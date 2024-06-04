Apa arti larangan TikTok bagi keamanan siber AS?

RUU tersebut menghadapi sejumlah tantangan signifikan, termasuk gugatan hukum, rintangan antimonopoli, dan reaksi keras publik. Menurut pakar, larangan itu bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk mulai berlaku jika berlaku. Selain itu, masih ada pertanyaan tentang kemampuan FTC untuk terlibat dalam persetujuan penjualan perusahaan.

Shou Zi Chew, CEO TikTok, menyatakan bahwa perusahaan akan memulai tantangan hukum terhadap RUU tersebut. Dalam sebuah postingan di TikTok, Chew mengatakan, "Jangan salah, ini adalah pelarangan, pelarangan terhadap TikTok dan pelarangan terhadap Anda dan suara Anda... Kami percaya diri, dan kami akan terus memperjuangkan hak-hak Anda di pengadilan. Fakta dan Konstitusi ada di pihak kami, dan kami berharap untuk menang.” Dia melanjutkan untuk memberi tahu pengguna untuk berbagi cerita tentang bagaimana TikTok memengaruhi kehidupan mereka untuk showcase apa yang mereka perjuangkan.

Berdasarkan rumusan RUU tersebut, warga Amerika Serikat tidak melanggar hukum apabila mereka menyimpan aplikasi TikTok di perangkat mereka atau tetap menggunakannya di dalam wilayah AS. Namun, orang tidak akan lagi dapat mengunduh aplikasi dari Amerika Serikat. Menurut Time, pengguna masih dapat menggunakan aplikasi tetapi tidak akan dapat memperbarui aplikasi dengan versi baru, patch keamanan, dan perbaikan bug, yang berarti bahwa aplikasi pada akhirnya tidak akan dapat digunakan atau aman. Meskipun dimungkinkan untuk melakukan fungsi-fungsi ini melalui Jaringan Pribadi Virtual, ada pertanyaan tentang solusi ini.

Meskipun RUU telah ditandatangani, itu tidak akan berlaku setidaknya selama sembilan bulan dari sekarang. Pengguna Amerika Serikat masih dapat mengunduh aplikasi di negara tersebut tanpa masalah. Namun, pengguna TikTok harus terus memantau kemajuan dan berita mengenai tagihan tersebut.