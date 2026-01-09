Apakah NVIDIA tak terbendung? Dalam episode Mixture of Experts kali ini, pembawa acara Tim Hwang ditemani oleh Chris Hay, Kaoutar El Maghraoui, dan Martin Keen untuk mengupas pengumuman terbesar dari CES 2026. Pertama-tama, Jensen Huang dari NVIDIA mengungkapkan platform Rubin—arsitektur chip yang menjanjikan kinerja 5 kali lipat dari Blackwell dan memangkas biaya token inferensi hingga 10 kali lipat. Apakah ini memperkuat dominasi NVIDIA? Kami juga menjelajahi dunia liar gadget CES. Selanjutnya, kita akan melihat apakah akuisisi Manus AI senilai USD 2 miliar oleh Meta menandakan perubahan besar menuju platform agen perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas secara mendalam makalah DeepSeek tentang hyperkoneksi yang dibatasi manifold (MHC)—cara yang lebih cerdas untuk melatih model yang memprioritaskan efisiensi daripada penskalaan secara paksa. Terakhir, kami menganalisis data jajak pendapat terbaru yang mengungkap hubungan kompleks warga Amerika dengan AI: optimis tentang manfaatnya tetapi sangat khawatir tentang siapa yang mengendalikannya.

Semua itu dan masih banyak lagi di Mixture of Experts!

00.00 – Pendahuluan

1:27 – CES 2026

12:41 – Taruhan Manus USD 2 Miliar dari Meta



20:08 – DeepSeek mengatasi masalah penskalaan

33:35 — Optimisme AI vs. ketakutan

