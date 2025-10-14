Kapan komputer quantum akan mengalahkan komputer klasik?
Menggunakan komputer quantum untuk mengungkap misteri fisika quantum
Di Dalam Algoritma Quantum: Speedups, Hibrida & Masa Depan
Cara menempatkan komputer quantum superkonduktor di cloud
Di dalam komputer quantum: Superkonduktor, penskalaan, dan masa depan
Dari keanehan quantum hingga simulasi quantum

Tentang seri ini

Podcast Coherence Times memecah dunia quantum yang indah menjadi pelajaran mendasar tentang komputasi quantum yang menjelajahi tantangan dan terobosan teknologi generasi yang menentukan era ini. 

Dalam podcast ini, pembawa acara kami Ryan Mandelbaum akan berbicara dengan ahli teknologi, peneliti, dan pemimpin quantum untuk mengungkap seluk-beluk quantum. Tonton untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana teknologi ini bekerja dan potensi quantum yang luar biasa yang dijanjikan.

Simak setiap hari Selasa dwimingguan pukul 7 pagi Waktu Timur (ET) untuk bergabung dalam perjalanan quantum.

Tentang pembawa acara

Ryan Mandelbaum, Pemimpin Redaksi, IBM Quantum & Qiskit Ryan Mandelbaum, Editor in Chief, IBM Quantum & Qiskit, is the host of 'The coherence Times', a quantum podcast.
Temui Ryan Mandelbaum, Pemimpin Redaksi, IBM Quantum dan Qiskit. Kami mengajukan beberapa pertanyaan untuk mempelajari lebih lanjut tentang mereka dan podcast. Jawaban berikut menawarkan pratinjau tentang apa yang akan datang:

🎙️The Coherence Times (podcast): Ryan. Sangat senang memiliki Anda sebagai pembawa acara kami! Bagi para pendengar yang ingin mengenal Anda lebih baik, bagaimana Anda menggambarkan diri Anda dalam sebuah kalimat?
🐦 Ryan Mandelbaum (Pembawa Acara): Di dalam diri saya ada dua serigala—satu dari mereka ingin memahami dasar-dasar fundamental alam semesta dan yang lainnya berharap untuk melihat banyak burung langka.
🎙The Coherence Times (podcast): Keren. Dari semua dunia quantum... apa ide dari bidang quantum yang paling dekat dengan Anda dan mengapa?
🐦 Ryan Mandelbaum (Pembawa Acara): Saya sangat merasa dekat dengan konsep superposisi—gagasan bahwa alam semesta secara alami memungkinkan partikel untuk berada dalam berbagai keadaan sekaligus. Saya kira ada dua serigala di dalam setiap qubit juga—satu berada dalam keadaan 0 dan satu berada dalam keadaan 1 (sampai Anda mengukur qubit tersebut).
🎙️The Coherence Times (podcast): Ryan, adakah yang ingin Anda bagikan kepada audiens tentang apa yang dapat diharapkan di musim ini?
🐦 Ryan Mandelbaum (Pembawa Acara): Tentu. Dengarkan podcast ini jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang quantum dan dengarkan saya menantang beberapa fisikawan paling cerdas di dunia untuk menjelaskan topik-topik ini sehingga siapa pun dapat memahaminya.

 

Temukan semua episode

Oktober - Desember 2025

