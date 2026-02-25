Seorang konsumen hanya ingin mengontrol penyedot debu robot pribadinya sendiri dengan pengontrol PlayStation. Dia akhirnya mengendalikan ribuan vakum orang asing juga.

Minggu ini di Security Intelligence, kami membahas salah satu kisah keamanan IoT paling liar dalam ingatan baru-baru ini: Bagaimana seorang pengguna secara tidak sengaja membangun pasukan 6.700 penyedot debu robot, dan apa artinya bagi para profesional keamanan siber.



Kemudian kita beralih ke TOAD — pengiriman serangan berorientasi telepon — metode rekayasa sosial berteknologi rendah yang menipu yang diam-diam menjadi salah satu alat favorit penyerang. Kami berbicara tentang mengapa itu berhasil dan apa yang sebenarnya dapat dilakukan pembela tentang serangan yang melewatkan sebagian besar pertahanan Anda sepenuhnya.

Dan akhirnya: masalah keamanan siber layanan kesehatan. Musim ini dari drama medis terkenal The Pitt memiliki fitur serangan ransomware yang melemahkan rumah sakit, yang mungkin merupakan salah satu hal paling realistis yang pernah terjadi di sebuah acara yang dikenal dengan verisimilitude. Kami mengekplorasi mengapa ransomware begitu lazim dalam perawatan kesehatan, mengapa penambalan jarang terjadi, dan apa yang sebenarnya diperlukan untuk mengubahnya.

Segmen

00:00 -- Pendahuluan



0:58 - Bangkitnya pasukan robot penyedot debu

10:02 -- Anthropic memulai debut Claude Code Security

24:39 -- Menggagalkan serangan distilasi

34:23 - Mengapa peretas menyukai TOAD



44:14 - Kesengsaraan keamanan siber perawatan kesehatan

Pendapat yang diungkapkan dalam podcast ini semata-mata merupakan pendapat para peserta dan tidak mencerminkan pandangan IBM atau organisasi atau entitas lain mana pun.