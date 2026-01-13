Penyedia AIaaS memberikan model AI, alat, dan produk AI melalui platform cloud yang dapat diakses pengguna melalui internet. AIaaS bekerja sesuai dengan model berbasis cloud yang sama dengan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS), di mana pengguna mengakses aplikasi perangkat lunak tanpa harus meng-host semuanya secara lokal. Google Workspace, Zoom, dan Slack adalah contoh aplikasi SaaS.

Penyedia AIaaS mencakup investasi infrastruktur yang diperlukan untuk beban kerja AI, seperti pusat data, prosesor khusus, dan energi yang mereka butuhkan. Mereka kemudian menutup biaya ini melalui pembayaran dari pelanggan mereka. Pengguna mendapatkan kemampuan AI sesuai permintaan yang dapat mereka tingkatkan atau turunkan sesuai kebutuhan.

Solusi AIaaS biasanya ditawarkan dengan harga berlangganan atau bayar sesuai penggunaan, bukan pembelian di muka tunggal. Platform AIaaS menawarkan model pra-terlatih yang sering dapat disesuaikan pengguna agar sesuai dengan kebutuhan unik mereka. Pengguna mengakses model ini melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API) atau perangkat pengembangan perangkat lunak (SDK).