Ada juga sudut komputasi. Tim telah bekerja dengan Memori Asosiatif Padat, jenis jaringan canggih yang dibangun di atas dan memperluas model Hopfield asli. Sistem ini terkenal dengan kapasitas memori yang kuat dan kemampuan pengambilan pola yang luar biasa.

“Sayangnya, apa yang diperoleh jaringan Memori Asosiatif Padat ini dalam kapasitas memori, mereka kehilangan masuk akal biologis,” kata Kozachkov. “Jadi, kami secara alami bertanya-tanya apakah jaringan ini dapat diimplementasikan pada perangkat keras biologis.”

Begitu tim mulai berpikir tentang implementasi biologis, astrosit dengan cepat muncul sebagai kandidat yang paling mungkin. Struktur anatomi mereka, organisasi spasial mereka dan dinamika biokimia mereka semuanya menunjukkan peran potensial dalam memori.

Tergantung pada cara sistem disetel, model dapat berperilaku seperti Memori Asosiatif Padat atau mengadopsi karakteristik Transformer. Fleksibilitas ini membuatnya lebih dari sekadar perbandingan longgar dengan AI. Ini menawarkan pendekatan praktis untuk mempertimbangkan bagaimana otak dan sistem machine learning modern dapat memecahkan masalah serupa.

“Jika teori kita benar, bahkan dalam konsep, jika tidak secara detail, itu memiliki implikasi yang luas untuk bagaimana kita berpikir tentang memori di otak,” kata Kozachkov. “Teori kami menyarankan bahwa memori dapat disimpan dalam jalur sinyal intraseluler dari satu astrosit. Bobot sinaptik muncul dari interaksi dalam jalur ini, serta dari interaksi antara astrosit dan sinapsis.”

Implikasi teori untuk AI sama-sama provokatif. Sistem machine learning saat ini berjuang dengan memori. Neural networks memiliki kapasitas terbatas untuk menyimpan informasi jangka panjang, dan arsitektur seperti lapisan perhatian atau unit memori eksternal biasanya digunakan untuk mengatasinya. Komponen-komponen ini meningkatkan biaya komputasi dan kompleksitas.

Di antara prediksi yang dibuat model adalah bahwa mengganggu pensinyalan intraseluler dalam astrosit harus memengaruhi ingatan memori, dan bahwa interferensi selektif dengan jaringan astrositik dapat mengganggu jenis pembelajaran tertentu. Ide-ide ini dapat diuji, meskipun secara teknis menantang, dan dapat memandu pekerjaan di masa depan baik dalam ilmu saraf dasar maupun komputasi yang terinspirasi otak.

Tentu saja, modelnya tetap teoretis. Para peneliti jelas bahwa proposal mereka adalah kerangka kerja, bukan kesimpulan.

“Pertama dan terpenting, akan sangat bagus jika para eksperimentalis melakukan upaya serius untuk membantah model kami,” kata Kozachkov. “Artinya, mencoba membuktikan kesalahannya. Saya akan sangat senang untuk berkolaborasi dalam upaya itu.”

Untuk saat ini, teori ini mengundang pertimbangan ulang yang lebih luas tentang bagaimana kecerdasan disusun.

“Kami berada di awal ledakan kecerdasan Kambrium,” kata Kozachkov. “Untuk pertama kalinya, kita tahu bagaimana membangun entitas non-hewan yang cerdas. Hal ini memiliki implikasi yang luar biasa bagi ilmu saraf, yang sulit untuk dilebih-lebihkan.”

Ia menambahkan bahwa ia yakin ilmu saraf masih memiliki banyak hal yang bisa ditawarkan oleh machine learning. “Saya rasa kita belum mendekati batas dalam mengeksplorasi ide-ide yang dapat kita ambil dari otak untuk mengembangkan sistem yang lebih cerdas. Tidak dalam waktu yang lama."