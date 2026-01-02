Apa yang mendefinisikan AI pada tahun 2025 dan apa yang akan terjadi pada tahun 2026? Dalam episode khusus akhir tahun Mixture of Experts ini, pembawa acara Tim Hwang duduk bersama panelis veteran untuk meninjau momen AI terbesar tahun 2025 dan membuat prediksi berani untuk tahun mendatang. Kaoutar El Maghraoui membongkar krisis pasokan perangkat keras AI dan dominasi chip NVIDIA. Gabe Goodhart membela tahun breakout sumber terbuka dengan model seperti Kimi K2 Thinking. Chris Hay berpendapat bahwa 2025 disampaikan pada “agen super” melalui ChatGPT Deep Research dan Claude Code. Akhirnya, Aaron Baughman dan Abraham Daniels memprediksi masa depan AI multimodal—dari model visi hingga pekerja digital otonom. Bergabunglah dengan para pakar kami saat mereka memisahkan hype AI dari kenyataan dan meramalkan apa yang terjadi pada tahun 2026.
Solusi satu atap Anda untuk menguasai seni prompting untuk membuka potensi penuh AI
Melampaui Pola Pikir AI Generatif.