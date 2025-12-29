2025: Tahun terbuka, AI agen menjadi pusat perhatian

Dari kemampuan agen dalam model AI eksperimental hingga penerapan di dunia nyata, 2025 menjadi tahun keterbukaan, dengan AI agen menarik perhatian luas. Bagi IBM®, evolusi ini terwujud dalam BeeAI dan Agent Stack, dua inisiatif sumber terbuka yang telah membentuk ulang cara perusahaan membangun dan menerapkan agen cerdas.

BeeAI dimulai sebagai proyek internal pada awal 2024, ketika IBM® Research mengantisipasi pergeseran penting menuju sistem agentic. “Kami mulai mengerjakannya ketika 2024 baru bergulir, dan kini semuanya terasa sangat cepat usang,” kata Kate Blair, Direktur Pengalaman Inkubasi dan Teknologi di IBM® Research, dalam sebuah wawancara dengan IBM® Think. “Namun, kami berfokus pada bagaimana pengguna akhir dapat mengonsumsi agen.”

Pada awalnya, tim mengeksplorasi sistem percakapan dan meluncurkan beta terbuka bernama BeeAI for Business. Namun, momentumnya kurang tepat. Tim kemudian melakukan pivot, membuka sumber BeeAI dan mengalihkan fokus ke para pengembang.

“Kami mulai menerima masukan dari para pengembang,” kata Blair. “Mungkin, alih-alih berfokus pada antarmuka pengguna akhir untuk mengonsumsi agen, kita seharusnya melihat antarmuka bagi pengembang untuk membangun agen. Dan dari situlah kerangka kerja tersebut muncul.”

Saat ini, BeeAI Framework merupakan toolkit sumber terbuka untuk membangun agen, dengan penekanan pada pengalaman pengembang dan interoperabilitas. Framework ini mendukung orkestrasi multi-agen, penalaran berbasis aturan, serta integrasi dengan model AI terkemuka. Di bawah tata kelola Linux Foundation, BeeAI telah mendapatkan daya tarik ; kini memiliki lebih dari 3.000 bintang di GitHub.