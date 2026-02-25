Masalah akses agen AI: Bisakah IAM menangani AI?

Agen AI datang ke perusahaan—tetapi dapatkah kita benar-benar mengendalikannya?

Pada episode bonus Security Intelligence ini, IBM Fellow dan CTO IBM Security Sridhar Muppidi membantu kami menggali peningkatan risiko keamanan AI agen, mulai dari sistem AI generatif dengan akses backend hingga agen otonom yang dapat menjadwalkan rapat, memanggil API, dan mengotomatiskan alur kerja — seringkali dengan akses istimewa yang sangat istimewa.

Secara tradisional, manajemen identitas dan akses (IAM) berfokus pada manusia. Kemudian muncullah akun layanan dan kredensial API. Sekarang? Kami menghadapi ledakan identitas mesin, termasuk kelas baru identitas AI yang memadukan karakteristik manusia dan mesin.  Bagaimana kita mengelola identitas dan akses untuk sistem perangkat lunak yang berperilaku seperti pengguna manusia?

Bergabunglah dengan kami untuk diskusi tentang:

  • Apa yang membuat manajemen identitas AI berbeda dari IAM tradisional
  • Mengapa penyalahgunaan akun yang valid tetap menjadi salah satu vektor serangan teratas — dan bagaimana AI dapat memperkuatnya
  • Risiko memberikan sistem AI generatif kunci kerajaan
  • Bagaimana perusahaan seharusnya memandang pengendalian akses dan tata kelola AI
  • Mengapa masih belum ada standar yang jelas untuk mengamankan AI dan identitas non-manusia

Pendapat yang diungkapkan dalam podcast ini semata-mata merupakan pendapat para peserta dan tidak mencerminkan pandangan IBM atau organisasi atau entitas lain mana pun.
