Saat ini, Tangkas dalam skala besar berdampak pada pemangku kepentingan yang bertanggung jawab atas tata kelola dan investasi. Karena departemen IT sering kali masih beroperasi dengan transparansi biaya yang terbatas, persepsi manajemen keuangan IT dapat berupa, “Ini pusat biaya kami yang besar. Ini pengeluarannya, dan seiring berjalannya waktu, kami mendapatkan berbagai hasil bisnis, dan ya, kami mengalami kesulitan untuk menghubungkannya dengan investasi. Kami mengalokasikan biayanya ke tempat lain.”

Untuk menunjukkan nilai yang mereka bawa, transformasi Tangkas mengharuskan para pemimpin IT untuk memahami bagaimana mengukur dampak keuangan dan nilai pengembangan berkelanjutan, kapan harus memanfaatkan tenaga kerja, dan bagaimana memberikan visibilitas ke dalam inisiatif yang didanai. Anda membutuhkan tingkat transparansi yang tepat untuk menentukan apakah Anda berinvestasi pada hal yang tepat dengan cara yang benar di bidang IT. Di sinilah para pemimpin IT menggunakan manajemen bisnis teknologi (TBM).

TBM adalah sebuah disiplin ilmu yang meningkatkan hasil bisnis dengan memberikan cara yang konsisten kepada organisasi untuk menerjemahkan investasi teknologi menjadi nilai bisnis. TBM mendefinisikan alat, proses, data, dan orang-orang yang dibutuhkan untuk mengelola bisnis teknologi. Ini didukung oleh taksonomi dan kerangka kerja TBM standar yang menyusun masalah yang ingin dipecahkan oleh teknologi dan para pemimpin bisnis, termasuk mendanai Tangkas dalam skala besar.

TBM memiliki taksonomi dan pelaporan standar, terlepas dari model Air Terjun atau Tangkas. Fitur-fitur ini membantu perusahaan untuk memberikan visibilitas seputar metrik untuk pengembangan aplikasi berbasis Tangkas dan untuk mengatur sumber daya dan hasil ke dalam aktivitas spesifik aliran nilai. Hasilnya selaras dengan hasil bisnis dan meningkatnya nilai bisnis.

Beberapa perusahaan terbesar di dunia memiliki sekitar 10.000 pekerja IT, dan mungkin 5.000 atau 6.000 di antaranya sedang mengembangkan aplikasi, sebuah biaya yang cukup besar. Apakah itu pusat biaya atau pusat investasi? Ini adalah masalah perspektif, tetapi Anda harus tahu cara melacak pengembangan Tangkas jika Anda mencoba memahami bagaimana uang tersebut dibelanjakan. Prosesnya membutuhkan perencanaan bagaimana Anda akan memulai, mendanai, dan mengukur produk Tangkas.

Agar dapat dipandang sebagai mitra yang bernilai tambah di meja perundingan, Anda harus memahami aliran nilai serta pengeluaran untuk data dan komunikasi. Kekhawatiran itu penting, tetapi pembicaraan lebih bergeser ke arah bagaimana bersaing dengan solusi baru.