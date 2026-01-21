Dalam episode Intelijen Keamanan kali ini, panelis Jake Paulson, Stephanie Carruthers, dan Matt Cerny menggali bagaimana ancaman berbasis AI - phishing, deepfakes, dan disinformasi - mengubah lanskap ancaman siber. Organisasi juga mengadopsi alat bantu AI untuk membantu mendeteksi serangan ini.
Tetapi bahkan di era AI, orang-orang pada akhirnya adalah garis pertahanan pertama dan terakhir kita. Dan terlalu sering, kita tidak memberi mereka apa yang mereka butuhkan untuk berhasil. Bagaimana kita membantu manusia beradaptasi dengan peningkatan kecepatan, skala, dan dampak ancaman AI?
Panel kami berpendapat bahwa jawabannya bukanlah pelatihan dengan lebih banyak kotak centang atau slide yang lebih menarik. Ini adalah pelatihan yang realistis dan mendalam yang membangun memori otot, kepercayaan diri di bawah tekanan dan keterampilan pengambilan keputusan untuk saat-saat ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana.
Kami berbicara tentang:
Karena ketika AI mempercepat serangan, pelatihan menentukan hasilnya.
Pendapat yang diungkapkan dalam podcast ini semata-mata merupakan pendapat para peserta dan tidak mencerminkan pandangan IBM atau organisasi atau entitas lain mana pun.
Apa yang membuat pelatihan jangkauan siber berbeda dengan pelatihan di atas meja tradisional? Dengarkan pakar IBM, Jake Paulson, Stephanie Carruthers dan Matt Cerny, menjelaskan bagaimana simulasi krisis yang mendalam membangun kepercayaan diri, menutup kesenjangan asumsi, dan mengubah kesiapan keamanan. Simak podcast Security Intelligence untuk mempelajari mengapa emosi penting dalam pelatihan keamanan siber.
Model AI dan agen AI yang aman. Temukan AI bayangan secara otomatis. Satukan tim untuk AI yang tepercaya.
Melindungi data perusahaan di seluruh siklus hidupnya dan menyederhanakan persyaratan kepatuhan