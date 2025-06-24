Selama lebih dari satu abad, ilmu saraf telah menyajikan narasi langsung tentang memori. Neuron menyala, mereka terhubung dan, dalam koneksi itu, yang disebut sinapsis, ingatan terbentuk. Neuron dipandang sebagai mesin pemikiran, dan memori diyakini berada dalam kekuatan kabel mereka. Namun sebuah model baru dari para peneliti IBM menunjukkan bahwa pandangan ini mungkin tidak lengkap. Ini juga meningkatkan kemungkinan bahwa biologi di balik memori manusia dapat membantu memandu pengembangan generasi kecerdasan buatan berikutnya.
Teori ini menempatkan astrosit, sel glial non-neuronal yang terdiri dari sekitar setengah dari otak, di pusat sistem memori yang sebelumnya tidak dikenali. Telah lama dianggap sebagai sel pendukung pasif, astrosit mungkin memainkan peran aktif dalam menyimpan dan mengambil informasi. Model ini menggambarkan suatu bentuk memori asosiatif yang memiliki fitur-fitur utama yang sama dengan sistem AI canggih, termasuk Transformers.
“Ada segunung bukti yang menunjukkan astrosit terlibat dalam kognisi,” Leo Kozachkov, seorang Peneliti IBM dan rekan penulis makalah baru-baru ini tentang teori tersebut, mengatakan kepada IBM Think dalam sebuah wawancara. “Kami bertanya-tanya apakah mereka dapat menerapkan sistem memori yang kuat, dan semua tanda menunjuk ke ya.”
Model ini dibangun berdasarkan sejarah panjang riset ilmu saraf tentang "sinapsis tripartit", di mana astrosit menyelimuti koneksi antara dua neuron. Dalam formulasi tim IBM, astrosit bukanlah pengamat pasif. Sebaliknya, mereka mengambil bagian dalam pemrosesan dan distribusi informasi di seluruh otak dengan cara yang menyerupai kemampuan penanganan memori dari beberapa sistem AI paling canggih yang digunakan saat ini.
Pencarian di mana memori hidup di otak telah mendefinisikan ilmu saraf selama beberapa dekade. Model dominan telah mengkreditkan plastisitas sinaptik, penguatan atau melemahnya koneksi antar neuron, sebagai substrat memori. Ide ini mendasari teori biologis dan banyak asumsi inti dalam kecerdasan buatan.
Namun kenyataannya lebih rumit. Penelitian eksperimental telah menemukan bahwa astrosit memodulasi kekuatan sinaptik, merespons neurotransmiter dan neuromodulator, dan tampaknya memainkan peran dalam membentuk dan mengambil ingatan jangka panjang. Temuan-temuan ini tidak selalu sesuai dengan model komputasi standar, dan implikasinya masih sulit untuk diintegrasikan ke dalam kerangka kerja teoritis yang koheren.
Ini adalah konteks di mana model tim IBM masuk. Ini mengusulkan sistem di mana neuron, sinapsis, dan proses astrosit berinteraksi melalui jaringan dinamis bersama. Setiap elemen diatur oleh persamaan yang berasal dari prinsip-prinsip matematika berbasis energi. Sistem yang dihasilkan berkembang menuju keadaan penarik stabil yang sesuai dengan memori yang disimpan.
Insight utamanya adalah bahwa astrosit dapat memperluas kapasitas memori sistem. Jaringan pensinyalan kalsium internal mereka memungkinkan integrasi dan penyebaran informasi di seluruh wilayah spasial yang besar. Arsitektur ini mendukung jenis penyimpanan memori yang lebih terdistribusi dan fleksibel daripada yang dimungkinkan dalam jaringan khusus neuron.
Kozachkov menjelaskan bagaimana ide itu berkembang. “Pertama, kami mendengarkan ahli saraf eksperimental yang mempelajari astrosit,” katanya. “Mereka memiliki banyak bukti yang menunjukkan bahwa astrosit terlibat dalam kognisi, memori, dan perilaku. Namun, hanya ada kumpulan kecil teori formal spesifik tentang bagaimana neuron dan astrosit menghitung bersama.”
Ada juga sudut komputasi. Tim telah bekerja dengan Memori Asosiatif Padat, jenis jaringan canggih yang dibangun di atas dan memperluas model Hopfield asli. Sistem ini terkenal dengan kapasitas memori yang kuat dan kemampuan pengambilan pola yang luar biasa.
“Sayangnya, apa yang diperoleh jaringan Memori Asosiatif Padat ini dalam kapasitas memori, mereka kehilangan masuk akal biologis,” kata Kozachkov. “Jadi, kami secara alami bertanya-tanya apakah jaringan ini dapat diimplementasikan pada perangkat keras biologis.”
Begitu tim mulai berpikir tentang implementasi biologis, astrosit dengan cepat muncul sebagai kandidat yang paling mungkin. Struktur anatomi mereka, organisasi spasial mereka dan dinamika biokimia mereka semuanya menunjukkan peran potensial dalam memori.
Tergantung pada cara sistem disetel, model dapat berperilaku seperti Memori Asosiatif Padat atau mengadopsi karakteristik Transformer. Fleksibilitas ini membuatnya lebih dari sekadar perbandingan longgar dengan AI. Ini menawarkan pendekatan praktis untuk mempertimbangkan bagaimana otak dan sistem machine learning modern dapat memecahkan masalah serupa.
“Jika teori kita benar, bahkan dalam konsep, jika tidak secara detail, itu memiliki implikasi yang luas untuk bagaimana kita berpikir tentang memori di otak,” kata Kozachkov. “Teori kami menyarankan bahwa memori dapat disimpan dalam jalur sinyal intraseluler dari satu astrosit. Bobot sinaptik muncul dari interaksi dalam jalur ini, serta dari interaksi antara astrosit dan sinapsis.”
Implikasi teori untuk AI sama-sama provokatif. Sistem machine learning saat ini berjuang dengan memori. Neural networks memiliki kapasitas terbatas untuk menyimpan informasi jangka panjang, dan arsitektur seperti lapisan perhatian atau unit memori eksternal biasanya digunakan untuk mengatasinya. Komponen-komponen ini meningkatkan biaya komputasi dan kompleksitas.
Di antara prediksi yang dibuat model adalah bahwa mengganggu pensinyalan intraseluler dalam astrosit harus memengaruhi ingatan memori, dan bahwa interferensi selektif dengan jaringan astrositik dapat mengganggu jenis pembelajaran tertentu. Ide-ide ini dapat diuji, meskipun secara teknis menantang, dan dapat memandu pekerjaan di masa depan baik dalam ilmu saraf dasar maupun komputasi yang terinspirasi otak.
Tentu saja, modelnya tetap teoretis. Para peneliti jelas bahwa proposal mereka adalah kerangka kerja, bukan kesimpulan.
“Pertama dan terpenting, akan sangat bagus jika para eksperimentalis melakukan upaya serius untuk membantah model kami,” kata Kozachkov. “Artinya, mencoba membuktikan kesalahannya. Saya akan sangat senang untuk berkolaborasi dalam upaya itu.”
Untuk saat ini, teori ini mengundang pertimbangan ulang yang lebih luas tentang bagaimana kecerdasan disusun.
“Kami berada di awal ledakan kecerdasan Kambrium,” kata Kozachkov. “Untuk pertama kalinya, kita tahu bagaimana membangun entitas non-hewan yang cerdas. Hal ini memiliki implikasi yang luar biasa bagi ilmu saraf, yang sulit untuk dilebih-lebihkan.”
Ia menambahkan bahwa ia yakin ilmu saraf masih memiliki banyak hal yang bisa ditawarkan oleh machine learning. “Saya rasa kita belum mendekati batas dalam mengeksplorasi ide-ide yang dapat kita ambil dari otak untuk mengembangkan sistem yang lebih cerdas. Tidak dalam waktu yang lama."
