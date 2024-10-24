3 contoh penggunaan AI yang terbukti dalam keamanan siber preventif

Meningkatnya kompleksitas dan saling keterkaitan semakin memusingkan tim keamanan dan permukaan serangan berkembang jauh melampaui apa yang dapat mereka pantau hanya dengan cara manual. Ketika organisasi meningkatkan strategi multicloud mereka dan mengintegrasikan alat SaaS baru dan kode pihak ketiga dalam pengembangan dan penerapan perangkat lunak, tantangannya akan meningkat.

Dengan permukaan serangan yang lebih besar ini muncul peningkatan kompleksitas interaksi jaringan dan banyak titik masuk potensial baru yang akan dieksploitasi musuh. Manajemen permukaan serangan (ASM) menghadirkan perlindungan real-time yang didukung AI ke infrastruktur digital, terlepas dari kompleksitas yang mendasarinya.

ASM otomatis sangat meningkatkan audit manual dengan memberikan visibilitas komprehensif tentang permukaan serangan. Selain itu, AI belajar dari data yang dipantau untuk meningkatkan hasil deteksi pada masa depan, meskipun pada kecepatan dan skala yang tidak dapat ditandingi oleh manusia sendiri.

Namun, meskipun alat ASM sering kali disajikan sebagai solusi siap pakai dan biasanya relatif mudah untuk diterapkan, kemampuan tim keamanan untuk menginterpretasikan arus besar data yang mereka hasilkan sangat penting untuk memaksimalkan dampaknya.