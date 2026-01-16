Apakah desktop Anda siap untuk agen AI? Dalam episode ke-90 Mixture of Experts, pembawa acara Tim Hwang didampingi oleh Volkmar Uhlig, Olivia Buzek, dan Mihai Criveti untuk membahas peluncuran Claude Cowork dari Anthropic—yang menghadirkan kemampuan Claude Code ke dalam tugas-tugas pekerjaan sehari-hari. Apakah Anda mempercayai agen AI untuk mengatur file Anda? Selanjutnya, Apple mengumumkan kemitraan dengan Google untuk mendukung Siri generasi berikutnya dengan model Gemini. Apa artinya ini bagi AI di perangkat, privasi, dan masa depan kecerdasan tepi? Kemudian, pada gilirannya yang mengejutkan, pencipta Linux Linus Torvalds mengakui menggunakan agen AI untuk proyek sampingan yang melibatkan pengodean, meskipun pernah dengan mengejek mengatakan bahwa “vibe” adalah singkatan dari “sangat tidak efisien tetapi menghibur.” Apakah alat bantu pengodean akhirnya cukup baik bahkan untuk para programmer berpengalaman? Semua itu dan masih banyak lagi di Mixture of Experts hari ini.

00.00 – Pendahuluan

01:17– Claude Rekan Kerja

13:25 – Kesepakatan AI Apple-Google

27:39 – Linus Torvalds tentang pengkodean getaran

Pendapat yang diungkapkan dalam podcast ini semata-mata merupakan pendapat para peserta dan tidak mencerminkan pandangan IBM® atau organisasi atau entitas lain mana pun.