analisis dan pengambilan keputusan.
Berbagai jenis sensor mengumpulkan beragam data, seperti getaran, suhu, tekanan, akustik, dan tingkat fluida. Penting untuk dipahami bahwa data sensor berfungsi sebagai lapisan input bagi proses manajemen aset. Kualitas output AI sangat bergantung pada data yang bersih, akurat, dan dikumpulkan secara berkelanjutan.
Model machine learning (ML) mempelajari pola dari data historis untuk memahami kondisi yang dianggap “normal“, kemudian memantau data yang masuk guna mendeteksi setiap penyimpangan.
Platform manajemen aset perusahaan (EAM) mengintegrasikan AI dan ML secara native untuk mengidentifikasi masalah tersembunyi dan mendeteksi anomali sebelum menyebabkan waktu henti yang tidak direncanakan. Pada dasarnya, ML memberikan setiap peralatan kemampuan pemantauan kondisi secara berkelanjutan yang dapat menyesuaikan diri dengan karakteristik dan perilaku aset.
Seperti machine learning, analisis prediktif memanfaatkan data historis dan data real-time untuk memperkirakan kapan suatu aset atau komponen mulai mengalami penurunan kinerja atau mendekati kegagalan.
Analisis prediktif menggunakan algoritma AI untuk menganalisis data, memperkirakan sisa masa pakai komponen, dan menjadwalkan pemeliharaan yang ditargetkan sesuai kebutuhan. Tingkat insight ini memungkinkan tim pemeliharaan tidak lagi bergantung pada jadwal berbasis kalender, melainkan menjadwalkan pekerjaan berdasarkan kondisi aset yang sebenarnya.
Pemrosesan bahasa alami (NLP) membaca dan menafsirkan data tidak terstruktur, seperti log pemeliharaan, catatan teknisi, perintah kerja, dan catatan kegagalan. Teknologi ini dapat mengidentifikasi pola dari ribuan catatan berbasis teks dan mengubahnya menjadi insight yang mungkin sebelumnya tersembunyi.
Penerapan AI dan NLP memungkinkan pengguna mencari riwayat perbaikan dengan lebih mudah serta memperoleh rekomendasi solusi yang relevan.
AI generatif membantu tim manajemen aset dalam menjalankan tugas dan alur kerja sehari-hari. Berbeda dengan AI yang berfokus pada prediksi, AI generatif lebih ditujukan untuk menghasilkan konten orisinal, seperti perintah kerja, laporan pemeliharaan, dan dokumen operasional lainnya.
Teknologi ini membantu manajer aset mengambil tindakan berdasarkan insight yang dihasilkan AI dengan lebih cepat sekaligus mengurangi beban administrasi. AI generatif tidak dimaksudkan untuk menggantikan penilaian atau keahlian manusia, melainkan menangani pengumpulan informasi dan tugas-tugas komunikasi yang berulang serta memakan waktu, sehingga tim dapat lebih fokus pada pekerjaan pemeliharaan yang sesungguhnya.
AI agen akan hadir, tetapi ini belum menjadi teknologi utama untuk manajemen aset.
Manajer aset memanfaatkan AI di seluruh proses manajemen aset untuk mengotomatiskan tugas dan memprediksi potensi kegagalan. Sementara itu, AI agen merupakan sistem AI yang mampu menjalankan serangkaian tindakan secara otonom dari awal hingga akhir. Meskipun demikian, jenis aplikasi AI ini tetap memerlukan pengawasan manusia serta persetujuan manusia untuk keputusan-keputusan yang berdampak besar.
Tim operasi dan pemeliharaan dapat memanfaatkan manajemen aset berbasis AI di seluruh alur kerja mereka. Beberapa contoh penggunaan yang umum di dunia nyata mencakup otomatisasi, alokasi anggaran, dan perencanaan investasi aset:
Manajemen aset berbasis AI dapat diterapkan di berbagai tim dan industri. Penerapannya akan bergantung pada kebutuhan serta tujuan organisasi:
Manajemen aset berbasis AI dapat memberikan manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar organisasi. Teknologi ini membuka peluang baru untuk meningkatkan pertumbuhan dan kinerja operasional:
Teknologi baru menawarkan potensi yang besar, tetapi mengintegrasikan sistem AI ke dalam proses manajemen aset tradisional tetap menghadirkan berbagai tantangan:
Organisasi yang ingin mengadopsi manajemen aset yang didukung AI dapat menggunakan pendekatan bertahap. Meskipun proses implementasinya akan sedikit berbeda di setiap organisasi, langkah-langkah umum berikut dapat membantu memaksimalkan manfaat yang diperoleh:
Aset mungkin tidak berubah, tetapi cara organisasi mengelolanya terus berkembang berkat berbagai teknologi baru yang mulai hadir dalam ranah manajemen aset:
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