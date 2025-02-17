Kucing rumah Anda mungkin lebih pintar dari ChatGPT. Sementara kecerdasan buatan sekarang dapat menulis puisi dan lulus ujian sekolah hukum, itu masih tidak dapat menandingi kemampuan penalaran dasar yang memungkinkan tabby Anda menavigasi tepian jendela dan menerkam mangsa.

Kesenjangan itu—antara penguasaan AI atas pengetahuan manusia dan ketidakmampuannya untuk mencocokkan pemahaman hewan tentang dunia fisik—telah muncul sebagai tantangan penting dalam pencarian mesin yang lebih cerdas. Kepala ilmuwan AI Meta, Yann LeCun, menyoroti masalah ini minggu lalu di KTT keamanan AI Paris, dengan alasan bahwa “model dunia” —sistem AI yang membentuk representasi internal struktur, dinamika, dan hubungan sebab—bisa menjadi kunci untuk memajukan kecerdasan buatan.

Namun, beberapa peneliti terkemuka mempertanyakan apakah pendekatan ini benar-benar inovatif.

“AI telah menggunakan model dunia sejak 1950-an, dan beberapa subbidang AI bergantung sepenuhnya pada model dunia,” Stuart J. Russell, Profesor Ilmu Komputer di University of California Berkeley, mengatakan kepada IBM® Think. “Ini sama baru dan cerdiknya dengan menyarankan bahwa matematika bisa berguna untuk fisika.”