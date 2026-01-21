Sebagian besar pelatihan keamanan siber tidak berhasil. Bisakah kita mengubahnya?

Dalam episode Intelijen Keamanan kali ini, panelis Jake Paulson, Stephanie Carruthers, dan Matt Cerny menggali bagaimana ancaman berbasis AI - phishing, deepfakes, dan disinformasi - mengubah lanskap ancaman siber. Organisasi juga mengadopsi alat bantu AI untuk membantu mendeteksi serangan ini.

Tetapi bahkan di era AI, orang-orang pada akhirnya adalah garis pertahanan pertama dan terakhir kita. Dan terlalu sering, kita tidak memberi mereka apa yang mereka butuhkan untuk berhasil. Bagaimana kita membantu manusia beradaptasi dengan peningkatan kecepatan, skala, dan dampak ancaman AI?

Panel kami berpendapat bahwa jawabannya bukanlah pelatihan dengan lebih banyak kotak centang atau slide yang lebih menarik. Ini adalah pelatihan yang realistis dan mendalam yang membangun memori otot, kepercayaan diri di bawah tekanan dan keterampilan pengambilan keputusan untuk saat-saat ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana.

Kami berbicara tentang:

  • 00:00 — Pendahuluan
  • 01:48 — Phishing berbasis AI, deepfake, dan taktik rekayasa sosial modern
  • 09:19 Mengapa manusia masih menjadi tumpuan serangan utama — dan pertahanan terkuat
  • 17:03 -Perbedaan latihan simulasi dan pelatihan di lingkungan simulasi siber
  • 22:00 Bagaimana simulasi imersif mempersiapkan tim untuk tekanan respons insiden nyata
  • 42:00 - Mengapa kesiapsiagaan lebih penting daripada kesadaran di era serangan AI

Karena ketika AI mempercepat serangan, pelatihan menentukan hasilnya.

Semua itu dan lebih banyak lagi di Security Intelligence.

Pendapat yang diungkapkan dalam podcast ini semata-mata merupakan pendapat para peserta dan tidak mencerminkan pandangan IBM atau organisasi atau entitas lain mana pun.
Pelatihan Krisis Siber Nyata: Apakah Anda Siap?

Apa yang membuat pelatihan jangkauan siber berbeda dengan pelatihan di atas meja tradisional? Dengarkan pakar IBM, Jake Paulson, Stephanie Carruthers dan Matt Cerny, menjelaskan bagaimana simulasi krisis yang mendalam membangun kepercayaan diri, menutup kesenjangan asumsi, dan mengubah kesiapan keamanan. Simak podcast Security Intelligence untuk mempelajari mengapa emosi penting dalam pelatihan keamanan siber.

Citra Podcast Security Intelligence untuk tujuan promosi
Cara IBM dapat membantu
Keamanan AI IBM® Guardium

Model AI dan agen AI yang aman. Temukan AI bayangan secara otomatis. Satukan tim untuk AI yang tepercaya.

 Jelajahi Guardium AI Security
Solusi keamanan dan perlindungan data

Melindungi data perusahaan di seluruh siklus hidupnya dan menyederhanakan persyaratan kepatuhan

 Jelajahi solusi keamanan dan perlindungan data
