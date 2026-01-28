Apakah perusahaan bergerak terlalu cepat dengan AI — dan melanggar keamanan dalam prosesnya?

Dalam episode Security Intelligence ini, pembawa acara Matt Kosinski bergabung dengan Sridhar Muppidi, Nick Bradley, dan Jeff Crume untuk membongkar momen penting dalam keamanan siber.

Panel menyelami kebangkitan pesat agen AI dan meningkatnya risiko AI bayangan di perusahaan, membandingkan platform agen sumber terbuka seperti OpenClaw dengan model berpemilik seperti Claude Opus 4.6 dan tim agen barunya. Kami jelajahi bagaimana adopsi AI yang cepat pertama, implementasi agen yang tidak aman, dan pemisahan tugas yang lemah menciptakan permukaan serangan baru—and mengapa eksekutif mungkin secara tidak sengaja memicu masalah.

Percakapan ini juga membahas pelanggaran rantai pasokan Notepad++ baru-baru ini sebagai tanda peringatan akan inventaris perangkat lunak yang lebih luas dan kegagalan risiko pemasok, dan menganalisis upaya DragonForce untuk menemukan kembali ransomware sebagai bisnis kartel yang dapat diskalakan.

Sepanjang jalan, kami terus kembali ke tema utama: Sudahkah kami mengoptimalkan kecepatan dengan mengorbankan keamanan?

00:00 - Intro

01:18 - OpenClaw vs. Claude Opus 4.6

15:05 - Bergerak cepat. Membobol keamanan?



27:29 - Pelanggaran Notepad++

38:55 - Kartel ransomware DragonForce

Pendapat yang diungkapkan dalam podcast ini semata-mata merupakan pendapat para peserta dan tidak mencerminkan pandangan IBM atau organisasi atau entitas lain mana pun.