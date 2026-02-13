Apakah Perplexity masih berfokus pada pencarian? Minggu ini di Mixture of Experts, pembawa acara Tim Hwang ditemani oleh Gabe Goodhart, Chris Hay, dan Aaron Baughman untuk mengupas apa yang sebenarnya ditawarkan Perplexity Computer—dan apakah sistem tertutup dapat bersaing dengan alternatif terbuka seperti OpenClaw, LangGraph, dan AutoGPT. Selanjutnya, Anthropic memperkenalkan impor memori untuk Claude. Apakah memori masih menjadi keunggulan kompetitif, atau bisakah pengguna sekarang beralih antar penyedia AI dengan lancar? Kemudian, mari berkenalan dengan NullClaw, sebuah kerangka kerja agen minimalis yang hanya membutuhkan 678 kilobyte ruang penyimpanan. Para pakar kami memperdebatkan apakah kumpulan agen berbasis tepi adalah masa depan—atau hanya sekadar pemasaran yang cerdas. Akhirnya, Particle6 memperkenalkan Tilly Norwood, aktor AI pertama di dunia. Apakah Anda akan memberikan Oscar kepada sebuah algoritma? Semua itu dan lebih banyak lagi di Mixture of Experts minggu ini.

00.00 - Pendahuluan

1.07 - Komputer yang Membingungkan

11.23 - Claude Mengimpor Memori

24.14 - NullClaw

35.14 - Tilly Norwood

Pendapat yang diungkapkan dalam podcast ini semata-mata merupakan pendapat para peserta dan tidak mencerminkan pandangan IBM® atau organisasi atau entitas lain mana pun.