Dalam episode Intelijen Keamanan kali ini, panelis Jake Paulson, Stephanie Carruthers, dan Matt Cerny menggali bagaimana ancaman berbasis AI - phishing, deepfakes, dan disinformasi - mengubah lanskap ancaman siber. Organisasi juga mengadopsi alat bantu AI untuk membantu mendeteksi serangan ini.

Tetapi bahkan di era AI, orang-orang pada akhirnya adalah garis pertahanan pertama dan terakhir kita. Dan terlalu sering, kita tidak memberi mereka apa yang mereka butuhkan untuk berhasil. Bagaimana kita membantu manusia beradaptasi dengan peningkatan kecepatan, skala, dan dampak ancaman AI?

Panel kami berpendapat bahwa jawabannya bukanlah pelatihan dengan lebih banyak kotak centang atau slide yang lebih menarik. Ini adalah pelatihan yang realistis dan mendalam yang membangun memori otot, kepercayaan diri di bawah tekanan dan keterampilan pengambilan keputusan untuk saat-saat ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana.

Kami berbicara tentang:

00:00 — Pendahuluan

Pendahuluan 01:48 — Phishing berbasis AI, deepfake, dan taktik rekayasa sosial modern

Phishing berbasis AI, deepfake, dan taktik rekayasa sosial modern 09:19 — Mengapa manusia masih menjadi tumpuan serangan utama — dan pertahanan terkuat

Mengapa manusia masih menjadi tumpuan serangan utama — dan pertahanan terkuat 17:03 - Perbedaan latihan simulasi dan pelatihan di lingkungan simulasi siber

Perbedaan latihan simulasi dan pelatihan di lingkungan simulasi siber 22:00 — Bagaimana simulasi imersif mempersiapkan tim untuk tekanan respons insiden nyata

Bagaimana simulasi imersif mempersiapkan tim untuk tekanan respons insiden nyata 42:00 - Mengapa kesiapsiagaan lebih penting daripada kesadaran di era serangan AI

Karena ketika AI mempercepat serangan, pelatihan menentukan hasilnya.

Semua itu dan lebih banyak lagi di Security Intelligence.

Pendapat yang diungkapkan dalam podcast ini semata-mata merupakan pendapat para peserta dan tidak mencerminkan pandangan IBM atau organisasi atau entitas lain mana pun.