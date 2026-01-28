Hari Valentine mungkin sudah berakhir, tapi cinta ada di udara. Cinta yang dimiliki seorang scammer untuk dompet korbannya, yaitu.

Dalam episode khusus Security Intelligence ini, pembawa acara Matt Kosinski duduk bersama Claire Nunez, Suja Viswesan, dan Dave Bales untuk menguraikan bagaimana penipuan asmara modern sebenarnya bekerja: dari teks “nomor yang salah” yang memulai obrolan polos, hingga skema “pembantaian babi” lama yang menggunakan emosi, kepercayaan, dan waktu untuk mengekstrak uang — seringkali melalui umpan investasi kripto. Panel menjelaskan mengapa siapa pun dapat jatuh ke dalam penipuan ini, bagaimana pelanggaran dan catatan publik dapat membantu penipu membangun profil korban yang meyakinkan dan bagaimana AI memperburuk masalah.

Akhirnya, tim menjadi praktis: bagaimana berbicara dengan orang yang dicintai yang mungkin terjebak dalam penipuan, cara menghilangkan stigma sehingga orang melaporkan lebih cepat dan apa yang dapat dilakukan organisasi ketika penipuan “pribadi” menjadi risiko perusahaan.

Poin-poin penting:

Jangan menjawab panggilan dari nomor yang tidak dikenal

Perlakukan “peluang investasi” online sebagai tanda bahaya

Dan ingat: jika ini terjadi pada Anda, Anda tidak sendirian.

Pendapat yang diungkapkan dalam podcast ini semata-mata merupakan pendapat para peserta dan tidak mencerminkan pandangan IBM atau organisasi atau entitas lain mana pun.