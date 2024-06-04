Apa arti larangan TikTok bagi keamanan siber AS?

Presiden Joe Biden menandatangani RUU pada 24 April 2024, memberikan Byte Dance, perusahaan induk TikTok di China, dua opsi: menjual TikTok dalam waktu sembilan bulan atau menghadapi larangan aplikasi di Amerika Serikat.
RUU ini muncul setelah bertahun-tahun timbul kekhawatiran bahwa aplikasi tersebut meningkatkan risiko keamanan siber. Pada Maret 2024, DPR mengesahkan RUU yang melarang TikTok, tetapi tidak disahkan oleh Senat. Namun, pada bulan April, Ketua DPR Mike Johnson memasukkan RUU TikTok ke dalam rencana tambahan bantuan luar negeri senilai 95 miliar USD.
Sebuah rilis pada bulan April 2024 dari Departemen Pertahanan memerinci alasan pemerintah federal untuk memberlakukan larangan tersebut. John F. Plumb, Asisten Menteri Pertahanan untuk Kebijakan Luar Angkasa dan Penasihat Cyber Utama untuk Menteri Pertahanan, menggambarkan TikTok sebagai vektor ancaman potensial ke Amerika Serikat. Tidak seperti platform media sosial yang berbasis di Amerika, pemerintah China menyatakan bahwa mereka akan menyentuh data dari platform kapan saja. Menurut Plumb, China telah menggunakan kemampuan untuk mencuri informasi sensitif, kekayaan intelektual dan riset dari lembaga sektor publik dan swasta U.S., termasuk basis industri pertahanan, selama beberapa dekade.
“Intrusi siber Tiongkok adalah yang paling produktif di dunia. Dalam krisis, para pemimpin RRC [Tiongkok] percaya bahwa mencapai dominasi informasi akan memungkinkan mereka untuk merebut dan mempertahankan inisiatif strategis, mengganggu kemampuan kami untuk memobilisasi, untuk memproyeksikan dan mempertahankan kekuatan gabungan dan untuk memastikan keadaan akhir yang diinginkan RRT,” kata Plumb.
Selain itu, kekhawatiran telah meningkat karena banyaknya orang yang menggunakan aplikasi. Setiap hari, 150 juta pengguna mengakses aplikasi, yang setara dengan sepertiga orang dewasa dan seperenam anak-anak. Selain hiburan dan video lucu, banyak orang menggunakan TikTok untuk berita dan dukungan produk, yang berarti aplikasi memiliki pengaruh luas pada pengguna. Jenderal Angkatan Darat Paul M. Nakasone, Komandan Komando Cyber AS, Direktur Badan Keamanan Nasional dan Kepala Dinas Keamanan Pusat, mengatakan penggunaan luas menyediakan negara asing dengan platform untuk operasi dan pengawasan dan menimbulkan kekhawatiran sehubungan dengan siapa yang mengendalikan data itu.
Buletin industri
Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM® kami untuk informasi lebih lanjut.
RUU tersebut menghadapi sejumlah tantangan signifikan, termasuk gugatan hukum, rintangan antimonopoli, dan reaksi keras publik. Menurut pakar, larangan itu bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk mulai berlaku jika berlaku. Selain itu, masih ada pertanyaan tentang kemampuan FTC untuk terlibat dalam persetujuan penjualan perusahaan.
Shou Zi Chew, CEO TikTok, menyatakan bahwa perusahaan akan memulai tantangan hukum terhadap RUU tersebut. Dalam sebuah postingan di TikTok, Chew mengatakan, "Jangan salah, ini adalah pelarangan, pelarangan terhadap TikTok dan pelarangan terhadap Anda dan suara Anda... Kami percaya diri, dan kami akan terus memperjuangkan hak-hak Anda di pengadilan. Fakta dan Konstitusi ada di pihak kami, dan kami berharap untuk menang.” Dia melanjutkan untuk memberi tahu pengguna untuk berbagi cerita tentang bagaimana TikTok memengaruhi kehidupan mereka untuk showcase apa yang mereka perjuangkan.
Berdasarkan rumusan RUU tersebut, warga Amerika Serikat tidak melanggar hukum apabila mereka menyimpan aplikasi TikTok di perangkat mereka atau tetap menggunakannya di dalam wilayah AS. Namun, orang tidak akan lagi dapat mengunduh aplikasi dari Amerika Serikat. Menurut Time, pengguna masih dapat menggunakan aplikasi tetapi tidak akan dapat memperbarui aplikasi dengan versi baru, patch keamanan, dan perbaikan bug, yang berarti bahwa aplikasi pada akhirnya tidak akan dapat digunakan atau aman. Meskipun dimungkinkan untuk melakukan fungsi-fungsi ini melalui Jaringan Pribadi Virtual, ada pertanyaan tentang solusi ini.
Meskipun RUU telah ditandatangani, itu tidak akan berlaku setidaknya selama sembilan bulan dari sekarang. Pengguna Amerika Serikat masih dapat mengunduh aplikasi di negara tersebut tanpa masalah. Namun, pengguna TikTok harus terus memantau kemajuan dan berita mengenai tagihan tersebut.
Dapatkan insight untuk mempersiapkan dan merespons serangan siber dengan lebih cepat dan efektif dengan IBM X-Force threat intelligence index.
Lihat mengapa IBM dinobatkan sebagai Pemain Utama dan dapatkan insight untuk memilih Vendor Layanan Konsultasi Keamanan Siber yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi Anda.
Pelajari bagaimana lingkungan keamanan saat ini berubah dan cara menavigasi tantangan dan memanfaatkan ketahanan AI generatif.
Pahami ancaman terbaru dan perkuat pertahanan cloud Anda dengan Laporan lingkungan ancaman IBM X-Force Cloud.
Ketahui bagaimana keamanan data membantu melindungi informasi digital dari akses yang tidak sah, kerusakan, atau pencurian di seluruh siklus hidupnya.
Transformasikan program keamanan Anda dengan solusi dari penyedia keamanan perusahaan terbesar
Transformasikan bisnis Anda dan kelola risiko dengan konsultasi keamanan siber, cloud, dan layanan keamanan terkelola.
Tingkatkan kecepatan, akurasi, dan produktivitas tim keamanan dengan solusi keamanan siber yang didukung AI.
Baik Anda memerlukan solusi keamanan data, manajemen titik akhir, maupun solusi manajemen identitas dan akses (IAM), pakar kami siap untuk bekerja bersama Anda demi mencapai postur keamanan yang kuat. Mentransformasi bisnis Anda dan mengelola risiko bersama pemimpin industri global dalam konsultasi keamanan siber, cloud, dan layanan keamanan terkelola.