2025: Tahun terbuka, AI agen menjadi pusat perhatian

Dari kemampuan agen dalam model AI eksperimental hingga penerapan di dunia nyata, 2025 menjadi tahun keterbukaan, dengan AI agen menarik perhatian luas. Bagi IBM®, evolusi ini terwujud dalam BeeAI dan Agent Stack, dua inisiatif sumber terbuka yang telah membentuk ulang cara perusahaan membangun dan menerapkan agen cerdas.
BeeAI dimulai sebagai proyek internal pada awal 2024, ketika IBM® Research mengantisipasi pergeseran penting menuju sistem agentic. “Kami mulai mengerjakannya ketika 2024 baru bergulir, dan kini semuanya terasa sangat cepat usang,” kata Kate Blair, Direktur Pengalaman Inkubasi dan Teknologi di IBM® Research, dalam sebuah wawancara dengan IBM® Think. “Namun, kami berfokus pada bagaimana pengguna akhir dapat mengonsumsi agen.”
Pada awalnya, tim mengeksplorasi sistem percakapan dan meluncurkan beta terbuka bernama BeeAI for Business. Namun, momentumnya kurang tepat. Tim kemudian melakukan pivot, membuka sumber BeeAI dan mengalihkan fokus ke para pengembang.
“Kami mulai menerima masukan dari para pengembang,” kata Blair. “Mungkin, alih-alih berfokus pada antarmuka pengguna akhir untuk mengonsumsi agen, kita seharusnya melihat antarmuka bagi pengembang untuk membangun agen. Dan dari situlah kerangka kerja tersebut muncul.”
Saat ini, BeeAI Framework merupakan toolkit sumber terbuka untuk membangun agen, dengan penekanan pada pengalaman pengembang dan interoperabilitas. Framework ini mendukung orkestrasi multi-agen, penalaran berbasis aturan, serta integrasi dengan model AI terkemuka. Di bawah tata kelola Linux Foundation, BeeAI telah mendapatkan daya tarik ; kini memiliki lebih dari 3.000 bintang di GitHub.
Seiring pertumbuhan BeeAI, IBM® menemukan bahwa tantangan terbesarnya bukanlah membangun agen, melainkan menyebarkannya. Pada awalnya, platform ini menyertakan antarmuka pengguna grafis (GUI), tetapi masukan dari pengguna menunjukkan bahwa GUI telah menjadi sebuah ekspektasi standar.
“Masukan terbesar yang kami terima adalah bahwa GUI pada dasarnya telah menjadi komoditas,” kata Blair. “Menyediakan UI sebagai bagian dari tumpukan sebenarnya bukan komponen inti. Karena itu, kami memfokuskan diri pada modul server. Orang ingin berkonsentrasi pada logika agen mereka. Nilai utamanya adalah, ‘Biarkan saya menerapkan agen saya dengan cepat.’ Itu saja.”
Insight ini mendorong sebuah pivot utama. Platform tersebut berkembang menjadi Agent Stack, sebuah infrastruktur terbuka untuk penerapan cepat yang bersifat agnostik terhadap kerangka kerja. Dibangun di atas protokol Agent2Agent (A2A), Agent Stack memungkinkan pengembang mengambil agen yang dibangun di mana saja—BeeAI, LangGraph, CreWAI, atau kode kustom—dan menerapkannya dalam hitungan menit.
“Agent Stack ditujukan bagi mereka yang perlu bereksperimen lintas kerangka kerja di balik firewall,” kata Blair. “Mereka perlu mendukung banyak tim dengan beragam kerangka kerja dan kebutuhan kepatuhan. Mereka juga perlu meng-hosting sendiri.”
Agent Stack menangani realitas perusahaan—kepatuhan, keamanan, dan skalabilitas—sambil tetap bersifat sumber terbuka, jelas Blair. Platform ini menawarkan server yang di-host sendiri, alat antarmuka baris perintah (CLI), serta integrasi untuk observabilitas, otorisasi, dan auto-scaling. Tujuannya adalah membantu tim beralih dari prototipe ke produksi tanpa terikat vendor lock-in.
Buletin industri
Dapatkan kurasi insight tentang berita AI yang paling penting dan menarik. Berlangganan buletin Think mingguan. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan dikirimkan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Agent Stack bukan hanya tentang penerapan—ini merupakan bagian dari gerakan yang lebih luas menuju interoperabilitas. Dengan memanfaatkan A2A, pendekatan ini memungkinkan agen dari berbagai kerangka kerja untuk saling berkomunikasi dengan lancar.
Linux Foundation baru-baru ini mengumumkan pembentukan Agentic AI Foundation dengan kontribusi Model Context Protocol (MCP) dari Anthropic. “Kami senang bahwa MCP telah berada di bawah pemerintahan terbuka,” ujar Blair. “Diatur secara terbuka, standar komunitas adalah apa yang akan membuka lebih banyak kreativitas, lebih banyak inovasi, dan lebih banyak solusi.”
Proyek A2A akan segera memasuki rilis besar pertamanya. “Kami sudah melihat kolaborasi antara A2A dan MCP untuk menstandarisasi pada satu kartu untuk menggambarkan suatu entitas, baik itu alat atau sumber daya di MCP atau agen di A2A”, katanya. Blair melihat kartu terpadu ini sebagai katalis untuk interoperabilitas dan kesempatan untuk berbagi registri, penemuan, dan pemanfaatan di seluruh agen dan sistem agen.
Pelajari bagaimana peraturan yang berkembang dan munculnya agen AI membentuk kembali kebutuhan akan kerangka kerja tata kelola AI yang kuat.
Unduh laporannya untuk mempelajari alasan IDC MarketScape menobatkan IBM sebagai pemimpin dalam teknologi evaluasi gen AI 2025, dan cara watsonx.governance® memajukan manajemen risiko, pelaporan, dan integrasi.
Techsplainers oleh IBM menguraikan esensi AI agen, dari konsep kunci hingga contoh penggunaan nyata. Episode yang jelas dan ringkas membantu Anda memahami dasar-dasarnya dengan cepat.
Jelajahi perbedaan antara agen AI dan asisten AI dan pelajari bagaimana keduanya dapat menjadi agen perubahan untuk produktivitas perusahaan.
Selami panduan komprehensif ini yang menguraikan contoh penggunaan dan kemampuan, memberikan rekomendasi langkah demi langkah untuk membantu Anda memilih solusi yang tepat untuk bisnis Anda.
Temukan cara Anda dapat membuka potensi penuh gen AI dengan agen AI.
Baca laporan Gartner® ini untuk mempelajari bagaimana AI dan pemimpin bisnis dapat memanfaatkan MAS untuk meningkatkan kinerja, mengurangi risiko, dan mendapatkan keunggulan kompetitif.
Bergabung dengan komunitas bagi arsitek dan pembangun AI untuk belajar, berbagi ide, dan terhubung dengan orang lain.
Bantu pengembang untuk membangun, menerapkan, dan memantau agen AI dengan studio IBM watsonx.ai.
Ciptakan produktivitas inovatif dengan salah satu rangkaian kemampuan paling komprehensif di industri untuk membantu bisnis membangun, menyesuaikan, dan mengelola agen dan asisten AI.
Raih penghematan biaya lebih dari 90% dengan model Granite yang lebih kecil dan terbuka, yang dirancang untuk efisiensi pengembang. Model yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan ini memberikan kinerja luar biasa terhadap tolok ukur keamanan dan di berbagai tugas perusahaan, mulai dari keamanan siber hingga RAG.
Otomatisasi alur kerja yang kompleks dan ciptakan produktivitas inovatif dengan salah satu rangkaian kemampuan paling komprehensif di industri untuk membantu bisnis membangun, menyesuaikan, dan mengelola agen dan asisten AI.