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Kecerdasan Buatan Manajemen Aset

Apa itu manajemen aset AI?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
diterbitkan 5 Juni 2026

Manajemen aset AI, didefinisikan

Manajemen aset AI adalah integrasi kecerdasan buatan (AI), machine learning (ML), dan otomatisasi ke dalam proses manajemen aset tradisional.

Manajemen aset berbasis AI merevolusi cara manajer aset, manajer operasional, dan tim pemeliharaan mengelola aset serta menjaga kelancaran operasional.

Manajemen aset yang didukung AI mencakup berbagai bidang, termasuk manajemen portofolio, manajemen kekayaan, manajemen risiko, manajemen investasi, dan kepatuhan. Solusi Manajemen Aset yang didukung oleh AI dapat diterapkan di seluruh portofolio aset, termasuk real estat dan fasilitas, manufaktur, energi terbarukan aset IT dan aset digital. Manajemen aset dapat merujuk pada layanan keuangan maupun pengelolaan operasional bisnis. Artikel ini berfokus pada penerapan AI dalam manajemen aset untuk peralatan penting dan infrastruktur operasional.

Solusi manajemen aset dan fasilitas terpadu memanfaatkan AI generatif untuk manajemen aset, yang dikombinasikan dengan AI tradisional, untuk mengoptimalkan alur kerja, mengotomatiskan pelacakan, dan mengurangi kendala tenaga kerja. Model dasar ini dibangun di atas model bahasa besar (LLM) dan dilatih menggunakan data dalam jumlah yang sangat besar.

Teknologi ini mendorong organisasi untuk beralih dari pemeliharaan terjadwal maupun pemeliharaan reaktif ke pengawasan aset berkelanjutan yang berbasis data. Melalui analisis prediktif dan pemantauan kinerja secara real-time, organisasi dapat memaksimalkan nilai dan kinerja aset mereka.

Sistem AI cerdas untuk aset fisik mengubah cara organisasi mengelola operasionalnya serta membantu chief executive officer (CEO) meningkatkan efisiensi dan keandalan operasional.

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Mengapa AI membentuk manajemen aset

Perusahaan modern menghadapi kompleksitas yang semakin tinggi, waktu henti yang tidak direncanakan dengan biaya besar, serta volume big data yang terus meningkat. Kondisi pasar yang dinamis dan tren yang sulit diprediksi juga menyulitkan organisasi dalam merencanakan langkah ke depan. Solusi berbasis AI dapat membantu mengurangi dan mencegah tantangan tersebut sebelum berkembang menjadi masalah operasional dengan memperkuat proses penting, seperti manajemen integritas aset (AIM) dan pelacakan aset.

Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak organisasi yang menyadari nilai platform AI. Menurut laporan dari IBM® Institute for Business Value, 71% eksekutif menyatakan bahwa gen AI secara mendasar mengubah cara mereka mengelola aset. Selain itu, 72% responden mengatakan bahwa teknologi tersebut meningkatkan nilai strategis manajemen aset fisik bagi perusahaan mereka.

Di berbagai industri, kegagalan peralatan merupakan salah satu tantangan operasional yang paling mengganggu sekaligus paling mahal bagi tim. Model AI dapat membantu mengurangi risiko kegagalan peralatan melalui pemeliharaan prediktif dan perkiraan potensi gangguan atau pemadaman.

Peralatan operasional modern menghasilkan lebih banyak data sensor daripada yang dapat diproses secara manual oleh tim pemeliharaan. Solusi manajemen aset berbasis AI dapat menyederhanakan pemrosesan data tersebut dan memanfaatkannya untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih strategis serta investasi aset yang lebih cerdas.

Tantangan lainnya mencakup infrastruktur yang menua serta kesenjangan pengetahuan institusional akibat pensiunnya personel yang berpengalaman. Solusi berbasis AI menawarkan teknologi yang dapat diskalakan untuk mengatasi kesenjangan tersebut sekaligus menerapkan pengetahuan dalam skala besar.

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Komponen kunci AI dalam manajemen aset

Manajemen aset AI melibatkan beberapa langkah kunci dan teknologi AI inti untuk mendorong proses.

Sensor IoT dan pengumpulan data real-time

Perangkat Internet of Things (IoT), sensor, dan drone terus menghasilkan data dalam jumlah besar. Data ini sangat penting bagi proses manajemen kinerja aset karena menjadi sumber utama yang mendukung seluruh proses analisis dan pengambilan keputusan.

Berbagai jenis sensor mengumpulkan beragam data, seperti getaran, suhu, tekanan, akustik, dan tingkat fluida. Penting untuk dipahami bahwa data sensor berfungsi sebagai lapisan input bagi proses manajemen aset. Kualitas output AI sangat bergantung pada data yang bersih, akurat, dan dikumpulkan secara berkelanjutan.

Machine learning dan deteksi anomali

Model machine learning (ML) mempelajari pola dari data historis untuk memahami kondisi yang dianggap “normal“, kemudian memantau data yang masuk guna mendeteksi setiap penyimpangan.

Platform manajemen aset perusahaan (EAM) mengintegrasikan AI dan ML secara native untuk mengidentifikasi masalah tersembunyi dan mendeteksi anomali sebelum menyebabkan waktu henti yang tidak direncanakan. Pada dasarnya, ML memberikan setiap peralatan kemampuan pemantauan kondisi secara berkelanjutan yang dapat menyesuaikan diri dengan karakteristik dan perilaku aset.

Analisis prediktif

Seperti machine learning, analisis prediktif memanfaatkan data historis dan data real-time untuk memperkirakan kapan suatu aset atau komponen mulai mengalami penurunan kinerja atau mendekati kegagalan.

Analisis prediktif menggunakan algoritma AI untuk menganalisis data, memperkirakan sisa masa pakai komponen, dan menjadwalkan pemeliharaan yang ditargetkan sesuai kebutuhan. Tingkat insight ini memungkinkan tim pemeliharaan tidak lagi bergantung pada jadwal berbasis kalender, melainkan menjadwalkan pekerjaan berdasarkan kondisi aset yang sebenarnya.

Pemrosesan bahasa alami

Pemrosesan bahasa alami (NLP) membaca dan menafsirkan data tidak terstruktur, seperti log pemeliharaan, catatan teknisi, perintah kerja, dan catatan kegagalan. Teknologi ini dapat mengidentifikasi pola dari ribuan catatan berbasis teks dan mengubahnya menjadi insight yang mungkin sebelumnya tersembunyi.

Penerapan AI dan NLP memungkinkan pengguna mencari riwayat perbaikan dengan lebih mudah serta memperoleh rekomendasi solusi yang relevan.

AI generatif dan alur kerja pemeliharaan

AI generatif membantu tim manajemen aset dalam menjalankan tugas dan alur kerja sehari-hari. Berbeda dengan AI yang berfokus pada prediksi, AI generatif lebih ditujukan untuk menghasilkan konten orisinal, seperti perintah kerja, laporan pemeliharaan, dan dokumen operasional lainnya.

Teknologi ini membantu manajer aset mengambil tindakan berdasarkan insight yang dihasilkan AI dengan lebih cepat sekaligus mengurangi beban administrasi. AI generatif tidak dimaksudkan untuk menggantikan penilaian atau keahlian manusia, melainkan menangani pengumpulan informasi dan tugas-tugas komunikasi yang berulang serta memakan waktu, sehingga tim dapat lebih fokus pada pekerjaan pemeliharaan yang sesungguhnya.

AI Agen

AI agen akan hadir, tetapi ini belum menjadi teknologi utama untuk manajemen aset.

Manajer aset memanfaatkan AI di seluruh proses manajemen aset untuk mengotomatiskan tugas dan memprediksi potensi kegagalan. Sementara itu, AI agen merupakan sistem AI yang mampu menjalankan serangkaian tindakan secara otonom dari awal hingga akhir. Meskipun demikian, jenis aplikasi AI ini tetap memerlukan pengawasan manusia serta persetujuan manusia untuk keputusan-keputusan yang berdampak besar.

Contoh penggunaan utama untuk AI dalam manajemen aset

Tim operasi dan pemeliharaan dapat memanfaatkan manajemen aset berbasis AI di seluruh alur kerja mereka. Beberapa contoh penggunaan yang umum di dunia nyata mencakup otomatisasi, alokasi anggaran, dan perencanaan investasi aset:

  • Manajemen siklus hidup aset: Manajer aset dapat memanfaatkan AI untuk menganalisis total biaya kepemilikan (TCO) suatu aset, mulai dari harga hingga biaya perbaikan dan pembuangan. Solusi berbasis AI membantu menentukan waktu yang paling tepat untuk memperbaiki, meningkatkan, atau mengganti aset.
  • Optimalisasi energi dan keberlanjutan: Solusi manajemen aset berbasis AI membantu mengatasi tantangan dalam pengelolaan pembangkit listrik dan keberlanjutan, sekaligus mengidentifikasi pemborosan energi di seluruh fasilitas dan aset. Selain itu, platform terpadu dapat memantau aset pembangkit listrik dari berbagai sumber data secara terpusat.
  • Pemantauan kesehatan peralatan: Solusi manajemen aset berbasis AI menyediakan pemantauan berkelanjutan secara real-time terhadap perangkat keras, mesin, dan infrastruktur. Dengan didukung kumpulan data yang bersih, model bahasa besar (LLM) dan alat AI lainnya dapat menganalisis data untuk mendeteksi tanda-tanda peringatan dini sebelum terjadi kegagalan.
  • Manajemen fasilitas: Manajemen aset berbasis AI dapat diterapkan pada sistem bangunan, seperti sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara (HVAC), pencahayaan, lift, serta pengelolaan konsumsi energi. Tim pengelola fasilitas memanfaatkan AI untuk mengoptimalkan kinerja dan menekan biaya dengan menganalisis data aset serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.
  • Penjadwalan pemeliharaan prediktif: Pembuatan perintah kerja yang didukung AI membantu memastikan bahwa jadwal pemeliharaan didasarkan pada kondisi aset yang sebenarnya. Model prediktif mengurangi gangguan operasional, pekerjaan servis yang tidak perlu, serta kebutuhan akan perbaikan darurat.
  • Keselamatan dan kepatuhan: Chatbot AI dan asisten virtual dapat memantau kondisi keselamatan secara real-time serta memberikan panduan dengan cepat. Penyedia solusi juga mengembangkan alat berbasis AI untuk membantu organisasi memenuhi persyaratan peraturan di tingkat lokal, regional, maupun nasional.
  • Aset perangkat lunak: Manajemen aset perangkat lunak dan TI memanfaatkan AI untuk mendukung pengelolaan lisensi secara cerdas, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan melakukan pemantauan berkelanjutan. Sistem yang didukung AI juga dapat melacak pola penggunaan serta mengidentifikasi aplikasi yang kurang dimanfaatkan.
  • Perjalanan dan transportasi: Solusi manajemen aset yang didukung AI dapat membantu menjaga armada tetap beroperasi secara andal dan efisien. Data aset yang saling terhubung serta alur kerja pemeliharaan yang terintegrasi membantu mengurangi waktu henti dan memperpanjang masa pakai aset.

Siapa yang menggunakan AI dalam manajemen aset?

Manajemen aset berbasis AI dapat diterapkan di berbagai tim dan industri. Penerapannya akan bergantung pada kebutuhan serta tujuan organisasi:

  • Energi dan utilitas: Insinyur memantau pembangkit Power dan infrastruktur distribusi.
  • Fasilitas dan real estat: Manajer fasilitas mengawasi bangunan komersial dan kampus.
  • Pemerintah dan sektor publik: Lembaga yang mengelola infrastruktur publik, seperti fasilitas pengolahan air dan jaringan transportasi.    
  • Kesehatan: Tim biomedis dan fasilitas mengelola peralatan medis dan infrastruktur rumah sakit.
  • Manufaktur: Manajer pabrik dan operasi yang memelihara peralatan produksi.
  • Transportasi: Manajer armada dan tim pemeliharaan kereta api atau penerbangan.

Manfaat AI dalam manajemen aset

Manajemen aset berbasis AI dapat memberikan manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar organisasi. Teknologi ini membuka peluang baru untuk meningkatkan pertumbuhan dan kinerja operasional:

  • Meningkatkan perencanaan modal: Analisis data siklus hidup aset membantu para pemimpin mengambil keputusan yang lebih akurat mengenai apakah aset sebaiknya diperbaiki atau diganti.
  • Memperpanjang umur aset: Pemantauan yang berkelanjutan dan intervensi yang tepat waktu dapat memperpanjang masa pakai aset dan peralatan bernilai tinggi.
  • Meningkatkan efisiensi tenaga kerja: Mengotomatiskan tugas pemeliharaan rutin memberi teknisi lebih banyak waktu untuk berfokus pada pekerjaan yang memerlukan keahlian tingkat tinggi.
  • Menurunkan biaya pemeliharaan: Melakukan pemeliharaan berdasarkan kondisi dan kebutuhan aktual aset, bukan berdasarkan jadwal tetap, dapat mengurangi biaya pemeliharaan.
  • Mengurangi waktu henti yang tidak direncanakan: Mendeteksi potensi kegagalan sebelum benar-benar terjadi membantu menjaga jalur produksi dan fasilitas tetap beroperasi tanpa gangguan.

Tantangan AI dalam manajemen aset

Teknologi baru menawarkan potensi yang besar, tetapi mengintegrasikan sistem AI ke dalam proses manajemen aset tradisional tetap menghadirkan berbagai tantangan:

  • Kualitas data dan pelabelan: Model AI hanya akan sebaik kualitas data yang digunakan untuk melatihnya. Tim pengelola aset harus memastikan bahwa data pemeliharaan dan data sensor bersih, lengkap, dan akurat. Jika tidak, hasil yang dihasilkan berisiko tidak akurat.
  • Integrasi dengan sistem CMMS dan EAM yang ada: Sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS) dan platform manajemen aset perusahaan (EAM) yang sudah digunakan perlu diintegrasikan dengan solusi AI. Proses ini tidak selalu bersifat plug-and-play, sehingga sering kali memerlukan waktu dan sumber daya tambahan agar integrasi dapat berjalan dengan baik.
  • Peralatan lama dan kesenjangan data: Aset lama mungkin tidak memiliki sensor atau konektivitas yang diperlukan untuk menyediakan data bagi sistem AI. Aset tersebut perlu menjalani proses retrofit, yang dapat memerlukan biaya besar dan waktu yang tidak sedikit. Oleh karena itu, tim perlu mempertimbangkan waktu dan sumber daya yang dibutuhkan sebelum berkomitmen untuk menerapkan solusi berbasis AI.

Cara menerapkan AI dalam manajemen aset

Organisasi yang ingin mengadopsi manajemen aset yang didukung AI dapat menggunakan pendekatan bertahap. Meskipun proses implementasinya akan sedikit berbeda di setiap organisasi, langkah-langkah umum berikut dapat membantu memaksimalkan manfaat yang diperoleh:

  1. Audit data aset: Nilai kualitas data pemeliharaan yang ada, data sensor, dan dokumentasi peralatan. Tinjau kualitas serta kelengkapannya, lalu identifikasi kesenjangan dalam akurasi dan visibilitas untuk menentukan penerapan solusi AI yang tepat.
  2. Mulailah dari titik kegagalan dengan biaya tertinggi: Prioritaskan area yang menimbulkan biaya dan gangguan terbesar. Mencoba memantau semua aset sekaligus dapat menjadi sangat membebani. Identifikasi aset yang memiliki peluang terbesar untuk ditingkatkan, lalu mulailah dari sana.
  3. Hubungkan aset: Tentukan infrastruktur sensor yang sudah tersedia dan identifikasi area yang memerlukan penambahan sensor pada peralatan lama. Jelajahi opsi retrofit Internet of Things (IoT) dan pelajari bagaimana teknologi tersebut dapat diterapkan pada peralatan lama.
  4. Pilih platform yang tepat: Pilih platform manajemen aset yang didukung AI dari penyedia tepercaya yang selaras dengan kebutuhan, tujuan organisasi, dan sistem yang telah ada. Cari solusi yang dapat terintegrasi dengan sistem CMMS dan EAM yang digunakan saat ini serta mendukung jenis aset yang relevan dengan lingkungan operasional organisasi.
  5. Membangun pengawasan manusia: Tentukan peran AI dan titik-titik yang tetap memerlukan pengawasan manusia. Agen AI tidak seharusnya mengambil tindakan atau membuat keputusan yang berdampak tinggi, tetapi dapat membantu memberikan arahan dan mendukung manusia dalam menentukan langkah yang tepat.
  6. Ukur dan ulangi: Tetapkan metrik dasar sebelum menerapkan solusi AI. Tanpa tolok ukur untuk dibandingkan, seperti biaya pemeliharaan per aset dan waktu henti yang tidak direncanakan, organisasi tidak akan dapat mengetahui seberapa efektif solusi tersebut bekerja.

Masa depan AI dalam manajemen aset

Aset mungkin tidak berubah, tetapi cara organisasi mengelolanya terus berkembang berkat berbagai teknologi baru yang mulai hadir dalam ranah manajemen aset:

  • Agen AI: Agen otonom semakin populer di kalangan organisasi karena kemampuannya yang menyeluruh dalam memantau, memprioritaskan, menjadwalkan, dan membuat laporan di seluruh portofolio aset dengan intervensi manusia yang sangat minimal. Menurut IBM® Institute for Business Value, 55% organisasi secara aktif mengembangkan atau menerapkan model operasi AI agen.
  • Kembaran digital: Replika virtual dari aset fisik yang didukung AI berpotensi menjadi perubahan besar berikutnya dalam manajemen aset. Kembaran digital mensimulasikan kinerja, menguji berbagai skenario pemeliharaan, dan memodelkan hasil sepanjang siklus hidup aset sebelum tindakan diterapkan di dunia nyata.
  • Edge AI: Teknologi baru ini menghadirkan inferensi AI langsung ke aset tanpa bergantung pada cloud. Aset seperti smartphone dan sensor yang menanamkan edge AI dapat menghindari latensi akibat transmisi melalui internet, sementara perangkat keras lokal memproses data dalam hitungan milidetik.
  • Pemeliharaan preskriptif: Langkah selanjutnya setelah pemeliharaan prediktif adalah kemampuan untuk menentukan tindakan yang harus diambil. Solusi berbasis AI kini digunakan untuk menentukan tindakan yang tepat, jadwal pelaksanaan, dan kebutuhan keahlian teknisi secara akurat.
  • Integrasi keberlanjutan: Keberlanjutan telah lama menjadi bagian dari agenda bisnis, tetapi kini AI semakin dipandang sebagai teknologi utama untuk membantu memenuhi komitmen net zero dan target lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Solusi yang didukung AI AI dapat mengoptimalkan penggunaan energi serta mengurangi pemborosan material di seluruh portofolio aset.

Penyusun

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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