Lomba AI baru: Inovasi perusahaan pada tahun 2026

Apakah Claude Code sedang mengalami momen ChatGPT-nya? Minggu ini di Mixture of Experts, pembawa acara Tim Hwang ditemani oleh Chris Hay, Gabe Goodhart, dan Francesco Brenna untuk mengupas perubahan yang terjadi di bidang AI saat tahun 2026 dimulai. Pertama, OpenAI mengonfirmasi bahwa iklan akan hadir di ChatGPT, yang menimbulkan pertanyaan tentang kepercayaan, ekonomi, dan masa depan model produk AI. Selanjutnya, Claude Code sedang mengalami peningkatan popularitas yang luar biasa! Para pengembang menemukan apa yang sebenarnya dapat dilakukan oleh pengkodean berbasis agen, dan hal ini mengubah cara perangkat lunak dibangun. Selanjutnya, kami menganalisis laporan baru dari IBM Institute for Business Value— “The Enterprise in 2030”, yang mengungkapkan bagaimana para eksekutif berencana untuk beralih dari efisiensi berbasis AI ke inovasi yang didukung AI. Terakhir, Hugging Face meluncurkan Open Responses, standar baru untuk API agen yang dapat membentuk kembali pengembangan AI sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan kontrol.

Semua itu dan lebih banyak lagi di Mixture of Experts minggu ini untuk mempelajari lebih lanjut.

  • 00.00 – Pendahuluan
  • 01:30 – OpenAI membawa iklan ke ChatGPT
  • 12:25 – Momen terobosan Claude Code
  • 22:57 – Laporan Enterprise 2030 IBV
  • 36:09 – Tanggapan Terbuka: Masa depan API agen

Pendapat yang diungkapkan dalam podcast ini semata-mata merupakan pendapat para peserta dan tidak mencerminkan pandangan IBM® atau organisasi atau entitas lain mana pun.
Jelajahi lebih lanjut

Temukan semua episode
Ilustrasi podcast Mixture of Experts
Modernisasi mainframe dijelaskan: COBOL dan AI

AI sebagai pembangun vs alat, modernisasi mainframe dengan COBOL, hambatan adopsi AI global, dan mengamankan agen AI melalui operasi agen.

A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Hub AI USD 200 Miliar India & Claude membangun kompiler C

Kesepakatan infrastruktur AI Google senilai USD 200 Miliar di India, Claude membangun kompiler C dalam 2 minggu, kerentanan keamanan agen AI dan masalah ROI perusahaan.
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Penggunaan kopilot mengungkapkan pola adopsi AI

Laporan penggunaan Copilot Microsoft mengungkapkan tren adopsi AI yang mengejutkan, ditambah dorongan Ralph Wiggum, AI Summit India dan blitz iklan Super Bowl AI.
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Anthropic vs OpenAI: Claude Opus 4.6 & GPT-5.3-Codex

Claude Opus 4.6 dari Anthropic dan GPT-5.3-Codex OpenAI jatuh dalam waktu satu jam. Kami menguraikan pertempuran AI perusahaan dan apa artinya bagi para pengembang.

A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Peluncuran Codex & kekacauan OpenClaw/MoltBook: Minggu ini di agen AI

Aplikasi OpenAI Codex diluncurkan untuk agen pengodean sementara Moltbook - jaringan sosial khusus agen mengekspos risiko keamanan. Simak Mixture of Experts minggu ini!
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
OpenClaw (Moltbot, Clawdbot): Agen sumber terbuka menjadi arus utama

Moltbot (sebelumnya Clawdbot) memicu revolusi agen sumber terbuka, esai remaja AI Dario Amodei, IBM Grammy IQ dan chip Maia 200 Microsoft diluncurkan.
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Lomba AI baru: Inovasi perusahaan pada tahun 2026

OpenAI memperkenalkan iklan di ChatGPT, Claude Code memiliki momen terobosan dan laporan Enterprise 2030 IBV mengungkapkan masa depan inovasi AI. Dengarkan Mixture of Experts hari ini!

A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Analisis Claude Cowork & Apple memilih Gemini

Claude Cowork membawa agen AI ke desktop Anda, Apple beralih ke Google Gemini untuk Siri, dan Linus Torvalds merangkul pengodean vibe. Semua itu dan lebih banyak lagi di Mixture of Experts minggu ini!
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Sorotan AI CES 2026: NVIDIA Rubin & gadget liar

Rubin dari NVIDIA menjanjikan peningkatan kinerja 5X, Meta mengakuisisi Manus AI seharga USD 2 Miliar, dan arsitektur MHC DeepSeek mendefinisikan ulang efisiensi pelatihan model.
A podcast cover featuring the title 'Mixture of Experts' and the IBM logo. The design includes a stylized diagram with interconnected nodes in pink and purple hues on a grid background. The text 'think podcast' is visible below the diagram, emphasizing the theme of expertise and collaboration.
Tahun AI dalam ulasan: Tren membentuk tahun 2026

Pakar kami mengulas terobosan AI 2025 dan memprediksi tren 2026. Kelangkaan perangkat keras AI, kemenangan sumber terbuka, agen super, dan evolusi multimodal dibahas.

