Apakah Anda Think Anda bisa ditipu oleh chatbot?

Begitu juga dengan Chief People Hacker IBM Stephanie Carruthers — sampai dia bersatu dengan satu.

Dalam episode Security Intelligence ini, kami membawa Anda ke dalam Kompetisi John Henry di DEF CON 2024, di mana Carruthers bersaing dengan bot vishing didukung AI untuk melihat siapa penipu yang lebih baik.

Hasilnya mungkin mengejutkan Anda.

Sepanjang jalan, kami mengeksplorasi bagaimana AI generatif mengubah rekayasa sosial, mengapa serangan vishing dan kloning suara melonjak dan apa artinya semua itu bagi pembela yang telah menghabiskan bertahun-tahun melatih orang untuk menemukan email phishing—tetapi bukan panggilan telepon yang terdengar persis seperti bos mereka.

Pendapat yang diungkapkan dalam podcast ini semata-mata merupakan pendapat para peserta dan tidak mencerminkan pandangan IBM atau organisasi atau entitas lain mana pun.